الباز: أفلام عادل إمام كانت تضر الأجيال.. والممر عظيم

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ م

محمد الباز

دعا الإعلامي محمد الباز، وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي بعرض فيلم "الممر" في المدارس والجامعات لتوعية الجيل الجديد بانتصارات أكتوبر، داعيًا الدراما المصرية إلى الكف عن تقديم الأعمال المشوهة، وتقديم نماذج مثل فيلم "الممر"، لافتًا إلى أن أفلام عادل إمام كانت تضر الأجيال وقتها. وأعلن الباز، خلال تقيدم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، عن رفضه السخرية من أبطال نصر أكتوبر 1973 على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشاد الباز، بالرئيس الراحل محمد أنور السادات، قائلًا إنه بطل وزعيم حقيقي قل أن يجود الزمان بمثله، متابعًا: "في زعامة في صوت الرئيس الراحل السادات".

ولفت الباز إلى أن نبرة صوت الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان يوجد بها زعامة حقيقية، وظهر ذلك في كلمته في أول عرض عسكري بعد انتصار حرب أكتوبر 1973.وأضاف "الباز"، أن حرب أكتوبر عبارة عن ملحمة كبيرة جدًا، والإحاطة بها أمر صعب.وأشار إلى أن فيلم الممر يمثل المعدن الحقيقي لمعدن الشعب المصري وهو "ممكن أتغلب