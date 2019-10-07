زوجة إيكاردى عن ديربي إيطاليا: إنتر افتقد ماورو

تحرير:محمد جمال ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ م

إيكاردى

علقت وندا نارا زوجة ووكيلة أعمال الدولى الأرجنتيني ماورو إيكاردى لاعب بتريس سان جيرمان الحالى وإنتر ميلان سابقًا، على هزيمة الإنتر فى المباراة الماضية بالدورى أمام يوفنتوس، وخسر النيراتزوري بهدفين لهدف فى الدورى الإيطالى (الكالتيشو). ويحتل الإنتر المركز الثانى برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة عن اليوفى الذى يملك 19 نقطة فى رصيده حتى الآن. وقالت واندا خلال برنامج "تيكى تاكا" الإيطالى: "لقد شاهدنا المباراة أنا وإيكاردى، وبالتأكيد إنتر افتقد ماورو". وأكملت: "إكاردى مع إنتر سجل 8 أهداف خلال 11 مباراة فى شباك يوفنتوس".

وكان إيكاردي قد رحل عن صفوف إنتر ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلى "بي إس جي" بعدما تعقدت علاقته مع إدارة النادي الإيطالي. ويتضمن عقد إيكاردي مع سان جيرمان بند لشراء اللاعب بشكل نهائي، وهو الأمر الذي لم يحسمه النادي الفرنسي حتى الآن. وكان إيكاردي هدفًا ليوفنتوس خلال موسم الانتقالات الصيفية