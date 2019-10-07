جريمة

سرقة وشنق.. العثور على ربة منزل مقتولة بالشرقية

تحرير:محمد فتحي ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ م
جثة-أرشيفية
جثة-أرشيفية
لقيت سيدة مصرعها داخل مسكنها بقرية شوبك أكراش التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بعد أن تم سرقة مشغولاتها الذهبية منها. البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العقيد محمد فؤاد مأمور مركز ديرب نجم، يفيد بورد بلاغًا من ابنة المجني عليها بالعثور على والدتها وتدعى «زبيدة. ط. ا»، 66 عامًا، ومقيمة بقرية شوبك أكراش، جثة هامدة، وتبين وجود آثار خنق حول رقبتها والجريمة بهدف السرقة
على الفور أمر اللواء عاطف مهران بتشكيل فريق من المباحث الجنائية، برئاسة الرائد عبد المنعم علاء، رئيس المباحث، والنقيب محمد مباشر، معاون مباحث المركز، لمعرفة مرتكبي الواقعة وضبطهم. تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة بديرب نجم، والتي قررت برئاسة المستشار جمعة الششتاوي، مدير النيابة، وبإشراف
اقرأ المزيد
سقوط نائب في الترعة

بسبب محصول الأرز.. كيف سقط نائب البحيرة في الترعة؟

أفادت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الإثنين، أن مشاجرة النائب البرلماني رضا نصيف وسقوطه بالترعة، بسبب نزاع على حصاد محصول الأرز، في الواقعة المحرر فيها المحضر رقم 6469 إداري كفر الدوار، وأن المشاجرة نشبت بين البرلماني و3 أفراد حضروا معه وبين المقاول طلعت متى و3 من أتباعه. وكشفت التحريات أن تدافع المزارع خلال منع البرلماني من حصاد المحصول تسبب في سقوطه بترعة "رشا"، داخل قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة، محل النزاع بين النائب البرلماني والمقاول.
تصادم

مصرع وإصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما، وأُصيب 9 آخرين بينهم طفلان شقيقان، إثر انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" على طريق الشيخ فضل في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الاثنين، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى العام، وأُزيل آثار الحادث وجرى تسيير حركة المرو، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، بانقلاب سيارة بحري مدخل قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.
سجن

حبس طالب هندسة نصب على المواطنين في 5 ملايين جنيه

أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، حبس "محمد. ح. م" 20 عامًا، طالب بكلية الهندسة جامعة القناة، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب والاستيلاء على مبلغ 5 مليون جنيه لتشغيلهم في التجارة وتوظيف الأموال. وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، ومحمد الطيب رئيس نيابة مركز الإسماعيلية، أن الطالب المتهم قام بالاستيلاء من مواطنين على مبالغ وصلت إلى 5 ملايين جنيه بغرض توظيفهم في البيع والشراء مقابل عائد مادي كبير على أصول المبالغ.
جثة

انتحار طالب في المنيا بسبب المذاكرة

انتحر طالب في الصف الثالث الإعدادي داخل مركز أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين، باستخدام حزام شنطته المدرسية، بسبب مطالبة والدته له بالمذاكرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وحاول آخر قتل عامل داخل مركز مطاي، بسبب خلافات مالية، وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى أبو قرقاص العام بوصول "أ. هـ. س" 15 عاما، طالب بالصف الثالث الإعدادي، جثة هامدة.
اقرأ المزيد من الأخبار
جثة (5)

الجار الخائن والمشهد الأخير في حياة «طبيب الهرم»

"اختَر الجار قبل الدار" لم يفطن طبيب أسنان إلى تلك المقولة الشعبية، فوضع ثقته منقطعة النظير في جاره السائق رغم سمعته السيئة وكونه أحد أرباب السوابق وله معلومات جنائية مسجلة، دون أن يدري أن المشهد الأخير في حياته ستُكتب تفاصيله على يد جاره الخائن الذي استعان بصديقه وتسللا إلى شقته في غيابه، إلا أن حضوره المفاجئ دفعهما لاتخاذ قرار بالتخلص منه، فخنقاه بواسطة "شال" واستوليا على مبلغ مالي وهواتفه المحمولة، وغادرا الشقة ظنا أن جريمتهما لن تنكشف خباياها.
هيروين

ضبط سيدة حاولت تهريب هيروين لزوجها داخل المحكمة

تمكن ضباط مباحث تأمين محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط "أ. ح. ك" ربة منزل، في أثناء محاولتها تهريب 30 تذكرة لمخدر الهيروين مخبأة أسفل ملابسها الداخلية، لزوجها من أجل بيعها للمساجين داخل الحجز. تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بتمكُّن رئيس مباحث مجمع محاكم الإسكندرية من ضبط ربة منزل بحوزتها كمية من مخدر الهيروين، قبل تهريبها إلى حجز بمحكمة الجنايات.
طعنات-سكين-جريمة

بائعة البخور.. كلمة السر في مقتل سائق المعصرة

صوت كلاكسات السيارات ممزوجا بأصوات المارة، هذا هو الحال بشارع تتنوجى بحدائق حلوان بدائرة قسم شرطة المعصرة، قبل أن يقطعه صوت مشاجرة وشد وجذب بين 3 شباب وسائق توك توك، انتهت بسقوط الأخير قتيلا على يد أحدهم في جريمة لم تستمر سوى بضع دقائق، بدأت أحداثها عندما حاول "عبدالظاهر" الشاب العشريني، إجبار فتاة (بائعة بخور) على ركوب التوك توك الخاص به عنوة، بعد معاكستها في أثناء سير 3 شباب شاهدوا الواقعة، ما دفعهم للدفاع عن الفتاة، وسرعان ما تطورت المشاجرة بين الطرفين، واستل صاحب التوك توك "سنجة" وحاول الاعتداء على الثلاثة، قبل أن يستولى عليها أحدهم.
الطفلة-سندس

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفلة «سندس»

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار وحيد صبري وعضوية المستشارين مجدي سلامة، وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، تأجيل أولى جلسات محاكمة سائق "توك توك" وشقيقته إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل لاستدعاء شهود الإثبات في الواقعة لقيامهم بقتل الطفلة سندس 6 سنوات وسرقة قرطها الذهبي وإلقائها من الدور السادس. تعود الواقعة في القضية رقم 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة "ن. م. ال" عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]