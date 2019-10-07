جريمة

بسبب محصول الأرز.. كيف سقط نائب البحيرة في الترعة؟

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٧ م
سقوط نائب في الترعة
سقوط نائب في الترعة
أفادت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الإثنين، أن مشاجرة النائب البرلماني رضا نصيف وسقوطه بالترعة، بسبب نزاع على حصاد محصول الأرز، في الواقعة المحرر فيها المحضر رقم 6469 إداري كفر الدوار، وأن المشاجرة نشبت بين البرلماني و3 أفراد حضروا معه وبين المقاول طلعت متى و3 من أتباعه. وكشفت التحريات أن تدافع المزارع خلال منع البرلماني من حصاد المحصول تسبب في سقوطه بترعة "رشا"، داخل قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة، محل النزاع بين النائب البرلماني والمقاول.
وتحقق نيابة كفر الدوار في المشاجرة التي جمعت النائب البرلماني رضا نصيف عن محافظة البحيرة بمزارع يدعي "مينا ميلاد " يعمل طرف المقاول طلعت متى، بسبب النزاع على محصول أرز مزروع على مساحة 5 أفدنة، يتنازع على ملكيتها النائب "نصيف" والمقاول "متى"، حيث سقط النائب البرلماني في الترعة نتيجة التدافع بالأيدي مع
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تصادم

مصرع وإصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما، وأُصيب 9 آخرين بينهم طفلان شقيقان، إثر انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" على طريق الشيخ فضل في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الاثنين، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى العام، وأُزيل آثار الحادث وجرى تسيير حركة المرو، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، بانقلاب سيارة بحري مدخل قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.
سجن

حبس طالب هندسة نصب على المواطنين في 5 ملايين جنيه

أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، حبس "محمد. ح. م" 20 عامًا، طالب بكلية الهندسة جامعة القناة، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب والاستيلاء على مبلغ 5 مليون جنيه لتشغيلهم في التجارة وتوظيف الأموال. وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، ومحمد الطيب رئيس نيابة مركز الإسماعيلية، أن الطالب المتهم قام بالاستيلاء من مواطنين على مبالغ وصلت إلى 5 ملايين جنيه بغرض توظيفهم في البيع والشراء مقابل عائد مادي كبير على أصول المبالغ.
جثة

انتحار طالب في المنيا بسبب المذاكرة

انتحر طالب في الصف الثالث الإعدادي داخل مركز أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين، باستخدام حزام شنطته المدرسية، بسبب مطالبة والدته له بالمذاكرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وحاول آخر قتل عامل داخل مركز مطاي، بسبب خلافات مالية، وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى أبو قرقاص العام بوصول "أ. هـ. س" 15 عاما، طالب بالصف الثالث الإعدادي، جثة هامدة.
الاهرامات

ضبط 3 متهمين بمضايقة السياح في المنطقة الأثرية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في إدارة شرطة المرافق، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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فسيخ-فاسد

ارتفاع عدد المصابين بالتسمم في الإسكندرية لـ66

تتواصل أزمة الفسيخ الفاسد في محافظة الإسكندرية، إذ أعلن مركز السموم، التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، غت ارتفاع أعداد المصابين بتسمم غذائي، بسبب تناول الفسيخ، لـ66 مصابا حيث استقبل المركز اليوم، 8 حالات جديدة، استدعى دخولها غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج، بينها حالات حصلت على المصل المضاد للسموم. وقالت الدكتورة مها غانم مدير مركز السموم، إن العدد ارتفع ليصل إلى 66 حالة تسمم خلال 8 أيام تقريبا، مشددة على ضرورة الامتناع عن تناول الفسيخ الفاسد.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أصاب ضابط وشرطي.. مقتل المتهم بإطلاق نار على «مأمورية أطفيح»

لقى تاجر مخدرات مصرعه، إثر أثناء مطاردته بمحافظة البحيرة، حيث أطلق "المتهم" على الشرطة الرصاص مما دفع القوات لتبادل إطلاق النار معه وأسفر عن مقتله، وتبين أنه المتهم بإطلاق الرصاص تجاه قوة من مباحث أطفيح وإصابة معاون المباحث وشرطي بطلقات نارية، منذ أسبوع بالجيزة. وكانت قوة من مباحث أطفيح، توجهت منذ أسبوع لضبط تاجري مخدرات، وتبين أن المتهم "القتيل"، أطلق عليهم الرصاص فور وصول القوات، مما أسفر عن إصابة ضابط من المباحث، وشرطي وفر المتهم هاربا إلى محافظة البحيرة.
فسيخ

بسبب الفسيخ.. وفاة أول حالة بالتسمم في الإسكندرية

توفيت أول حالة مصابة بالتسمم نتيجة تناول الفسيخ الفاسد عقب وصولها إلى مركز السموم التابع إلى كلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حيث أعلن المركز وفاة أول حالة لسيدة تدعى "سماسم.ع" 50 عاما من محافظة كفر الشيخ وأرجع المركز سبب الوفاة لتناولها فسيخ فاسد وإصابتها بشلل رئوي وضيق فى التنفس رغم دخولها غرفة العناية المركزة، فيما ارتفعت أعداد الحالات المصابة بسبب التسمم لنحو 32 حالة خلال 4 أيام فقط، جميعهم مصابين بالتسمم الغذائي نتيجة تناول فسيخ فاسد.
فسيخ (1)

تسمم ربة منزل بسبب وجبة فسيخ في البحيرة

أصيبت ربة منزل، اليوم الإثنين، بحالة تسمم إثر تناولها وجبة فسيخ بالمنزل بمدينة رشيد في محافظة البحيرة، وتم نقلها إلى مستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم، وسط حالة من القلق بين الأهالي بعد انتشار الفسيخ المسمم في عدد من المحافظات المجاورة، بعد نفوق أكثر من 40 طن أسماك في نهر النيل فرع رشيد، واستغل الصيادين هذه الظاهرة وجمعوا الأسماك النافقة وخزنوها لتصبح فسيخ، ما أدى إلى وقوع حالات التسمم بسبب عدم صلاحية الأسماك، وتم شن حملات مكثفة من قبل مديريات الطب البيطري والتموين والصحة بالبحيرة على الأسواق قبل تداوله بين المواطنين.
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