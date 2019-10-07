رياضة

عبدالحفيظ يوضح موقف الدوليين من حضور حفل درع الدوري

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م
حفل درع الدوري
حفل درع الدوري
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بحفل تسليم درع الدوري الممتاز، الذي توج به الفريق الموسم الماضي 2018- 2019، للمرة الـ41 في تاريخه، بأحد فنادق القاهرة يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أنه عقد جلسة مطولة مع مسؤولي الشركة الراعية للنادي واتفقوا على إقامة الحفل بفندق الماريوت بمنطقة الزمالك.. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه تم توجيه الدعوة لمجلس إدارة الأهلي إلى جانب العديد من النجوم القدامى للمارد الأحمر.
وواصل: "الحفل سيشهد حضور الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر والفريق الأول بالكامل وحضور اللاعبين الدوليين المنضمين لمنتخب مصر". وأضاف: "فضلنا إقامة الحفل في هذا الوقت نظرًا للتوقف الدولي وعدم ارتباط الفريق بأي مباريات، وهذا سبب في تأخير إقامة الحفل، ووصلنا لاتفاق نهائي مع الشركة الراعية لإقامة
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زوجة إيكاردى عن ديربي إيطاليا: إنتر افتقد ماورو

علقت وندا نارا زوجة ووكيلة أعمال الدولى الأرجنتيني ماورو إيكاردى لاعب بتريس سان جيرمان الحالى وإنتر ميلان سابقًا، على هزيمة الإنتر فى المباراة الماضية بالدورى أمام يوفنتوس، وخسر النيراتزوري بهدفين لهدف فى الدورى الإيطالى (الكالتيشو). ويحتل الإنتر المركز الثانى برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة عن اليوفى الذى يملك 19 نقطة فى رصيده حتى الآن. وقالت واندا خلال برنامج "تيكى تاكا" الإيطالى: "لقد شاهدنا المباراة أنا وإيكاردى، وبالتأكيد إنتر افتقد ماورو". وأكملت: "إكاردى مع إنتر سجل 8 أهداف خلال 11 مباراة فى شباك يوفنتوس".
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بعد إصابة صلاح.. فان ديك يوجه رسالة لجماهير ليفربول

كشف الدولي الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول، عن الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح نجم الريدز خلال مواجهة ليستر سيتي، السبت الماضي، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، حيث تعرض لـ تدخل عنيف على قدمه اليسرى من قبل حمزة شودري لاعب ليستر سيتي، الأمر الذي حال دون استكماله للمباراة وغادر أرضية الملعب في الدقائق الأخيرة ليحل محله آدم لالانا في الوقت بدلا من الضائع. وقال فان دايك في تصريحات صحفية اليوم الإثنين إنه غير قلق بشأن الإصابة التي تعرض لها صلاح أمام فريق ليستر سيتي خلال مباراة الجولة الثامنة في البريميرليج.
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بوتشيتينو: لهذا السبب لن أرحل عن توتنهام

يصر الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام، على دعمه الكامل لرئيس النادي اللندني دانييل ليفي، مؤكدًا أنه يحظى بالدعم الكامل من "صديقه" في إشارة إلى الأخير، على الرغم من مرور الفريق في الوقت الحالي بأكبر أزمة في عهده. وخسر السبيرز، يوم السبت الماضي بنتيجة 3- صفر أمام برايتون، وذلك بعد أيام قليلة من هزيمته الثقيلة على ملعبه بسبعة أهداف مقابل هدفين أمام بايرن ميونيخ الألماني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
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اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الدوري الممتاز (صور)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز موسم 2019 - 2020، وحددت الجبلاية يوم 21 سبتمبر الجاري موعدا لانطلاق المسابقة بمباراة المقاولون العرب أمام نظيره فريق طلائع الجيش، وتقام على ستاد الجهاز الرياضة العسكري في تمام الثالثة عصرًا. وصرح حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه بموجب الجدول المعلن سينتهي الدور الأول للمسابقة في 24 يناير، وسيعلن موعد انطلاق الدور الثاني على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الأفريقية، وهو الأمر الذي سيتحدد قبل نهاية الدور الأول.
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اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

أعلن اتحاد الكرة المصري مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019 - 2020، ووفقًا للجدول تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم 19 أكتوبر المُقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة، على أن تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، بينما يفتتح الأهلي مشواره في المسابقة بمواجهة سموحة يوم يوم 23 سبتمبر المقبل في تمام الساعة الـ5:30 مساءً، على ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية. ويخرج الفريق الأحمر إلى أسوان من أجل مواجهة الأخير على ملعبه في الأسبوع الثالث، على أن يعود للقاهرة لمواجهة غريمه الزمالك في قمة مبكرة بالجولة الرابعة من عمر المسابقة.
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طبيب الأهلي يكشف إصابة أشرف.. وغموض موقفه من السوبر

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر في مباراة اليوم أمام كانو سبورت الغيني، بعد أن اضطر لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 83 متأثرًا بالإصابة وحل زميله ياسر إبراهيم بديلا له. وفاز الأهلي على كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمعهما في ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا، سجل ثنائية القلعة الحمراء صلاح محسن ووليد سليمان. وقال طبيب الأهلي في تصريحات صحفية عقب المباراة: "أيمن أشرف شعر بإجهاد في العضلتين الخلفيتين ولم يتمكن من استكمال اللقاء".
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مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة كانو سبورت

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم السبت على ملعب مالابو ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. ويعول المارد الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل غينيا الاستوائية وخصوصًا أنها المباراة الأولى تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذي خلف المُقال الأوروجواياني مارتن لاسارتي، عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.
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