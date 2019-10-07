رياضة

زوجة إيكاردى عن ديربي إيطاليا: إنتر افتقد ماورو

تحرير:محمد جمال ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ م
إيكاردى
إيكاردى
علقت وندا نارا زوجة ووكيلة أعمال الدولى الأرجنتيني ماورو إيكاردى لاعب بتريس سان جيرمان الحالى وإنتر ميلان سابقًا، على هزيمة الإنتر فى المباراة الماضية بالدورى أمام يوفنتوس، وخسر النيراتزوري بهدفين لهدف فى الدورى الإيطالى (الكالتيشو). ويحتل الإنتر المركز الثانى برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة عن اليوفى الذى يملك 19 نقطة فى رصيده حتى الآن. وقالت واندا خلال برنامج "تيكى تاكا" الإيطالى: "لقد شاهدنا المباراة أنا وإيكاردى، وبالتأكيد إنتر افتقد ماورو". وأكملت: "إكاردى مع إنتر سجل 8 أهداف خلال 11 مباراة فى شباك يوفنتوس".
وكان إيكاردي قد رحل عن صفوف إنتر ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلى "بي إس جي" بعدما تعقدت علاقته مع إدارة النادي الإيطالي. ويتضمن عقد إيكاردي مع سان جيرمان بند لشراء اللاعب بشكل نهائي، وهو الأمر الذي لم يحسمه النادي الفرنسي حتى الآن. وكان إيكاردي هدفًا ليوفنتوس خلال موسم الانتقالات الصيفية
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ايكاردى‎ (2)

إيكاردي يكشف عن سبب انتقاله إلى سان جيرمان

تحدث المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن السبب في اختياره الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، قادمًا من إنتر الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث انضم إلى قلعة حديقة الأمراء لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود بند في عقده يتيح للفريق الفرنسي شراءه بصورة نهائية مقابل 70 مليون يورو، وتحدث إيكاردي لشبكة قنوات "كنال+" الفرنسية قائلا: "حلمت باللعب في دوري أبطال أوروبا مع إنتر، والحلم أصبح حقيقة، ومع ذلك لم نحقق أي نتائج ولم نفز بأي شيء".
انتر ميلان‎

إنتر يقهر ميلان في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي

استطاع إنتر ميلان، باقتدار أن يحسم ديربي الغضب أمام جاره إيه سي ميلان، لصالحه بنتيجة 2-0، وذلك خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب «سان سيرو» ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي موسم 2019-2020. بدأ اللقاء بين الفريقين بكثير من الحماس والسرعة، قبل أن يتمكن لاعبو النيراتزوري من فرض سيطرتهم بشكل أكبر على مجريات اللعب، لكن جميع المحاولات الهجومية لم تسفر عن أي جديد في النتيجة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (2)

توخيل يتسلح بإيكاردى فى مواجهة ريال مدريد

أعلن توماس توخيل الفنى لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الأربعاء أمام فريق ريال مدريد، والتى من المقرر إقامتها فى تمام التساعة مساءً على ملعب حديقة الأمراء فى منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى والتى تضم كلا من كلوب بروج وجلاطة سراى . وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للفريق الفرنسي .
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