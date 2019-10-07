وائل الإبراشي عن فيلم «الممر»: قضى على الجزيرة والإخوان

تحرير:محمد فتحي ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٧ م

وائل الإبراشي

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على فيلم «الممر»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «on e»، مساء الإثنين، قائلًا: «إن فيلم الممر قضى على قناة الجزيرة والقنوات الإخوانية، وحملات التشويه التي تشن على مؤسسات الدولة المصرية»، مشيرًا إلى أن الشعب المصري تفاعل مع عرض هذا الفيلم، الذي يعد حدثًا تاريخيًا ووطنيًا، معقبًا: «فيلم الممر مش مجرد فيلم على شاشة التلفاز، تجمع المواطنين حول الشاشات لم يحدث منذ سنوات كثيرة، ولكنه حدث فريد»، لافتًا إلى أن الفيلم محا جميع ما يقوم به الخصوم من مؤامرات.

وأضاف الإبراشي، أن وعي الشعب المصري هام للغاية، والفن من الممكن أن يلعب دورا هاما في زيادة الوعي بصورة كبيرة.وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، أنه نزولا على رغبة المشاهدين، فقد تم تعديل موعد عرض فيلم (الممر) على القناة الأولى، ليذاع في الثامنة مساء أمس الأحد، بدلا من الساعة العاشرة.وأوضحت الهئية، أن الفيلم