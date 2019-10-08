رياضة

الشحات يكشف كواليس خناقة بشتيل.. وأول راتب تقاضاه

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ ص
حسين الشحات
حسين الشحات
تحدث حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في أحد الفيديوهات المصورة للموقع الرسمي للنادي الأحمر، أجاب فيه على عدد من الأسئلة بعيدًا عن لعبة كرة القدم، قائلًا إن عمرو دياب مطربه المفضل ويحب كثيرا أغنيةـ مثل "تملي معاك"، إلى جانب أن أبرز هواياته الجلوس بمنزله مفضلا ذلك على الخروج منه، كاشفًا عن أول راتب حصل عليه في حياته كان 15 جنيه بعد خصم الضرائب، ثم بعد ذلك تقاضى 200 جنيه، مشيرًا إلى أن انتقاله للأهلي يعد من أفضل لحظات حياته، فضلًا عن أن اللحظة الأصعب الخروج من دوري أبطال إفريقيا العام الماضي.
وتحدث الشحات عن فترته وهو في نادي الشرقية للدخان وكشف كواليس مباراة بشتيل الصعبة والتي خاضها قائلًا:" كنا ننافس على التأهل لدورة الترقي، بينما يصارع بشتيل على الهبوط لدوري الدرجة الثالثة حال خسارته تلك المباراة". وتابع: "انتهت المباراة بفوزنا، وانقلبت المباراة إلى ساحة معركة، واضطررنا إلى قفز سور الملعب،
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فتحي مبروك: رمضان صبحي أعاد الروح للأهلي

أكد فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أن رمضان صبحي، نجم الفريق الأحمر من أفضل اللاعبين في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه أضاف عنصر الروح القتالية الذي كان يفتقده الفريق. وأضاف مبروك، خلال حواره ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «رمضان صبحي يدافع ويقاتل ويسدد ويفعل كل شئ في الملعب، وهنا تكمن أهميته الكبيرة مع الفريق منذ عودته في يناير الماضي، ولديه إصرار للرد على الانتقادات التي يوجهها إليه البعض عبر وسائل الإعلام».
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إيتو: «أحب جوارديولا كمدرب وليس كشخص»

تحدث صامويل إيتو خلال حفل العشاء الذي أقيم في مؤتمر أسباير العالمي بالدوحة مع تيم كاهيل، لاعب كرة القدم السابق في إيفرتون وأسطورة كرة القدم الأسترالية. وقال إيتو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية عن مستقبله بعد الاعتزال: «لكي أكون مدربًا، علي أن أدرس، والحظ الذي حظيت به هو أنني قابلت رجلاً حكيمًا أخبرني: إذا كنت تريد أن تسلك طريقي، فيرجى الاستماع إلي والتعلم، فكرة التدريب إنه في رأسي، لكن لا يزال مطلوب مني أن أقرر، إنه أمر يجب أن أفكر فيه جيدًا.
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محمد صلاح رجل العام في اختيارات مجلة «جي كيو»

اختارت مجلة «جي كيو» العالمية، اللاعب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصرى، للفوز بجائزة رجل العام في 2019، وذلك بالحفل الذي أقيم بمدينة أبوظبي الإماراتية، إذ شهد الحفل المقام بدولة الإمارات، حضور العديد من نجوم الشرق الأوسط في مختلف المجالات. وسجل نجم الريدز مع ليفربول خلال 12 مباراة حتى الآن 6 أهداف منذ بداية الموسم بواقع هدفين في دوري أبطال أوروبا، و 4 أهداف في الدوري الإنجليزي (البريمرليج)، ويبتعد صلاح حتى الان عن المنافسة على لقب الهداف حيث يتصدر هدافي الدوري حاليًا تامي إبراهام، لاعب تشيلسي برصيد 8 أهداف.
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مران الأهلي - فايلر - محمود متولي

مران الأهلي.. تأهيل متولي وتدريبات خاصة للحراس

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد، على استاد مختار التتش بالجزيرة، وفقا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني للاعبين خلال فترة توقف الدوري والتي تشهد خوض المنتخب تجربة ودية أمام بوتسوانا ضمن المعسكر الذي ينطلق غدا بمشاركة 6 لاعبين من الأهلي. وبدأ بعد ذلك رينيه فايلر المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين وحرص على تحفيز اللاعبين معنويا في بداية التحضير خلال فترة التوقف، والاستعداد للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في الأسبوع الرابع لبطولة الدوري.
الأهلي - أسوان (1)

فايلر: أسعى لتجهيز جميع اللاعبين في الأهلي

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز اليوم على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة من منافسات الدوري العام. وأضاف فايلر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سجلنا اليوم خمسة أهداف وهو أمر رائع للغاية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي خضنا فيها المباراة الممثلة في سوء أرضية الملعب وارتفاع درجات الحرارة". الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الأسواني عند نقطة وحيدة في المركز السابع عشر.
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عبدالحفيظ: الفوز على أسوان جاء في ظروف صعبة

أعرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز اليوم على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة الثالثة من منافسات الدوري العام. وأضاف أن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا في ظل الظروف الصعبة التى أقيمت فيها المباراة بسبب ارتفاع درجة الحرارة مؤكدًا أن أرضية الملعب كانت صعبة للغاية ولكن فى النهاية حققنا الهدف بحصد النقاط الثلاث. وأوضح عبدالحفيظ أن الفوز على أسوان اليوم بمثابة خطوة مهمة في مشوار رحلة الدفاع عن اللقب والذي مازال في بدايته.
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الأهلي يعلن موعد الظهور بالقميص الجديد

كشف أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالأهلي، موعد ارتداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قميص الموسم الجديد 2019-2020، حيث كان من المُفترض الكشف عنه خلال الأيام الماضية، وأن يرتديه اللاعبون في مباراة الزمالك بكأس السوبر المصري، الذي فاز بها المارد الأحمر بعد التغلب على نظيره الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقال مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالأهلي، إن الفريف سيرتدي القميص الجديد في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها يوم 28 سبتمبر الجاري، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا والتي ستقام في استاد السلام الدولي.
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