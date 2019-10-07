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عضو مجلس السيادة بالسودان يؤكد ضرورة فرض هيبة الدولة

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م
شمس الدين كباشي
شمس الدين كباشي
أكد الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ضرورة فرض هيبة الدولة، وتأمين المواطنين، وعدم السماح بالتعدي على مؤسسات الدولة، مع احترام مناخ الحرية والتوجه العام نحو إقرار السلام. وزار كباشي اليوم الإثنين، ولاية جنوب كردفان "جنوب السودان"، وأطلع على مجمل الأوضاع الأمنية بها، وذلك خلال لقائه أعضاء اللجنة الأمنية بالولاية برئاسة والي الولاية المكلف اللواء ركن رشاد عبدالحميد.
ودعا إلى وضع خطة مُحكمة لتأمين الموسم الزراعي المُبشر هذا العام، وضمان أمن مسارات الرعاة، متعهدا بتوفير احتياجات الولاية من السلع الأساسية وزيادة حصة الدقيق المخصصة لها.كما زار كباشي ولاية شمال كردفان، ومن المقرر أن يعقد غدا لقاءات مع المديرين العامين للوزارات، والمديرين التنفيذيين بالمحليات، وإدارات
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رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (2)

حمدوك يدعو رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في السودان

التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في مقر مجلس الغرف السعودية، اليوم الاثنين، أصحاب الأعمال السعوديين، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث دعاهم إلى الاستثمار في السودان واغتنام الفرص الجديدة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الاجتماع شارك فيه وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، أحمد القطان، ووزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، ووزير الصناعة والتجارة مدني عباس، ورئيس مجلس الغرف السعودية سامي العبيدي، وسفير المملكة لدى السودان علي جعفر، وسفير السودان لدى المملكة عبد العظيم الكاروري، إضافة إلى كبار القادة والرؤساء التنفيذيين في كبريات الشركات السعودية.
اقتحام المسجد الأقصى 1

مئات المستوطنين يقتحمون قبر يوسف في نابلس

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم الاثنين، بجروح في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف قرب مخيم بلاطة بنابلس شمال الضفة الغربية لإداء الصلوات التلمودية. وقالت مصادر فلسطينية إن 5 مواطنين على الأقل أصيبوا بجروح مختلفة برصاص مطاطي وحالات اختناق جراء إطلاق الاحتلال للرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين خلال المواجهات التي اندلعت في محيط قبر يوسف بينهم المصور الصحفي معتصم سقف الحيط حيث أصيب برصاصة مطاطية في البطن وقد وصفت الإصابة بالطفيفة.
تظاهرات العراق

إحالة ضباط للتحقيق لاستخدامهم القوة ضد متظاهرين بالعراق

أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة، اليوم الاثنين، إحالة الآمرين والضباط الذين استخدموا القوة المفرطة - خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا - للتحقيق فورا. وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن إجراءات محاسبة الضباط والآمرين والمراتب الذين ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة بدأت من خلال مجالس تحقيقية فورية"، وطالبت القيادة جميع القوات الأمنية بالالتزام التام بقواعد الاشتباك الخاصة بحماية المتظاهرين ومكافحة الشغب.
صحف-سودانية

صحف عربية: تواصل انتفاضة العراق والأردن ينتصر للمعلم

تصدّرت تطورات الأوضاع في العراق وتحقيقات عزل الرئيس دونالد ترامب عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم الإثنين، كما أطلعتنا على سير الانتخابات في تونس، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. وكشفت صحيفة "الاتحاد" عن تواصل سقوط المتظاهرين أمس الأحد، في مواجهات مع القوات الأمنية في بغداد، في سادس أيام الحركة الاحتجاجية التي كانت أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص، بحسب مصادر أمنية وطبية. وسمع دوي إطلاق النار خلال المواجهات التي وقعت في مدينة الصدر في شرق العاصمة، حيث أقدم المتظاهرون على إشعال إطارات وإطلاق الألعاب النارية باتجاه القوات الأمنية.
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سد- النهضة -الجديد (1)

الري: مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، بأن مفاوضات سد النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الاطروحات التى تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر. وأوضح المتحدث، أن إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التى جرت فى الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى تلاها فى الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019 ، مقترحا جديدا، يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل.
سد النهضة

السودان: إثيوبيا تقترح ملء سد النهضة خلال 7 سنوات

قال وزير الري السوداني ياسر عباس، إن إثيوبيا قدمت اقترحا خلال اجتماع ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، موضحا أن الاقتراح ينص على ملء السد وتخزينه خلال فترة من 4 إلى 7 سنوات، مضيفًا في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أنه تم الاتفاق على كثير من النقاط وهناك بعض الخلافات سيتم نقاشها في اجتماعات اللجنة البعثية بين الدول الثلاث، قائلًا: «لأول مرة يتم تداول أرقام حول عدد السنوات والشهور حول كيفية ملء وتخزين سد النهضة منذ بدء المفاوضات بين الاطراف الثلاث، وهذا يعتبر تقدم في مفاوضات الخرطوم»، وفقا لسبوتنيك.
جلسة -مُباحثات -مُوسعة- برئاسة رئيسي -وُزراء- مصر-والسودان. (3)

الكهرباء مقابل السلع.. تفاصيل اجتماع مدبولي ورئيس وزراء السودان

أكد رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، استعداد الحكومة المصرية لتقديم كل الدعم اللازم إلى الأشقاء السودانيين، في مُختلف المجالات، وعلى رأسها الربط الكهربائي والسكك الحديدية، وكذا تقديم مساعدات طبية وغذائية، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل لتحديد مجالات التعاون المطلوبة، ووضع خطة زمنية محددة للعمل على تلبيتها، جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدت اليوم بمقر مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان، في إطار زيارته لمصر، بمشاركة وزراء الخارجية، والكهرباء، والمالية من الجانب المصري، ووفد وزاري سُوداني ضم وزيرة الخارجية، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي.
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