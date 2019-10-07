رياضة

إيطاليا تقرر تغيير لون قميصها في يورو 2020

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
قرر المنتخب الإيطالي لكرة القدم تغيير لون قميصه من اللون الأزرق إلى اللون الأخضر، حيث كان اللون الأزرق الذي اعتاد محبوه على رؤيته منذ قرن من الزمان، وسيخوض المنتخب الإيطالي العديد من المباريات الودية وسيرتدي القميص الأخضر بدلا من الأزرق وهو أحد ألوان العلم الإيطالي. ويرجع سر ارتداء القميص الأرزق إلى عائلة سافوي الحاكمة في الفترة من 1861 إلى 1946، ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإيطالى نظيره منتخب اليونان يوم السبت المقبل على ملعب أولمبياكو، ثم يطير إلى ليخنتشتاين ليواجهه على ملعبه (رتين بارك) فى تصفيات أمم أوروبا (يورو 2020).
ويحتل المنتخب الإيطالى صدارة مجموعته برصيد 18 نقطة بفارق 6 نقاط عن الوصيف فنلدنا الذى يمتلك 12 نقطة، وتضم مجموعة المنتخب الإيطالى أيضًا كلا من: أرمينيا، البوسنة والهرسك واليونان. ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، في 12 مدينة بـ12 دولة أوروبية وستنطلق خلال الفترة من 12 يونيو حتى 12
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حفل درع الدوري

عبدالحفيظ يوضح موقف الدوليين من حضور حفل درع الدوري

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بحفل تسليم درع الدوري الممتاز، الذي توج به الفريق الموسم الماضي 2018- 2019، للمرة الـ41 في تاريخه، بأحد فنادق القاهرة يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أنه عقد جلسة مطولة مع مسؤولي الشركة الراعية للنادي واتفقوا على إقامة الحفل بفندق الماريوت بمنطقة الزمالك.. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه تم توجيه الدعوة لمجلس إدارة الأهلي إلى جانب العديد من النجوم القدامى للمارد الأحمر.
ايكاردى‎ (2)

زوجة إيكاردى عن ديربي إيطاليا: إنتر افتقد ماورو

علقت وندا نارا زوجة ووكيلة أعمال الدولى الأرجنتيني ماورو إيكاردى لاعب بتريس سان جيرمان الحالى وإنتر ميلان سابقًا، على هزيمة الإنتر فى المباراة الماضية بالدورى أمام يوفنتوس، وخسر النيراتزوري بهدفين لهدف فى الدورى الإيطالى (الكالتيشو). ويحتل الإنتر المركز الثانى برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة عن اليوفى الذى يملك 19 نقطة فى رصيده حتى الآن. وقالت واندا خلال برنامج "تيكى تاكا" الإيطالى: "لقد شاهدنا المباراة أنا وإيكاردى، وبالتأكيد إنتر افتقد ماورو". وأكملت: "إكاردى مع إنتر سجل 8 أهداف خلال 11 مباراة فى شباك يوفنتوس".
فان دايك

بعد إصابة صلاح.. فان ديك يوجه رسالة لجماهير ليفربول

كشف الدولي الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول، عن الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح نجم الريدز خلال مواجهة ليستر سيتي، السبت الماضي، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، حيث تعرض لـ تدخل عنيف على قدمه اليسرى من قبل حمزة شودري لاعب ليستر سيتي، الأمر الذي حال دون استكماله للمباراة وغادر أرضية الملعب في الدقائق الأخيرة ليحل محله آدم لالانا في الوقت بدلا من الضائع. وقال فان دايك في تصريحات صحفية اليوم الإثنين إنه غير قلق بشأن الإصابة التي تعرض لها صلاح أمام فريق ليستر سيتي خلال مباراة الجولة الثامنة في البريميرليج.
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ايطاليا‎

مانشيني يعلن عن قائمة إيطاليا لتصفيات اليورو

أعلن روبرتو مانشيني عن قائمة المنتخب الإيطالي، الذي يستعد لخوض مباراتين في فترة التوقف الدولية المقبلة، وذلك في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، ويستقبل الأزوري يوم 12 أكتوبر الجارى نظيره المنتخب اليوناني على ملعب الأولمبيكو، ويرحل بعدها المنتخب الإيطالي إلى ملعب رينبارك لمواجهة ليشتنشتاين يوم 15 أكتوبر الجارى، وتتصدر إيطاليا ترتيب المجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، وتوجد فنلندا في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، مقابل 9 نقاط لأرمينيا في المركز الثالث.
بوروسيا دورتموند (4)

بروسيا دورتموند يتخطى سلافيا براج في دوري الأبطال

حقق فريق بوروسيا دورتموند الألماني الفوز على نظيره سلافيا براج التشيكي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2020 والتي استضافها ملعب فريق إدين أرينا معقل الفريق التشيكي. سجل أشرف حكيمي الهدف الأول في الدقيقة 35 من زمن المباراة لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق دورتموند بهدف نظيف، في الشوط الثاني حاول الفريق التشيكي تعديل النتيجة وتسجيل هدف التعادل لكنه فشل في ذلك.
ميسى

ميسي يقترب من المشاركة مع برشلونة في دوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين عن موعد ظهور الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني أمام إنتر ميلان الإيطالي، حيث يستضيف ملعب "الكامب نو" يوم الأربعاء المقبل، مباراة برشلونة وإنتر ميلان، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2020. وتعرض ليونيل ميسي لإصابة جديدة بعدما شارك أساسيًّا أمام فريق فياريال خلال منافسات بطولة الدوري الإسباني، ليخرج بين شوطي اللقاء، ويغيب عن المباراة الأخيرة أمام خيتافي، بينما تعرض ديمبلي للإصابة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة خيتافي.
بايرن-ميونخ

بايرن ميونيخ يكتسح سرفينا الصربي بدوري أبطال أوروبا

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزًا كبيرًا على نظيره سرفينا زفيزدا الصربي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2020، افتتح اللاعب كينجسيلي كومان التسجيل للفريق البافاري في الدقيقة 34 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، وفي الشوط الثاني تمكن روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الثاني في شباك الفريق الصربي قبل أن يختتم توماس مولر أهداف المباراة لصالح الفريق الماكينات الألمانية.
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