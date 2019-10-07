رياضة

إبراهيم نور الدين أفضل حكم في الجولة الثالثة بالدوري

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ م
إبراهيم نور الدين
إبراهيم نور الدين
اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تحت رئاسة جمال الغندور، الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، كأفضل حكم ساحة فى مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث تولى إبراهيم نور الدين المسئولية التحكيمية لمباراة المصرى والاتحاد السكندرى التى أقيمت السبت الماضى، ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز بدلا من أحمد الغندور الذى اعتذر لوفاة جده فجر يوم المباراة، وظهر نور الدين بمستوى مميز؛ ما دفع اللجنة لاختياره أفضل حكم فى الجولة الأخيرة.
واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، الدولى إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة منتخبي جيبوتى وجامبيا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بدولة الكاميرون، حيث يعاونه كل من أحمد حسام طه مساعد أول، وسمير جمال مساعد ثان، وأحمد الغندور حكم رابع. وانتهت مباراة الاتحاد السكندري والمصري
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