تعليق ناري من أحمد رزق على شخصية الصحفي في «الممر»

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م

أحمد رزق

علق الفنان أحمد رزق، على شخصية "إحسان" الذي ظهر بها في فيلم "الممر"، مشيرًا إلى أنها ليست نموذجا فاسدا بل هي رسالة بأن بعض الأشخاص الداعمين للفساد من الممكن أن يتطهروا في الوقت المناسب، لافتًا إلى أن إبراز النكسة في بداية الفيلم أعطي طعما خاصا في لحظة الانتصار. وأوضح رزق عبر برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون آي"، أن عرض فيلم "الممر" على شاشات التليفزيون مختلف عن توقيت عرضه في السينما، وأظهر الوحدة بين الشعب المصري وتكاتف الشعب خلف قواته المسلحة.

وأضاف رزق، أن الشعب شعر بقيمة الجيش المصري، مشيرًا إلى أن توقيت ظهور الفيلم على شاشات التلفزيون كان مناسبًا جدًا نظرا إلى احتياجنا إلى الوقوف وراء الجيش المصري.وكان الإعلامي محمد الباز، قد دعا وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي بعرض فيلم "الممر" في المدارس والجامعات لتوعية الجيل الجديد بانتصارات