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كامل الوزير للمصريين: مصر ستكون متقدمة في 2020 (فيديو)

تحرير:محمد فتحي ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م
الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير
قال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه تم التعاقد مع الشركة الألمانية على 4 حفارات للخط الرابع لمترو الأنفاق ليتم تنفيذ المشروع بأيادي مصرية. وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لفضائية mbc مصر، أن شركة «هيرنكشت»، قامت بتدريب 40 مهندسًا وفنيًا مصريًا على أسلوب تجميع وتركيب الماكينات وتشغيلها وتنفيذ أعمال الحفر والتبطين، كما تم الإتفاق مع الشركة على تدريب 160 مهندسا خلال الفترة القادمة وهو ما وافقت عليه المستشارة الألمانية ميركل، بالإضافة إلى سهولة منح التأشيرات للمهندسين المصريين.
ووعد وزير النقل، المصريين بأنه في 30 يونيو 2020، سيكون لدينا منظومة سكك حديد، مطالبا المصريين بتأييد الحكومة والرئيس والعمل الجاد ومصر ستكون بمصاف الدول المتقدمة.وأكد أن المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، قدمت الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، على حضور الاحتفال الذي أقامته الحكومة الألمانية لشركة
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مبانى-عشوائيات-الطوب-الاحمر (2)

خالد صديق: انفقنا 22 مليار جنيه على العشوائيات (فيديو)

كشف المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن تكلفة الانتهاء من المناطق العشوائية غير الآمنة تقدر بـ31 مليار جنيه، تم انفاق حتى الآن 22 مليار جنية منذ 2014، موضحًا أن الصندوق تم إنشاءه مع سقوط صخرة الدويقة. وأكد صديق خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على فضائية "تن"، أن المناطق غير الآمنة لها أربع درجات، الدرجة الأولى والأخطر تكمن في الأماكن ذات خطر على الحياة، مثل منطقة صخرة الدويقة أو المناطق التي يوجد بها سقوط صخور أو انهيارات جبلية أو مجرى سيول أو بجوار خط سكة حديد، حيث إن هذه المناطق يتعرض سكانها غالبا للموت المفاجئ.
محمد -الباز

الباز: أفلام عادل إمام كانت تضر الأجيال.. والممر عظيم

دعا الإعلامي محمد الباز، وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي بعرض فيلم "الممر" في المدارس والجامعات لتوعية الجيل الجديد بانتصارات أكتوبر، داعيًا الدراما المصرية إلى الكف عن تقديم الأعمال المشوهة، وتقديم نماذج مثل فيلم "الممر"، لافتًا إلى أن أفلام عادل إمام كانت تضر الأجيال وقتها. وأعلن الباز، خلال تقيدم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، عن رفضه السخرية من أبطال نصر أكتوبر 1973 على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشاد الباز، بالرئيس الراحل محمد أنور السادات، قائلًا إنه بطل وزعيم حقيقي قل أن يجود الزمان بمثله، متابعًا: "في زعامة في صوت الرئيس الراحل السادات".
الاعلامي-نشأت-الديهى

«عامل فيها دكر».. نشأت الديهي يسخر من أردوغان (فيديو)

سخر نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "تن"، من حديث رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، من إمكانية دخول سوريا في أي ليلة دون سابق إنذار، قائلًا: "إيه العجرفة والكبرياء والعظمة دي، عامل فيها دكر، أنت ناسي القس براونسون اللي قولت مش هتسلموا لأمريكا وسلمتوا". وأضاف: "ترامب بيقول لأردوغان لو اتحركت في شمال سوريا هقطع أيدك"، موضحًا أن تغريدة "ترامب" تسببت في تدمير العملة التركية في ظرف ساعة، وانخفضت الليرة التركية لـ 5.82 مقابل الدولار.
احمد -موسى

أحمد موسى: الإخواني بيجري زي الفار من أغنية تسلم الأيادي (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن فيلم "الممر" حقق إيرادات غير مسبوقة وتعدى تكلفة الفيلم، موضحا أن الفيلم حقق إيرادات تجاوزت 78 مليون جنيه. وأشاد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، بفيلم "الممر" الذي يتحدث عن حرب الاستنزاف ويناقش المرحلة الزمنية 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، مشيرا إلى أنه ذو قيمة فنية عالية. وطالب موسى، بتكرار الأعمال الفنية التي تجسد بطولات أبنائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة، لافتا إلى أنه لابد تقديم رسالة انتصارات أكتوبر للشعب والشباب.
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اتوبيس-مواصلات-مصر (2)

بدء التشغيل التجريبي لـ«مواصلات مصر» في 6 أكتوبر

افتتح عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" وبدء التشغيل التجريبى للمنظومة، جاء ذلك بحضور كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عبير عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمرافق، إلهام السرجاني مقرر لجنة التسعير ورئيس الإدارة المركزية، خالد سرور رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، ونواب رئيس الجهاز، ومديرى الإدارات، وممثلين عن مجلس أمناء الأمناء، ووكيلى المجلس، وممثلين عن جمعية مستثمري 6 أكتوبر.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: مصر تعيش العصر الذهبي للمرأة

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الشعار الذي أطلقته المنظمة البحرية الدولية هذا العام هو "تمكين المرأة في المجال البحري" دليل واضح على التزام المجتمع العالمي بتطبيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مصر ركزت جهودها في السنوات الماضية على تفعيل دور المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تماشيا مع أهداف الأمم المتحدة، جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال باليوم البحري العالمي بقلعة قايتباي بالإسكندرية، إذ أوضح أن هذا الحدث يتم الاحتفال به سنويا بالعالم كله تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية IMO ليكون بمثابة منتدى سنوي يضم جميع عناصر المجتمع البحري.
اجتمع - السيسى مع مصطفى-مدبولي ، والفريق-كامل الوزير-

تطورات التمويل والتنفيذ.. إلى أين وصلت مشروعات وزارة النقل؟

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعا بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، لمتابعة التقدم المُحرز في تمويل وتنفيذ المشروعات في قطاع النقل، سواء المُدرجة أو المُخطط لها، واستعرض الاجتماع مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومنها المشروعات التي تم إنهاء إجراءاتها المالية وجار تنفيذها، وتتضمن تطوير أنظمة الإشارات على خط القاهرة - الإسكندرية، بطول 208 كم، وخط بني سويف - أسيوط، بطول 250 كم، وخط أسيوط - نجع حمادي، بطول 181 بالإضافة إلى تجديد خط السكة بطول 297.4 كم من القاهرة إلى أسوان، إلى جانب توريد عدد 100 جرار وإعادة تأهيل عدد 81 جرارا من شركة جنرال إلكتريك، وتوريد عدد 6 قطارات شاملة الصيانة وقطع الغيار، وشراء عدد 100 قاطرة جديدة.
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