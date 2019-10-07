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أحمد موسى: الإخواني بيجري زي الفار من أغنية تسلم الأيادي (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
أحمد موسى
أحمد موسى
قال الإعلامي أحمد موسى، إن فيلم "الممر" حقق إيرادات غير مسبوقة وتعدى تكلفة الفيلم، موضحا أن الفيلم حقق إيرادات تجاوزت 78 مليون جنيه. وأشاد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، بفيلم "الممر" الذي يتحدث عن حرب الاستنزاف ويناقش المرحلة الزمنية 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، مشيرا إلى أنه ذو قيمة فنية عالية. وطالب موسى، بتكرار الأعمال الفنية التي تجسد بطولات أبنائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة، لافتا إلى أنه لابد تقديم رسالة انتصارات أكتوبر للشعب والشباب.
وتابع: "الفيلم كان حديث المواطنين أمس وكان ضمن قائمة الأكثر تداولًا في تويتر"، مضيفًا: "عايزين 10 أفلام زي الممر للتحدث عن بطولات القوات المسلحة ونحتاج إلى المزيد من الأعمال الدرامية في رمضان خاصة عن البطل أحمد المنسي وزملائه".وأشار الإعلامي إلى أن القوات المسلحة لديها العديد من البطولات التي يمكن أن
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مبانى-عشوائيات-الطوب-الاحمر (2)

خالد صديق: انفقنا 22 مليار جنيه على العشوائيات (فيديو)

كشف المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن تكلفة الانتهاء من المناطق العشوائية غير الآمنة تقدر بـ31 مليار جنيه، تم انفاق حتى الآن 22 مليار جنية منذ 2014، موضحًا أن الصندوق تم إنشاءه مع سقوط صخرة الدويقة. وأكد صديق خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على فضائية "تن"، أن المناطق غير الآمنة لها أربع درجات، الدرجة الأولى والأخطر تكمن في الأماكن ذات خطر على الحياة، مثل منطقة صخرة الدويقة أو المناطق التي يوجد بها سقوط صخور أو انهيارات جبلية أو مجرى سيول أو بجوار خط سكة حديد، حيث إن هذه المناطق يتعرض سكانها غالبا للموت المفاجئ.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير للمصريين: مصر ستكون متقدمة في 2020 (فيديو)

قال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه تم التعاقد مع الشركة الألمانية على 4 حفارات للخط الرابع لمترو الأنفاق ليتم تنفيذ المشروع بأيادي مصرية. وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لفضائية mbc مصر، أن شركة «هيرنكشت»، قامت بتدريب 40 مهندسًا وفنيًا مصريًا على أسلوب تجميع وتركيب الماكينات وتشغيلها وتنفيذ أعمال الحفر والتبطين، كما تم الإتفاق مع الشركة على تدريب 160 مهندسا خلال الفترة القادمة وهو ما وافقت عليه المستشارة الألمانية ميركل، بالإضافة إلى سهولة منح التأشيرات للمهندسين المصريين.
محمد -الباز

الباز: أفلام عادل إمام كانت تضر الأجيال.. والممر عظيم

دعا الإعلامي محمد الباز، وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي بعرض فيلم "الممر" في المدارس والجامعات لتوعية الجيل الجديد بانتصارات أكتوبر، داعيًا الدراما المصرية إلى الكف عن تقديم الأعمال المشوهة، وتقديم نماذج مثل فيلم "الممر"، لافتًا إلى أن أفلام عادل إمام كانت تضر الأجيال وقتها. وأعلن الباز، خلال تقيدم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، عن رفضه السخرية من أبطال نصر أكتوبر 1973 على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشاد الباز، بالرئيس الراحل محمد أنور السادات، قائلًا إنه بطل وزعيم حقيقي قل أن يجود الزمان بمثله، متابعًا: "في زعامة في صوت الرئيس الراحل السادات".
الاعلامي-نشأت-الديهى

«عامل فيها دكر».. نشأت الديهي يسخر من أردوغان (فيديو)

سخر نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "تن"، من حديث رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، من إمكانية دخول سوريا في أي ليلة دون سابق إنذار، قائلًا: "إيه العجرفة والكبرياء والعظمة دي، عامل فيها دكر، أنت ناسي القس براونسون اللي قولت مش هتسلموا لأمريكا وسلمتوا". وأضاف: "ترامب بيقول لأردوغان لو اتحركت في شمال سوريا هقطع أيدك"، موضحًا أن تغريدة "ترامب" تسببت في تدمير العملة التركية في ظرف ساعة، وانخفضت الليرة التركية لـ 5.82 مقابل الدولار.
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رئيس -الاركان -محمد -فريد-يتابع-التنسيق العسكرى

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع للدفاع الجوي

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع تدريبي تنفذه إحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوى بنطاق المنطقة الغربية العسكرية، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي بالقوات المسلحة. وتضمن المشروع عرض تقرير الكفاءة القتالية، وإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين الوحدات، لصد الهجمات الجوية المُعادية وتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت المهمة بالدولة. وناقش رئيس الأركان، القادة والضباط في أسلوب اتخاذ القرار المناسب لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات.
وزير الدفاع

وزير الدفاع مع مقاتلي البحرية والمنطقة الشمالية: نطور قدراتنا لحماية الأمن القومي

دقيقة حداد لأرواح الشهداء وتحية منقولة للأبطال المقاتلين من قائدهم الأعلى رئيس الدولة، حملها القائد العام الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى مقاتلي القوات البحرية ومقاتلي المنطقة الشمالية العسكرية ثم كانت العبارات الواضحة لرجال أبطال يحترمون قادتهم ويجلونهم.
احمد-موسى

أحمد موسى عن التهديد باغتياله: متضايقين عشان فضحناهم

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لن يتوانى لحظة في الدفاع عن الشعب المصري العظيم، لذلك "يحرض الإخوان على قتله"، معقبا: "أسهل حاجة أنشر عناوين الناس اللي بتحرض على قتلي، لكني لا ألجأ لهذا الأسلوب القذر.. ومبنخافش غير من ربنا"، مضيفا خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن تنظيم الإخوان لا يريد أن يدافع أي شخص عن الدولة المصرية، معقبا: "ليس لنا مصلحة إلا مع مصر وضد القطريين والأتراك وإعلام العار الذي يحرض علينا"، لافتا إلى أن "التحريض شغال من امبارح علينا بالقتل.. ومضايقين عشان فضحناهم".
المتحدث-العسكري

المتحدث العسكري: صفحتا فيسبوك وتويتر مصدر المعلومات الوحيد

قال العقيد أركان حرب تامر رفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، في بيان له، اليوم الأحد، إنه في إطار انتشار بعض الصفحات التي تدعي تبعيتها للقوات المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد القوات المسلحة بأنها تصدر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بها من خلال المتحدث العسكري، وأن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى على (فيسبوك، وتويتر)، هما فقط المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.
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