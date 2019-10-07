إيطاليا تقرر تغيير لون قميصها في يورو 2020

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م

منتخب إيطاليا

قرر المنتخب الإيطالي لكرة القدم تغيير لون قميصه من اللون الأزرق إلى اللون الأخضر، حيث كان اللون الأزرق الذي اعتاد محبوه على رؤيته منذ قرن من الزمان، وسيخوض المنتخب الإيطالي العديد من المباريات الودية وسيرتدي القميص الأخضر بدلا من الأزرق وهو أحد ألوان العلم الإيطالي. ويرجع سر ارتداء القميص الأرزق إلى عائلة سافوي الحاكمة في الفترة من 1861 إلى 1946، ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإيطالى نظيره منتخب اليونان يوم السبت المقبل على ملعب أولمبياكو، ثم يطير إلى ليخنتشتاين ليواجهه على ملعبه (رتين بارك) فى تصفيات أمم أوروبا (يورو 2020).

ويحتل المنتخب الإيطالى صدارة مجموعته برصيد 18 نقطة بفارق 6 نقاط عن الوصيف فنلدنا الذى يمتلك 12 نقطة، وتضم مجموعة المنتخب الإيطالى أيضًا كلا من: أرمينيا، البوسنة والهرسك واليونان. ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، في 12 مدينة بـ12 دولة أوروبية وستنطلق خلال الفترة من 12 يونيو حتى 12