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الباز: أفلام عادل إمام كانت تضر الأجيال.. والممر عظيم

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ م
محمد الباز
محمد الباز
دعا الإعلامي محمد الباز، وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي بعرض فيلم "الممر" في المدارس والجامعات لتوعية الجيل الجديد بانتصارات أكتوبر، داعيًا الدراما المصرية إلى الكف عن تقديم الأعمال المشوهة، وتقديم نماذج مثل فيلم "الممر"، لافتًا إلى أن أفلام عادل إمام كانت تضر الأجيال وقتها. وأعلن الباز، خلال تقيدم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، عن رفضه السخرية من أبطال نصر أكتوبر 1973 على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشاد الباز، بالرئيس الراحل محمد أنور السادات، قائلًا إنه بطل وزعيم حقيقي قل أن يجود الزمان بمثله، متابعًا: "في زعامة في صوت الرئيس الراحل السادات".
ولفت الباز إلى أن نبرة صوت الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان يوجد بها زعامة حقيقية، وظهر ذلك في كلمته في أول عرض عسكري بعد انتصار حرب أكتوبر 1973.وأضاف "الباز"، أن حرب أكتوبر عبارة عن ملحمة كبيرة جدًا، والإحاطة بها أمر صعب.وأشار إلى أن فيلم الممر يمثل المعدن الحقيقي لمعدن الشعب المصري وهو "ممكن أتغلب
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مبانى-عشوائيات-الطوب-الاحمر (2)

خالد صديق: انفقنا 22 مليار جنيه على العشوائيات (فيديو)

كشف المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن تكلفة الانتهاء من المناطق العشوائية غير الآمنة تقدر بـ31 مليار جنيه، تم انفاق حتى الآن 22 مليار جنية منذ 2014، موضحًا أن الصندوق تم إنشاءه مع سقوط صخرة الدويقة. وأكد صديق خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على فضائية "تن"، أن المناطق غير الآمنة لها أربع درجات، الدرجة الأولى والأخطر تكمن في الأماكن ذات خطر على الحياة، مثل منطقة صخرة الدويقة أو المناطق التي يوجد بها سقوط صخور أو انهيارات جبلية أو مجرى سيول أو بجوار خط سكة حديد، حيث إن هذه المناطق يتعرض سكانها غالبا للموت المفاجئ.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير للمصريين: مصر ستكون متقدمة في 2020 (فيديو)

قال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه تم التعاقد مع الشركة الألمانية على 4 حفارات للخط الرابع لمترو الأنفاق ليتم تنفيذ المشروع بأيادي مصرية. وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لفضائية mbc مصر، أن شركة «هيرنكشت»، قامت بتدريب 40 مهندسًا وفنيًا مصريًا على أسلوب تجميع وتركيب الماكينات وتشغيلها وتنفيذ أعمال الحفر والتبطين، كما تم الإتفاق مع الشركة على تدريب 160 مهندسا خلال الفترة القادمة وهو ما وافقت عليه المستشارة الألمانية ميركل، بالإضافة إلى سهولة منح التأشيرات للمهندسين المصريين.
الاعلامي-نشأت-الديهى

«عامل فيها دكر».. نشأت الديهي يسخر من أردوغان (فيديو)

سخر نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "تن"، من حديث رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، من إمكانية دخول سوريا في أي ليلة دون سابق إنذار، قائلًا: "إيه العجرفة والكبرياء والعظمة دي، عامل فيها دكر، أنت ناسي القس براونسون اللي قولت مش هتسلموا لأمريكا وسلمتوا". وأضاف: "ترامب بيقول لأردوغان لو اتحركت في شمال سوريا هقطع أيدك"، موضحًا أن تغريدة "ترامب" تسببت في تدمير العملة التركية في ظرف ساعة، وانخفضت الليرة التركية لـ 5.82 مقابل الدولار.
احمد -موسى

أحمد موسى: الإخواني بيجري زي الفار من أغنية تسلم الأيادي (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن فيلم "الممر" حقق إيرادات غير مسبوقة وتعدى تكلفة الفيلم، موضحا أن الفيلم حقق إيرادات تجاوزت 78 مليون جنيه. وأشاد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، بفيلم "الممر" الذي يتحدث عن حرب الاستنزاف ويناقش المرحلة الزمنية 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، مشيرا إلى أنه ذو قيمة فنية عالية. وطالب موسى، بتكرار الأعمال الفنية التي تجسد بطولات أبنائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة، لافتا إلى أنه لابد تقديم رسالة انتصارات أكتوبر للشعب والشباب.
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احمد -موسى

أحمد موسى: الإخواني بيجري زي الفار من أغنية تسلم الأيادي (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن فيلم "الممر" حقق إيرادات غير مسبوقة وتعدى تكلفة الفيلم، موضحا أن الفيلم حقق إيرادات تجاوزت 78 مليون جنيه. وأشاد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، بفيلم "الممر" الذي يتحدث عن حرب الاستنزاف ويناقش المرحلة الزمنية 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، مشيرا إلى أنه ذو قيمة فنية عالية. وطالب موسى، بتكرار الأعمال الفنية التي تجسد بطولات أبنائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة، لافتا إلى أنه لابد تقديم رسالة انتصارات أكتوبر للشعب والشباب.
السيدة-انتصار-السيسي-قرينة-رئيس-الجمهورية (2)

انتصار السيسي: نصر أكتوبر نموذج لا ينسى في التضحية

قالت قرينة رئيس الجمهورية انتصار السيسي، إن نصر أكتوبر يعد نموذجا لا ينسى في الفدائية والتماسك والتضحية من أجل أرضنا المقدسة، مضيفا: "نحتفل معا بذكرى نصر السادس من أكتوبر العظيم، الذى قدم فيه الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته، نموذجا لا ينسى في الفدائية والتماسك والتضحية من أجل أرضنا المقدسة، حفظ الله مصر من كل سوء"، جاء ذلك في تدوينة لها نشرتها عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر.
وزير-الأوقاف-يلقي-خطبة-الجمعة-من-مسجد-ناصر (9)

وزير الأوقاف: حرب 6 أكتوبر ملحمة من العطاء والفداء

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في بيان، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر، إن حرب السادس من أكتوبر 1973م العاشر من رمضان، تعد ملحمة من العطاء والفداء، أبرزت بسالة وصلابة وقوة وفدائية الجندي المصري واستعداده للتضحية في سبيل وطنه، وجسدت روح التكامل بين الشعب وقواته المسلحة، حيث وقف الشعب المصري كله صفا واحدا خلف قواته المسلحة، في ملحمة جديدة من اللحمة بين الجيش والشعب المصري، فهما شيء واحد، مضيفا أن جيشنا المصري جيش عظيم فهو درع الوطن وسيفه، بل درع الأمة العربية وسيفها، وأحد أهم عوامل أمنها وأمانها واستقرارها.
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بدء التشغيل التجريبي لـ«مواصلات مصر» في 6 أكتوبر

افتتح عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" وبدء التشغيل التجريبى للمنظومة، جاء ذلك بحضور كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عبير عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمرافق، إلهام السرجاني مقرر لجنة التسعير ورئيس الإدارة المركزية، خالد سرور رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، ونواب رئيس الجهاز، ومديرى الإدارات، وممثلين عن مجلس أمناء الأمناء، ووكيلى المجلس، وممثلين عن جمعية مستثمري 6 أكتوبر.
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