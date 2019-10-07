عبدالحفيظ يوضح موقف الدوليين من حضور حفل درع الدوري

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م

حفل درع الدوري

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بحفل تسليم درع الدوري الممتاز، الذي توج به الفريق الموسم الماضي 2018- 2019، للمرة الـ41 في تاريخه، بأحد فنادق القاهرة يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أنه عقد جلسة مطولة مع مسؤولي الشركة الراعية للنادي واتفقوا على إقامة الحفل بفندق الماريوت بمنطقة الزمالك.. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه تم توجيه الدعوة لمجلس إدارة الأهلي إلى جانب العديد من النجوم القدامى للمارد الأحمر.

وواصل: "الحفل سيشهد حضور الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر والفريق الأول بالكامل وحضور اللاعبين الدوليين المنضمين لمنتخب مصر". وأضاف: "فضلنا إقامة الحفل في هذا الوقت نظرًا للتوقف الدولي وعدم ارتباط الفريق بأي مباريات، وهذا سبب في تأخير إقامة الحفل، ووصلنا لاتفاق نهائي مع الشركة الراعية لإقامة