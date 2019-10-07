بسبب محصول الأرز.. كيف سقط نائب البحيرة في الترعة؟

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٧ م

سقوط نائب في الترعة

أفادت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الإثنين، أن مشاجرة النائب البرلماني رضا نصيف وسقوطه بالترعة، بسبب نزاع على حصاد محصول الأرز، في الواقعة المحرر فيها المحضر رقم 6469 إداري كفر الدوار، وأن المشاجرة نشبت بين البرلماني و3 أفراد حضروا معه وبين المقاول طلعت متى و3 من أتباعه. وكشفت التحريات أن تدافع المزارع خلال منع البرلماني من حصاد المحصول تسبب في سقوطه بترعة "رشا"، داخل قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة، محل النزاع بين النائب البرلماني والمقاول.

وتحقق نيابة كفر الدوار في المشاجرة التي جمعت النائب البرلماني رضا نصيف عن محافظة البحيرة بمزارع يدعي "مينا ميلاد " يعمل طرف المقاول طلعت متى، بسبب النزاع على محصول أرز مزروع على مساحة 5 أفدنة، يتنازع على ملكيتها النائب "نصيف" والمقاول "متى"، حيث سقط النائب البرلماني في الترعة نتيجة التدافع بالأيدي مع