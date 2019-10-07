فينجر: رفضت عروضا إنجليزية بسبب آرسنال

تحرير:محمد جمال ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م

أرسين فينجر

كشف أرسين فينجر المدير الفنى السابق لفريق آرسنال أنه رفض العديد من العروض لتدريب فرق فى الدورى الإنجليزي وذلك لارتباطه بقوة بفريق آرسنال، مشيرًا إلى أنه مدرب محترف ولا يمكنه التوقف عن العمل، ورحل المدير الفنى الفرنسي عن الجانرز فى شهر مايو 2018 بعد إدارة الآرسنال فنيًّا على مدار 22 عام. وقال أرسين فى تصريحات لـ"سكاى سبورتس" الإنجليزية: "أنا رجل آرسنال، ومدرب محترف، ولا أستطيع التوقف عن العمل، ولكن رغم ذلك قررت أن أرفض عروضا عديدة من فرق فى الدورى الإنجليزي لأنى مرتبط جدًّا بفريق آرسنال، كان لدى فرص عديدة للعمل فى إنجترا لكنى رفضتها جميعًا".

وأكمل فينجر عن فترته مع الجانرز قائلا: "أعتقد أنه من الطبيعي أن يطالب الجماهير بالمزيد دائمًا، لقد فزنا بالكثير، وشيدنا ملعب الإمارات، إنه من الصعب اليوم أن نوضح اليوم كيف شيدنا الملعب وتضاعف حجم مبيعات التذاكر بمقدار خمس مرات". وأوضح: "عندما قررنا بناء الاستاد، بلغت قيمة مبيعاتنا 90 مليون جنيه إسترليني