رياضة

بوتشيتينو: لهذا السبب لن أرحل عن توتنهام

تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
بوتشيتينو
بوتشيتينو
يصر الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام، على دعمه الكامل لرئيس النادي اللندني دانييل ليفي، مؤكدًا أنه يحظى بالدعم الكامل من "صديقه" في إشارة إلى الأخير، على الرغم من مرور الفريق في الوقت الحالي بأكبر أزمة في عهده. وخسر السبيرز، يوم السبت الماضي بنتيجة 3- صفر أمام برايتون، وذلك بعد أيام قليلة من هزيمته الثقيلة على ملعبه بسبعة أهداف مقابل هدفين أمام بايرن ميونيخ الألماني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وتلقى توتنهام 10 أهداف في مباراتين فقط أمام بايرن ميونيخ، ثم أمام برايتون، كما فقد جهود قائده الحارس الفرنسي هوجو لوريس حتى نهاية الموسم بعد إصابته بخلع في الكوع. ووقع بوتشيتينو، عقدًا جديدًا مع توتنهام مدته خمس سنوات في شهر مايو من العام الماضي، لكن الشكل الحالي للفريق، ألقي بظلال من الشك على مستقبله
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حفل درع الدوري

عبدالحفيظ يوضح موقف الدوليين من حضور حفل درع الدوري

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بحفل تسليم درع الدوري الممتاز، الذي توج به الفريق الموسم الماضي 2018- 2019، للمرة الـ41 في تاريخه، بأحد فنادق القاهرة يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أنه عقد جلسة مطولة مع مسؤولي الشركة الراعية للنادي واتفقوا على إقامة الحفل بفندق الماريوت بمنطقة الزمالك.. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه تم توجيه الدعوة لمجلس إدارة الأهلي إلى جانب العديد من النجوم القدامى للمارد الأحمر.
ايكاردى‎ (2)

زوجة إيكاردى عن ديربي إيطاليا: إنتر افتقد ماورو

علقت وندا نارا زوجة ووكيلة أعمال الدولى الأرجنتيني ماورو إيكاردى لاعب بتريس سان جيرمان الحالى وإنتر ميلان سابقًا، على هزيمة الإنتر فى المباراة الماضية بالدورى أمام يوفنتوس، وخسر النيراتزوري بهدفين لهدف فى الدورى الإيطالى (الكالتيشو). ويحتل الإنتر المركز الثانى برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة عن اليوفى الذى يملك 19 نقطة فى رصيده حتى الآن. وقالت واندا خلال برنامج "تيكى تاكا" الإيطالى: "لقد شاهدنا المباراة أنا وإيكاردى، وبالتأكيد إنتر افتقد ماورو". وأكملت: "إكاردى مع إنتر سجل 8 أهداف خلال 11 مباراة فى شباك يوفنتوس".
فان دايك

بعد إصابة صلاح.. فان ديك يوجه رسالة لجماهير ليفربول

كشف الدولي الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول، عن الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح نجم الريدز خلال مواجهة ليستر سيتي، السبت الماضي، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، حيث تعرض لـ تدخل عنيف على قدمه اليسرى من قبل حمزة شودري لاعب ليستر سيتي، الأمر الذي حال دون استكماله للمباراة وغادر أرضية الملعب في الدقائق الأخيرة ليحل محله آدم لالانا في الوقت بدلا من الضائع. وقال فان دايك في تصريحات صحفية اليوم الإثنين إنه غير قلق بشأن الإصابة التي تعرض لها صلاح أمام فريق ليستر سيتي خلال مباراة الجولة الثامنة في البريميرليج.
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لوريس

ديشامب يكشف مدة غياب لوريس عن الملاعب

أعلن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن غياب هوجو لوريس حارس مرمى منتخب الديوك عن الملاعب حتى نهاية عام 2019، وتعرض الحارس الدولي للإصابة في الدقيقة الثالثة من مباراة فريقه توتنهام ضد برايتون فى الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي (البريمرليج)، وتبين فيما بعد إصابة الحارس الفرنسي بخلع في المرفق، وكشفت إدارة السبيرز فى بيان لها أنها ستكشف عن مدى تطور إصابة الحارس الفرنسي الأسبوع المقبل، بعد الإجراءات الطبية للوقف على حجم الإصابة ومدة غياب حارس المرمى.
لوريس

توتنهام يكشف تفاصيل إصابة هوجو لوريس

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم السبت، إصابة حارسه الفرنسي هوجو لوريس بخلع في المرفق خلال مباراة برايتون، التي أقيمت ظهر اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسرها توتنهام بثلاثية نظيفة، وتعرض الحارس الدولي إلى سقوط مروع في الدقيقة الثالثة من اللقاء الذي احتضنه ملعب (فالمر)، حيث سقط بالخطأ على مرفق يده، ليخرج على نقالة، وسط تأثر بالغ على ملامحه، ويشارك الحارس الأرجنتيني باولو جازانيجا، بدلا منه.
هاري كين - سون - توتنهام

برايتون يزيد من آلام توتنهام بثلاثية

حقق برايتون فوزًا كبيرًا على توتنهام بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب فالمر ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وافتتح برايتون التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة عبر نيال موباي، بعد خطأ فادح من حارس السبيرز هوجو لوريس في الإمساك بالكرة، ليخرج بعدها مباشرة من أرض الملعب مصابًا، وعزز برايتون من تقدمه في الدقيقة الـ32 بتسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب أرون كونولي، وإختتم برايتون مهرجان الأهداف، عبر أرون كونولي الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 65.
توتنهام‎

في مباراة مثيرة.. توتنهام يخطف الفوز من ساوثهامبتون

حقق فريق توتنهام فوزًا ثمينًا على نظيره ساوثهامبتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الأول، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، سجل ندومبيلي هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك داني إنجز هدف التعادل للضيوف، وأضاف هاري كين الهدف الثاني لفريق السبيرز، الذي رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا، بنفس عدد نقاط ليتسر سيتي الخامس، علمًا أن الأخير سيواجه نيوكاسل يونايتد غدًا الأحد، في المقابل تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر مؤقتًا.
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