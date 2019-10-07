عضو مجلس السيادة بالسودان يؤكد ضرورة فرض هيبة الدولة

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م

شمس الدين كباشي

أكد الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ضرورة فرض هيبة الدولة، وتأمين المواطنين، وعدم السماح بالتعدي على مؤسسات الدولة، مع احترام مناخ الحرية والتوجه العام نحو إقرار السلام. وزار كباشي اليوم الإثنين، ولاية جنوب كردفان "جنوب السودان"، وأطلع على مجمل الأوضاع الأمنية بها، وذلك خلال لقائه أعضاء اللجنة الأمنية بالولاية برئاسة والي الولاية المكلف اللواء ركن رشاد عبدالحميد.

ودعا إلى وضع خطة مُحكمة لتأمين الموسم الزراعي المُبشر هذا العام، وضمان أمن مسارات الرعاة، متعهدا بتوفير احتياجات الولاية من السلع الأساسية وزيادة حصة الدقيق المخصصة لها.كما زار كباشي ولاية شمال كردفان، ومن المقرر أن يعقد غدا لقاءات مع المديرين العامين للوزارات، والمديرين التنفيذيين بالمحليات، وإدارات