بوتشيتينو: لهذا السبب لن أرحل عن توتنهام

تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

بوتشيتينو

يصر الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام، على دعمه الكامل لرئيس النادي اللندني دانييل ليفي، مؤكدًا أنه يحظى بالدعم الكامل من "صديقه" في إشارة إلى الأخير، على الرغم من مرور الفريق في الوقت الحالي بأكبر أزمة في عهده. وخسر السبيرز، يوم السبت الماضي بنتيجة 3- صفر أمام برايتون، وذلك بعد أيام قليلة من هزيمته الثقيلة على ملعبه بسبعة أهداف مقابل هدفين أمام بايرن ميونيخ الألماني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتلقى توتنهام 10 أهداف في مباراتين فقط أمام بايرن ميونيخ، ثم أمام برايتون، كما فقد جهود قائده الحارس الفرنسي هوجو لوريس حتى نهاية الموسم بعد إصابته بخلع في الكوع. ووقع بوتشيتينو، عقدًا جديدًا مع توتنهام مدته خمس سنوات في شهر مايو من العام الماضي، لكن الشكل الحالي للفريق، ألقي بظلال من الشك على مستقبله