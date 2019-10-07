بسبب مرتضى منصور.. إيقاف فريق سوشيال ميديا اتحاد السلة

تحرير:محمد جمال ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:١١ م

مرتضى منصور

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، إيقاف عمل فريق السوشال ميديا الخاص به وتحويله إلى التحقيق بعد السخرية من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. وكتب اتحاد كرة السلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة إيقاف فريق عمل السوشيال ميديا وتحويله للتحقيق”. ويأسف مجلس الإدارة لما بدر من أحد اشخاص فريق الميديا ويؤكد احترامه لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع أعضاء مجلس إدارته”.

وكان الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة السلة نشر خبر بالخطأ عن تصريحات رئيس الزمالك المتعلقة بقدرته على التعاقد مع جميع لاعبي الأهلي في حال نجاح الفريق الأحمر في التعاقد مع كهربا لاعب الفريق السابق والمعار إلى أفيس البرتغالي لمدة 6 أشهر. قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة