أحمد موسى: الإخواني بيجري زي الفار من أغنية تسلم الأيادي (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن فيلم "الممر" حقق إيرادات غير مسبوقة وتعدى تكلفة الفيلم، موضحا أن الفيلم حقق إيرادات تجاوزت 78 مليون جنيه. وأشاد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، بفيلم "الممر" الذي يتحدث عن حرب الاستنزاف ويناقش المرحلة الزمنية 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، مشيرا إلى أنه ذو قيمة فنية عالية. وطالب موسى، بتكرار الأعمال الفنية التي تجسد بطولات أبنائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة، لافتا إلى أنه لابد تقديم رسالة انتصارات أكتوبر للشعب والشباب.

وتابع: "الفيلم كان حديث المواطنين أمس وكان ضمن قائمة الأكثر تداولًا في تويتر"، مضيفًا: "عايزين 10 أفلام زي الممر للتحدث عن بطولات القوات المسلحة ونحتاج إلى المزيد من الأعمال الدرامية في رمضان خاصة عن البطل أحمد المنسي وزملائه".وأشار الإعلامي إلى أن القوات المسلحة لديها العديد من البطولات التي يمكن أن