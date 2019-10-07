كامل الوزير للمصريين: مصر ستكون متقدمة في 2020 (فيديو)

تحرير:محمد فتحي ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م

الفريق كامل الوزير

قال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه تم التعاقد مع الشركة الألمانية على 4 حفارات للخط الرابع لمترو الأنفاق ليتم تنفيذ المشروع بأيادي مصرية. وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لفضائية mbc مصر، أن شركة «هيرنكشت»، قامت بتدريب 40 مهندسًا وفنيًا مصريًا على أسلوب تجميع وتركيب الماكينات وتشغيلها وتنفيذ أعمال الحفر والتبطين، كما تم الإتفاق مع الشركة على تدريب 160 مهندسا خلال الفترة القادمة وهو ما وافقت عليه المستشارة الألمانية ميركل، بالإضافة إلى سهولة منح التأشيرات للمهندسين المصريين.

ووعد وزير النقل، المصريين بأنه في 30 يونيو 2020، سيكون لدينا منظومة سكك حديد، مطالبا المصريين بتأييد الحكومة والرئيس والعمل الجاد ومصر ستكون بمصاف الدول المتقدمة.وأكد أن المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، قدمت الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، على حضور الاحتفال الذي أقامته الحكومة الألمانية لشركة