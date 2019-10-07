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وائل الإبراشي عن فيلم «الممر»: قضى على الجزيرة والإخوان

تحرير:محمد فتحي ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٧ م
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
علق الإعلامي وائل الإبراشي، على فيلم «الممر»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «on e»، مساء الإثنين، قائلًا: «إن فيلم الممر قضى على قناة الجزيرة والقنوات الإخوانية، وحملات التشويه التي تشن على مؤسسات الدولة المصرية»، مشيرًا إلى أن الشعب المصري تفاعل مع عرض هذا الفيلم، الذي يعد حدثًا تاريخيًا ووطنيًا، معقبًا: «فيلم الممر مش مجرد فيلم على شاشة التلفاز، تجمع المواطنين حول الشاشات لم يحدث منذ سنوات كثيرة، ولكنه حدث فريد»، لافتًا إلى أن الفيلم محا جميع ما يقوم به الخصوم من مؤامرات.
وأضاف الإبراشي، أن وعي الشعب المصري هام للغاية، والفن من الممكن أن يلعب دورا هاما في زيادة الوعي بصورة كبيرة.وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، أنه نزولا على رغبة المشاهدين، فقد تم تعديل موعد عرض فيلم (الممر) على القناة الأولى، ليذاع في الثامنة مساء أمس الأحد، بدلا من الساعة العاشرة.وأوضحت الهئية، أن الفيلم
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أحمد-رزق

تعليق ناري من أحمد رزق على شخصية الصحفي في «الممر»

علق الفنان أحمد رزق، على شخصية "إحسان" الذي ظهر بها في فيلم "الممر"، مشيرًا إلى أنها ليست نموذجا فاسدا بل هي رسالة بأن بعض الأشخاص الداعمين للفساد من الممكن أن يتطهروا في الوقت المناسب، لافتًا إلى أن إبراز النكسة في بداية الفيلم أعطي طعما خاصا في لحظة الانتصار. وأوضح رزق عبر برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون آي"، أن عرض فيلم "الممر" على شاشات التليفزيون مختلف عن توقيت عرضه في السينما، وأظهر الوحدة بين الشعب المصري وتكاتف الشعب خلف قواته المسلحة.
فيلم الممر

عرض فيلم الممر على البث الأرضي للقناة الأولى

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، أنه نزولا على رغبة المشاهدين، فقد تم تعديل موعد عرض فيلم (الممر) على القناة الأولى، ليذاع في الثامنة مساء اليوم الأحد بدلا من الساعة العاشرة، موضحة أن الفيلم سيعرض الليلة على البث الأرضي للقناة الأولى، فيما يذاع فضائيا على شاشة القناة الأولى يوم الجمعة المقبل. وكانت الهيئة قد اتفقت، في وقت سابق، مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي على عرض فيلم (الممر) على شاشة القناة الأولى أرضيا يوم السادس من أكتوبر.
مهرجان الإسكندرية السينمائي-15

محيي إسماعيل عضو لجنة تحكيم بـ«الإسكندرية السينمائي»

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، المقرر انطلاق فعاليات دورته الـ35 خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الجاري، اليوم السبت، عن اختيار النجم محيى إسماعيل لعضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية. ويعد "إسماعيل" أحد الفنانين الذين يتميزون بتقديم الأدوار الصعبة المركبة وتجسيد صراعات الإنسان النفسية حتى أصبح متخصصًا في هذه الأدوار الصعبة والمركبة حتى أُطلق عليه لقب "رائد وملك السيكودراما في مصر"، وقدم مؤخرًا شخصية من الشخصيات المحورية في فيلم "الكنز" الذي كتبه السيناريست عبد الرحيم كمال، وهي شخصية "الكاهن".
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فيلم الممر

عرض فيلم الممر على البث الأرضي للقناة الأولى

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، أنه نزولا على رغبة المشاهدين، فقد تم تعديل موعد عرض فيلم (الممر) على القناة الأولى، ليذاع في الثامنة مساء اليوم الأحد بدلا من الساعة العاشرة، موضحة أن الفيلم سيعرض الليلة على البث الأرضي للقناة الأولى، فيما يذاع فضائيا على شاشة القناة الأولى يوم الجمعة المقبل. وكانت الهيئة قد اتفقت، في وقت سابق، مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي على عرض فيلم (الممر) على شاشة القناة الأولى أرضيا يوم السادس من أكتوبر.
فيلم الممر

4 مرات في قناتين.. مواعيد عرض فيلم «الممر» تليفزيونيا

تزامنا مع الاحتفال بمرور 46 عاما على انتصار أكتوبر المجيد، قررت قناة ON E، عرض فيلم "الممر" لأول مرة على شاشات التليفزيون، ويعد الفليم أضخم إنتاج سينمائي مصري، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.
محمود-قابيل (1)

«الإسكندرية السينمائي» يكرم الفنان محمود قابيل

?أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، تكريم الفنان محمود قابيل، في دورة المهرجان الـ35، التي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، حيث من المقرر أن يصدر عنه المهرجان كتابا عن مشواره من تأليف الكاتبة الصحفية انتصار درديرى، على أن يعرض له فيلم "يوم الكرامة" للمخرج على عبد الخالق.
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