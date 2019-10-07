«عامل فيها دكر».. نشأت الديهي يسخر من أردوغان (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ م

نشأت الديهي

سخر نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "تن"، من حديث رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، من إمكانية دخول سوريا في أي ليلة دون سابق إنذار، قائلًا: "إيه العجرفة والكبرياء والعظمة دي، عامل فيها دكر، أنت ناسي القس براونسون اللي قولت مش هتسلموا لأمريكا وسلمتوا". وأضاف: "ترامب بيقول لأردوغان لو اتحركت في شمال سوريا هقطع أيدك"، موضحًا أن تغريدة "ترامب" تسببت في تدمير العملة التركية في ظرف ساعة، وانخفضت الليرة التركية لـ 5.82 مقابل الدولار.

وقال الديهي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد تركيا بتدمير وهدم الاقتصاد التركي مثلما حدث سابقًا.وأوضح "الديهي"، اليوم الإثنين، أن "ترامب"، قال في تغريدة له، "كما قلت بقوة سابقا، وللتذكير فقط، إذا فعلت تركيا أي شيء أعتبره بحكمتي العظيمة والتي لا تضاهى، تجاوزا للحدود، سأدمر واطمس اقتصادها بالكامل