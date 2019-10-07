بعد إصابة صلاح.. فان ديك يوجه رسالة لجماهير ليفربول

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م

فان دايك

كشف الدولي الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول، عن الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح نجم الريدز خلال مواجهة ليستر سيتي، السبت الماضي، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، حيث تعرض لـ تدخل عنيف على قدمه اليسرى من قبل حمزة شودري لاعب ليستر سيتي، الأمر الذي حال دون استكماله للمباراة وغادر أرضية الملعب في الدقائق الأخيرة ليحل محله آدم لالانا في الوقت بدلا من الضائع. وقال فان دايك في تصريحات صحفية اليوم الإثنين إنه غير قلق بشأن الإصابة التي تعرض لها صلاح أمام فريق ليستر سيتي خلال مباراة الجولة الثامنة في البريميرليج.

وأضاف مدافع الفريق الإنجليزي خلال تصريحاته أنه يعتقد أن الشىء الجيد هو أن صلاح لديه وقت للتعافي بسبب التوقف الدولي، وبإمكانه أن يلحق بمواجهة مانشستر يونايتد المقبلة. وخطف فريق ليفربول فوزًا ثمينًا من نظيره ليستر سيتي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت الماضي، على ملعب "آنفيلد"،



وأضاف مدافع الفريق الإنجليزي خلال تصريحاته أنه يعتقد أن الشىء الجيد هو أن صلاح لديه وقت للتعافي بسبب التوقف الدولي، وبإمكانه أن يلحق بمواجهة مانشستر يونايتد المقبلة.



وخطف فريق ليفربول فوزًا ثمينًا من نظيره ليستر سيتي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت الماضي، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل ساديو ماني هدف التقدم للريدز، وأدرك جيمس ماديسون هدف التعادل للثعالب، وأحرز جيمس ميلنر هدف الفوز لأصحاب الأرض، من ركلة جزاء، الفوز رفع رصيد أبناء يورجن كلوب، إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد ليستر عند 14 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا.