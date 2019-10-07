لقاء الأهلي والزمالك في القاهرة بدون جماهير

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ م

الأهلي والزمالك

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًّا لناديي الأهلي والزمالك، أعلن خلاله إقامة مباراتهما المقرر لها التاسع عشر من أكتوبر الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، حيث أكد الخطاب على أن مباراة القمة ستقام بدون حضور جماهيري، بعد رفض الجهات الأمنية في مصر استضافة الملعب للجماهير في ذلك التوقيت. ويلتقي القطبان الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري 2019- 2020، حيث يتصدر فريق النادي الأهلي قمة ترتيب جدول المسابقة المصرية بـ 9 نقاط بفارق نقطتين عن نادي الزمالك صاحب المركز الرابع.

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره إف سي مصر في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بنتيجة 1- 1 حيث تقدم الزمالك في الدقيقة 15 عن طريق أشرف بن شرقي وتعادل إف سي مصر في الدقيقة الأخيرة