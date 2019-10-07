رياضة

بعد إصابة صلاح.. فان ديك يوجه رسالة لجماهير ليفربول

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م
فان دايك
فان دايك
كشف الدولي الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول، عن الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح نجم الريدز خلال مواجهة ليستر سيتي، السبت الماضي، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، حيث تعرض لـ تدخل عنيف على قدمه اليسرى من قبل حمزة شودري لاعب ليستر سيتي، الأمر الذي حال دون استكماله للمباراة وغادر أرضية الملعب في الدقائق الأخيرة ليحل محله آدم لالانا في الوقت بدلا من الضائع. وقال فان دايك في تصريحات صحفية اليوم الإثنين إنه غير قلق بشأن الإصابة التي تعرض لها صلاح أمام فريق ليستر سيتي خلال مباراة الجولة الثامنة في البريميرليج.
وأضاف مدافع الفريق الإنجليزي خلال تصريحاته أنه يعتقد أن الشىء الجيد هو أن صلاح لديه وقت للتعافي بسبب التوقف الدولي، وبإمكانه أن يلحق بمواجهة مانشستر يونايتد المقبلة. وخطف فريق ليفربول فوزًا ثمينًا من نظيره ليستر سيتي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت الماضي، على ملعب "آنفيلد"،
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إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر

خرج الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال مباراة ليفربول وليستر سيتي ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج"، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء، بعد عرقلة من حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي وحاول الدولي المصري التحامل على نفسه واستكمال الوقت المتبقي من اللقاء إلا أنه لم يستطع ذلك وهو ما دفع المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز إلى استبداله وحل آدم لالانا بدلا منه في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي. ومن المقرر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي لتحديد حجم الإصابة وفترة الغياب عن الملاعب.
محمد صلاح - ليفربول - شيفيلد يونايتد (1)

محمد صلاح في صدارة قائمة الأعلى تسويقيا بالبريميرليج

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول والمنتخب الوطني، يتصدر قائمة أعلى لاعبي الدوري الإنجليزي (البريميرليج) قيمة تسويقيًا، ووفقًا لصحيفة "ليفربول إيكو" نقلاً عن "كيه بي إم جي" والمتخصصة في تقديم خدمات مراجعة الحسابات، فأن صلاح تقدر قيمته التسويقة بـ 143 مليون جنيه إسترليني.. وأشارت صحيفة "ليفربول إيكو" والمقربة من الفريق الأحمر، إلى وجود خمسة لاعبين من جانب الريدز في القائمة حيث تقدر قيمتهم التسويقية بنصف مليار جنيه إسترليني.
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فان دايك يروي كيف أنقذته والدته من الموت ويكشف وصيته

قال الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم دفاع فريق ليفربول الإنجليزي، إنه تعرض للإصابة بعدد من الأمراض في آن واحد والتي تؤدي على الأرجح إلى وفاة المصاب بها، أحدهما كان في الكلى، بالإضافة إلى التهاب الزائدة الدودية، والتهاب الصفاق، وهو في سن الـ21 عامًا من عمره مما دفعه إلى كتابة وصيته في هذا الوقت. وأوضح فان دايك، في تصريحاته عبر مجلة Four Four Two، أن والدته لعبت دورًا كبيرًا في الحفاظ على حياته وقتها، كاشفًا أن عقله تخيل كل السيناريوهات في تلك الفترة.
محمد صلاح (1.) (2)

محمود فايز عن صلاح: إنسان قبل ما يكون نجم كرة قدم

علق محمود فايز مدرب المنتخب الوطني السابق بجهاز الأرجنتيني هيكتور كوبر على أزمة محمد صلاح وحذفه علم مصر من من حسابه الرسمي على تويتر أن محمد صلاح إنسان قبل أن يكون لاعب كرة قدم عالمي، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محمد صلاح إنسان قبل ما يكون نجم كرة قدم. بيزعل.. بيتنرفز.. بني آدم له مشاعر، تخيل أبوك في حفلة تخرجك قصاد كل الناس تخلى عنك (حتى لو بدون قصد) تخيلت؟ بس خلاص..!! ومحمد اتسرع في إنه شال صفة لاعب منتخب مصر من تويتر.. بس افتكر وبص فوق.. هو إنسان وبشر وممكن يغلط.. والسلام عليكم".
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