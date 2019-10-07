رياضة

فينجر: رفضت عروضا إنجليزية بسبب آرسنال

تحرير:محمد جمال ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م
أرسين فينجر
أرسين فينجر
كشف أرسين فينجر المدير الفنى السابق لفريق آرسنال أنه رفض العديد من العروض لتدريب فرق فى الدورى الإنجليزي وذلك لارتباطه بقوة بفريق آرسنال، مشيرًا إلى أنه مدرب محترف ولا يمكنه التوقف عن العمل، ورحل المدير الفنى الفرنسي عن الجانرز فى شهر مايو 2018 بعد إدارة الآرسنال فنيًّا على مدار 22 عام. وقال أرسين فى تصريحات لـ"سكاى سبورتس" الإنجليزية: "أنا رجل آرسنال، ومدرب محترف، ولا أستطيع التوقف عن العمل، ولكن رغم ذلك قررت أن أرفض عروضا عديدة من فرق فى الدورى الإنجليزي لأنى مرتبط جدًّا بفريق آرسنال، كان لدى فرص عديدة للعمل فى إنجترا لكنى رفضتها جميعًا".
وأكمل فينجر عن فترته مع الجانرز قائلا: "أعتقد أنه من الطبيعي أن يطالب الجماهير بالمزيد دائمًا، لقد فزنا بالكثير، وشيدنا ملعب الإمارات، إنه من الصعب اليوم أن نوضح اليوم كيف شيدنا الملعب وتضاعف حجم مبيعات التذاكر بمقدار خمس مرات". وأوضح: "عندما قررنا بناء الاستاد، بلغت قيمة مبيعاتنا 90 مليون جنيه إسترليني
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حفل درع الدوري

عبدالحفيظ يوضح موقف الدوليين من حضور حفل درع الدوري

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بحفل تسليم درع الدوري الممتاز، الذي توج به الفريق الموسم الماضي 2018- 2019، للمرة الـ41 في تاريخه، بأحد فنادق القاهرة يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أنه عقد جلسة مطولة مع مسؤولي الشركة الراعية للنادي واتفقوا على إقامة الحفل بفندق الماريوت بمنطقة الزمالك.. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه تم توجيه الدعوة لمجلس إدارة الأهلي إلى جانب العديد من النجوم القدامى للمارد الأحمر.
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زوجة إيكاردى عن ديربي إيطاليا: إنتر افتقد ماورو

علقت وندا نارا زوجة ووكيلة أعمال الدولى الأرجنتيني ماورو إيكاردى لاعب بتريس سان جيرمان الحالى وإنتر ميلان سابقًا، على هزيمة الإنتر فى المباراة الماضية بالدورى أمام يوفنتوس، وخسر النيراتزوري بهدفين لهدف فى الدورى الإيطالى (الكالتيشو). ويحتل الإنتر المركز الثانى برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة عن اليوفى الذى يملك 19 نقطة فى رصيده حتى الآن. وقالت واندا خلال برنامج "تيكى تاكا" الإيطالى: "لقد شاهدنا المباراة أنا وإيكاردى، وبالتأكيد إنتر افتقد ماورو". وأكملت: "إكاردى مع إنتر سجل 8 أهداف خلال 11 مباراة فى شباك يوفنتوس".
فان دايك

بعد إصابة صلاح.. فان ديك يوجه رسالة لجماهير ليفربول

كشف الدولي الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول، عن الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح نجم الريدز خلال مواجهة ليستر سيتي، السبت الماضي، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، حيث تعرض لـ تدخل عنيف على قدمه اليسرى من قبل حمزة شودري لاعب ليستر سيتي، الأمر الذي حال دون استكماله للمباراة وغادر أرضية الملعب في الدقائق الأخيرة ليحل محله آدم لالانا في الوقت بدلا من الضائع. وقال فان دايك في تصريحات صحفية اليوم الإثنين إنه غير قلق بشأن الإصابة التي تعرض لها صلاح أمام فريق ليستر سيتي خلال مباراة الجولة الثامنة في البريميرليج.
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أرسنال (5)

آرسنال يخطف فوزًا صعبًا من بورنموث

حقق فريق أرسنال فوزًا صعبًا على حساب مضيفه بورنموث بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت اليوم الأحد على ملعب الإمارات فى إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، وسجل هدف المباراة الوحيد دافيد لويز مدافع آرسنال القادم من صفوف فريق تشيلسي. ولم يستطع أى فريق اقتناص الفوز من الجانرز على مدار 22 مباراة على أرضه حيث فاز فى 17 مباراة وتعادل فى 4 أخرى، بينما خسر فريق بورنموث آخر 3 مباريات فى لندن بالدورى الإنجليزي، استقبل خلالها 5 أهداف.
أولي-جونار-سولسكاير (2)

سولسكاير يقود مانشستر يونايتد لتحقيق رقم سلبي

حسم التعادل الإيجابي قمة البريميرليج بين مانشستر يونايتد وأرسنال بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الإثنين، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2019-2020، حيث دخل الفريقان اللقاء بسرعة وندية كبيرة منذ الدقائق الأولى، وتقاسما السيطرة على مجريات اللعب، وتمكن سكوت مكتوميناي من تسجيل هدف التقدم للشياطين في الدقيقة 45، واستطاع النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 58، والذي تم احتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو.
مانشستر يونايتد

التعادل يحسم قمة مانشستر يونايتد وأرسنال

حسم التعادل الإيجابي قمة البريميرليج بين مانشستر يونايتد وأرسنال بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب «أولد ترافورد» ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2019-2020. دخل الفريقان اللقاء بسرعة وندية كبيرة منذ الدقائق الأولى، وتقاسما السيطرة على مجريات اللعب، قبل أن يفرض أصحاب الأرض أفضليتهم، وتمكن سكوت مكتوميناي من تسجيل هدف التقدم للشياطين في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد.
فينجر

فينجر يكشف حقيقة توليه القيادة الفنية لليونايتد

نفت شبكة "بي إن سبورتس" أن يكون أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق، قد وصف تدريب مانشستر يونايتد بـ"وظيفة الأحلام"، وذلك في تصريحات نشرها دومينيك بوث، صحفي مانشستر إيفينينج نيوز البريطانية، اليوم الخميس، إذ قال: "متحدث باسم بي إن سبورتس قال لي: لدينا مقابلة كبرى مع أرسين فينجر خلال الأسبوع الجاري، لكن تلك الجملة لم تقَل في المقابلة". صحيفة "ميرور" البريطانية وأكثر من صحيفة أخرى نشرت تصريحات للمدرب الفرنسي قال فيها: "تدريب مانشستر يونايتد وظيفة أحلام لأي مدرب".
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