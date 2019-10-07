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تعليق ناري من أحمد رزق على شخصية الصحفي في «الممر»

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م
أحمد رزق
أحمد رزق
علق الفنان أحمد رزق، على شخصية "إحسان" الذي ظهر بها في فيلم "الممر"، مشيرًا إلى أنها ليست نموذجا فاسدا بل هي رسالة بأن بعض الأشخاص الداعمين للفساد من الممكن أن يتطهروا في الوقت المناسب، لافتًا إلى أن إبراز النكسة في بداية الفيلم أعطي طعما خاصا في لحظة الانتصار. وأوضح رزق عبر برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون آي"، أن عرض فيلم "الممر" على شاشات التليفزيون مختلف عن توقيت عرضه في السينما، وأظهر الوحدة بين الشعب المصري وتكاتف الشعب خلف قواته المسلحة.
وأضاف رزق، أن الشعب شعر بقيمة الجيش المصري، مشيرًا إلى أن توقيت ظهور الفيلم على شاشات التلفزيون كان مناسبًا جدًا نظرا إلى احتياجنا إلى الوقوف وراء الجيش المصري.وكان الإعلامي محمد الباز، قد دعا وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي بعرض فيلم "الممر" في المدارس والجامعات لتوعية الجيل الجديد بانتصارات
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وائل-الإبراشي

وائل الإبراشي عن فيلم «الممر»: قضى على الجزيرة والإخوان

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على فيلم «الممر»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «on e»، مساء الإثنين، قائلًا: «إن فيلم الممر قضى على قناة الجزيرة والقنوات الإخوانية، وحملات التشويه التي تشن على مؤسسات الدولة المصرية»، مشيرًا إلى أن الشعب المصري تفاعل مع عرض هذا الفيلم، الذي يعد حدثًا تاريخيًا ووطنيًا، معقبًا: «فيلم الممر مش مجرد فيلم على شاشة التلفاز، تجمع المواطنين حول الشاشات لم يحدث منذ سنوات كثيرة، ولكنه حدث فريد»، لافتًا إلى أن الفيلم محا جميع ما يقوم به الخصوم من مؤامرات.
فيلم الممر

عرض فيلم الممر على البث الأرضي للقناة الأولى

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، أنه نزولا على رغبة المشاهدين، فقد تم تعديل موعد عرض فيلم (الممر) على القناة الأولى، ليذاع في الثامنة مساء اليوم الأحد بدلا من الساعة العاشرة، موضحة أن الفيلم سيعرض الليلة على البث الأرضي للقناة الأولى، فيما يذاع فضائيا على شاشة القناة الأولى يوم الجمعة المقبل. وكانت الهيئة قد اتفقت، في وقت سابق، مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي على عرض فيلم (الممر) على شاشة القناة الأولى أرضيا يوم السادس من أكتوبر.
مهرجان الإسكندرية السينمائي-15

محيي إسماعيل عضو لجنة تحكيم بـ«الإسكندرية السينمائي»

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، المقرر انطلاق فعاليات دورته الـ35 خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الجاري، اليوم السبت، عن اختيار النجم محيى إسماعيل لعضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية. ويعد "إسماعيل" أحد الفنانين الذين يتميزون بتقديم الأدوار الصعبة المركبة وتجسيد صراعات الإنسان النفسية حتى أصبح متخصصًا في هذه الأدوار الصعبة والمركبة حتى أُطلق عليه لقب "رائد وملك السيكودراما في مصر"، وقدم مؤخرًا شخصية من الشخصيات المحورية في فيلم "الكنز" الذي كتبه السيناريست عبد الرحيم كمال، وهي شخصية "الكاهن".
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أحمد-رزق

«بخط الإيد» ثانى بطولة مطلقة لأحمد رزق فى التليفزيون

يواصل الفنان أحمد رزق تحضيرات مسلسله الجديد «بخط الإيد» بعد عودته من مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة، التي اختتمت فعالياتها الجمعة الماضية، وينتمى المسلسل الجديد الذي تنتجه شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، إلى فئة المسلسلات الطويلة، إذ تمتد أحداثه إلى (45) حلقة، وهو من تأليف هالة الزغندي وإخراج شيري عادل، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة سوسن بدر والممثلة الشابة ميرنا نور الدين، وجار ترشيح باقى الأبطال، استعدادا لانطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة، إذ من المقرر أن يعرض المسلسل خلال موسم الشتاء بعيدًا عن السباق الرمضاني.
محمد-الشرنوبي

محمد الشرنوبي يتعاقد على بطولة «شريط 6»

تعاقد المنتج أحمد عبدالباسط مع الفنان محمد الشرنوبي على بطولة فيلم "شريط 6" ليكون ثاني التعاقدات بعد الفنان خالد الصاوي. ويعقد عبدالباسط جلسات عمل مكثفه مع المخرج محمد سلامة من أجل الانتهاء من باقي تحضيرات العمل الذي تم الاستقرار على تصويره خلال الأيام المقبلة، ويجري حاليا وضع باقي الترشيحات الخاصة بالأدوار الرئيسة للعمل وسيتم الإعلان عن الأسماء خلال الأيام المقبلة حيث ينتمي العمل الشبابي للرومانسي والتشويقي، فيلم "شريط 6" بطولة خالد الصاوي ومحمد الشرنوبي وتأليف محمود حمدان وإنتاج "فيلم أوف إيجيبت" وإخراج محمد سلامة.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

ارتفاع جنونى فى إيرادات السينما.. 5 أسباب تفسر ذلك

مع وصول إيرادات فيلم «الفيل الأزرق» للنجم كريم عبد العزيز، إلى حاجز الـ100 مليون جنيه ليصبح أول فيلم مصرى يصل إلى نادى المئة، كانت هناك ضرورة للوقوف على أسباب الارتفاع الجنونى في الإيرادات، وتحليل الأرقام القياسية التى حققتها السينما المصرية فى السنوات الأخيرة، وأسباب تدافع الجمهور على السينما رغم الارتفاع الكبير فى أسعار التذاكر، وهل بذلك «الفيل الأزرق 2»، هو الأعلى إيرادا فى تاريخ السينما المصرية؟ بالبحث فى القضية، وجدنا دراسة علمية تتحدث عن الفيلم الأنجح فى تاريخ السينما المصرية، تقلب كل الموازين.
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