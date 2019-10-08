الشحات يكشف كواليس خناقة بشتيل.. وأول راتب تقاضاه

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ ص

حسين الشحات

تحدث حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في أحد الفيديوهات المصورة للموقع الرسمي للنادي الأحمر، أجاب فيه على عدد من الأسئلة بعيدًا عن لعبة كرة القدم، قائلًا إن عمرو دياب مطربه المفضل ويحب كثيرا أغنيةـ مثل "تملي معاك"، إلى جانب أن أبرز هواياته الجلوس بمنزله مفضلا ذلك على الخروج منه، كاشفًا عن أول راتب حصل عليه في حياته كان 15 جنيه بعد خصم الضرائب، ثم بعد ذلك تقاضى 200 جنيه، مشيرًا إلى أن انتقاله للأهلي يعد من أفضل لحظات حياته، فضلًا عن أن اللحظة الأصعب الخروج من دوري أبطال إفريقيا العام الماضي.

وتحدث الشحات عن فترته وهو في نادي الشرقية للدخان وكشف كواليس مباراة بشتيل الصعبة والتي خاضها قائلًا:" كنا ننافس على التأهل لدورة الترقي، بينما يصارع بشتيل على الهبوط لدوري الدرجة الثالثة حال خسارته تلك المباراة". وتابع: "انتهت المباراة بفوزنا، وانقلبت المباراة إلى ساحة معركة، واضطررنا إلى قفز سور الملعب،