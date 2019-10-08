محمد صلاح رجل العام في اختيارات مجلة «جي كيو»

تحرير:محمد جمال ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ ص

محمد صلاح

اختارت مجلة «جي كيو» العالمية، اللاعب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصرى، للفوز بجائزة رجل العام في 2019، وذلك بالحفل الذي أقيم بمدينة أبوظبي الإماراتية، إذ شهد الحفل المقام بدولة الإمارات، حضور العديد من نجوم الشرق الأوسط في مختلف المجالات. وسجل نجم الريدز مع ليفربول خلال 12 مباراة حتى الآن 6 أهداف منذ بداية الموسم بواقع هدفين في دوري أبطال أوروبا، و 4 أهداف في الدوري الإنجليزي (البريمرليج)، ويبتعد صلاح حتى الان عن المنافسة على لقب الهداف حيث يتصدر هدافي الدوري حاليًا تامي إبراهام، لاعب تشيلسي برصيد 8 أهداف.

يذكر أن محمد صلاح، قد حقق مع ليفربول لقبين في عام 2019، هما دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام والسوبر الأوروبي على حساب تشيلسي. وتعرض الدولي المصري لإصابة في مباراة ليفربول وليستر سيتي بالبريميرليج، والتي أقيمت السبت الماضي في إطار الجولة الثامنة من عمر البريميرليج، والتي انتهت بفوز الليفر 2-1. وينتظر