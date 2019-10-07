سرقة وشنق.. العثور على ربة منزل مقتولة بالشرقية

تحرير:محمد فتحي ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ م

لقيت سيدة مصرعها داخل مسكنها بقرية شوبك أكراش التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بعد أن تم سرقة مشغولاتها الذهبية منها. البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العقيد محمد فؤاد مأمور مركز ديرب نجم، يفيد بورد بلاغًا من ابنة المجني عليها بالعثور على والدتها وتدعى «زبيدة. ط. ا»، 66 عامًا، ومقيمة بقرية شوبك أكراش، جثة هامدة، وتبين وجود آثار خنق حول رقبتها والجريمة بهدف السرقة

على الفور أمر اللواء عاطف مهران بتشكيل فريق من المباحث الجنائية، برئاسة الرائد عبد المنعم علاء، رئيس المباحث، والنقيب محمد مباشر، معاون مباحث المركز، لمعرفة مرتكبي الواقعة وضبطهم. تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة بديرب نجم، والتي قررت برئاسة المستشار جمعة الششتاوي، مدير النيابة، وبإشراف