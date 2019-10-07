خالد صديق: انفقنا 22 مليار جنيه على العشوائيات (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م

العشوائيات - أرشيفية

كشف المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن تكلفة الانتهاء من المناطق العشوائية غير الآمنة تقدر بـ31 مليار جنيه، تم انفاق حتى الآن 22 مليار جنية منذ 2014، موضحًا أن الصندوق تم إنشاءه مع سقوط صخرة الدويقة. وأكد صديق خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على فضائية "تن"، أن المناطق غير الآمنة لها أربع درجات، الدرجة الأولى والأخطر تكمن في الأماكن ذات خطر على الحياة، مثل منطقة صخرة الدويقة أو المناطق التي يوجد بها سقوط صخور أو انهيارات جبلية أو مجرى سيول أو بجوار خط سكة حديد، حيث إن هذه المناطق يتعرض سكانها غالبا للموت المفاجئ.

وأضاف، أن الدرجة الثانية يّكمن في السكن غير الملائم، مثل المباني الصاج، أو طوب قديم، أو من يعيش في أكواخ وعشش، أو مباني مهدمة، مثل تلك العقارب ومثلث ماسبيرو، بينما الدرجة الثالثة تكمن في الخطر على الصحة مثل المساكن تحت ضغط عالي أو ملوثة صناعيا.وأشار المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إلى أن الدرجة