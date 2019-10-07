ماذا قال مدافع منتخب نيجيريا عن مواجهة محمد صلاح؟

تحرير:محمد جمال ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٦ م

محمد صلاح فى منتخب مصر

علق ستانلي أموزي مدافع المنتخب النيجيري ولاعب فريق ألومينجي السلوفيني، على مواجهته لمحمد صلاح نجم المنتخب المصرى وليفربول الإنجليزي مشيرًا إلى أنه أصعب خصم قابله خلال مسيرته بالملاعب. وتعرض صلاح لإصابة في كاحله في مباراة ليفربول السابقة أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي (البريمرليج) والتي انتهت بفوز الليفر بهدفين مقابل هدف. وجاءت تعليقات ستانلي خلال حوار أجراه مع شبكة "World Football Lindex" العالمية. وقال ستانلي: "لا شك أن محمد صلاح لاعب ليفربول هو أقوى خصم واجهته على الإطلاق".

وأضاف قائلا: "لعبت مع نيجيريا مباراتين ضد مصر في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم، وكان من المؤسف أننا لم نتأهل في تلك السنة ولكنها كانت تجربة رائعة". وأكمل ستانلي خلال حواره: "واجهت محمد صلاح حينما كان في روما أيضا، وكنت ألعب على الجبهة اليسرى وصلاح كان على الجانب الأيمن واللعب أمامه كان فرصة عظيمة". واختتم