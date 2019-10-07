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خالد صديق: انفقنا 22 مليار جنيه على العشوائيات (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م
العشوائيات - أرشيفية
العشوائيات - أرشيفية
كشف المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن تكلفة الانتهاء من المناطق العشوائية غير الآمنة تقدر بـ31 مليار جنيه، تم انفاق حتى الآن 22 مليار جنية منذ 2014، موضحًا أن الصندوق تم إنشاءه مع سقوط صخرة الدويقة. وأكد صديق خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على فضائية "تن"، أن المناطق غير الآمنة لها أربع درجات، الدرجة الأولى والأخطر تكمن في الأماكن ذات خطر على الحياة، مثل منطقة صخرة الدويقة أو المناطق التي يوجد بها سقوط صخور أو انهيارات جبلية أو مجرى سيول أو بجوار خط سكة حديد، حيث إن هذه المناطق يتعرض سكانها غالبا للموت المفاجئ.
وأضاف، أن الدرجة الثانية يّكمن في السكن غير الملائم، مثل المباني الصاج، أو طوب قديم، أو من يعيش في أكواخ وعشش، أو مباني مهدمة، مثل تلك العقارب ومثلث ماسبيرو، بينما الدرجة الثالثة تكمن في الخطر على الصحة مثل المساكن تحت ضغط عالي أو ملوثة صناعيا.وأشار المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إلى أن الدرجة
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عمرو أديب لمنتقدي الدولة: «اللي عايز يشوف الإنجازات هيشوفها»

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المصريين جبابرة ويقومون بإنجازات حقيقية في الكثير من المجالات، متابعًا: "اللي عايز يشوف الإنجازات هيشوفها، واللي مش عايز يشوف مش هيشوفها". وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إن مصر تعمل حاليًا على تطوير العشوائيات، وقامت بإعداد إسكان اجتماعي خلال الـ3 سنوات الماضية يوازي ما حدث الـ30 عامًا الماضية، معقبًا: "السؤال بقى الفلوس دي منين، الدولة بتعمل البدع عشان توفر فلوس، وتطوير مؤسسات الدولة سواء السكة الحديد أو الجماعات أو الطرق".
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«عامل فيها دكر».. نشأت الديهي يسخر من أردوغان (فيديو)

سخر نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "تن"، من حديث رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، من إمكانية دخول سوريا في أي ليلة دون سابق إنذار، قائلًا: "إيه العجرفة والكبرياء والعظمة دي، عامل فيها دكر، أنت ناسي القس براونسون اللي قولت مش هتسلموا لأمريكا وسلمتوا". وأضاف: "ترامب بيقول لأردوغان لو اتحركت في شمال سوريا هقطع أيدك"، موضحًا أن تغريدة "ترامب" تسببت في تدمير العملة التركية في ظرف ساعة، وانخفضت الليرة التركية لـ 5.82 مقابل الدولار.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي: مشروع المحروسة ضمن للأطفال بيئة حضارية

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البرلمان: إهمال المراسي سبب عشوائية المراكب النيلية

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