رياضة

محمد صلاح رجل العام في اختيارات مجلة «جي كيو»

تحرير:محمد جمال ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
اختارت مجلة «جي كيو» العالمية، اللاعب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصرى، للفوز بجائزة رجل العام في 2019، وذلك بالحفل الذي أقيم بمدينة أبوظبي الإماراتية، إذ شهد الحفل المقام بدولة الإمارات، حضور العديد من نجوم الشرق الأوسط في مختلف المجالات. وسجل نجم الريدز مع ليفربول خلال 12 مباراة حتى الآن 6 أهداف منذ بداية الموسم بواقع هدفين في دوري أبطال أوروبا، و 4 أهداف في الدوري الإنجليزي (البريمرليج)، ويبتعد صلاح حتى الان عن المنافسة على لقب الهداف حيث يتصدر هدافي الدوري حاليًا تامي إبراهام، لاعب تشيلسي برصيد 8 أهداف.
يذكر أن محمد صلاح، قد حقق مع ليفربول لقبين في عام 2019، هما دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام والسوبر الأوروبي على حساب تشيلسي. وتعرض الدولي المصري لإصابة في مباراة ليفربول وليستر سيتي بالبريميرليج، والتي أقيمت السبت الماضي في إطار الجولة الثامنة من عمر البريميرليج، والتي انتهت بفوز الليفر 2-1. وينتظر
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فتحي مبروك: رمضان صبحي أعاد الروح للأهلي

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محمد صلاح - ليفربول - شيفيلد يونايتد (1)

الفحوصات تكشف عن حجم إصابة محمد صلاح

أجرى نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، محمد صلاح، الفحوصات الطبية اللازمة، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال فوز الريدز على ليستر سيتي بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإنجليزي، وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، أوضحت الفحوصات الطبية التي أجراها صلاح أنه لم يتعرض لأذى كبير في كاحله، بعد التدخل العنيف من قبل لاعب ليستر سيتي، حمزة شودري، عليه في الدقيقة 89 من عمر المباراة، وهو التدخل الذي سقط على أثره صلاح على أرض الملعب، ليغادر المباراة قبل نهايتها بسبب الإصابة.
محمد-صلاح

مورينيو يهاجم ضعف مستوى صلاح أمام تشيلسي

انتقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المستوى الذي ظهر به نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في فوز ليفربول أمس على تشيلسي بهدفين مقابل هدف على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. وقال مورينيو عقب المباراة في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "عاب ثلاثي خط هجوم ليفربول (محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني) المركزية الشديدة في أرض الملعب، وعدم تراجعهم إلى الخلف من أجل تقديم الأدوار الدفاعية"، ويأتي ذلك في الوقت الذي سدد فيه تشيلسي 13 كرة مقابل 6 تسديدات لليفربول.
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كلوب: لم نتلق هدفا بهذه السذاجة من قبل

يرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن فريقه لم يكن سيئًا أمام نابولي الإيطالي، في مواجهة الفريقين الأخيرة، مساء الثلاثاء، مشيرًا إلى أن اللقاء كان متكافئًا بين الفريقين على الرغم من الخسارة. وسقط فريق ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، أمام نظيره نابولي، بعدما نجح الأخير في التغلب عليه بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الثلاثاء، حيث استحق الأخير الفوز بالمباراة، خاصة بعد تعامل نجوم الريدز ساديو ماني وفيرمينو مع الفرص التي أتيحت لهم برعونة شديدة.
ليفربول 2018

ليفربول يسقط أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

في واحدة من المفاجآت سقط فريق ليفربول حامل لقب دوري ابطال أوروبا أمام نظيره نابولي افيطالي بعدما نجح الأخير في التغلب عليه بهدفين دون رد في اللقاء الذي اقيم بينهما على ملعب الفريق الإيطالي، الذي استحق الفوز بالمباراة خاصة بعد تعامل نجوم ليفربول ساديو ماني وفيرمينيو مع الفرص التي اتيحت لهم برعونة شديدة. ليفربول تفوق بفعل الضغط العالي من بداية اللقاء، لكن لاعبي نابولي كان لديهم هدف هو اللعب على الهجمات المرتدة، ونجحوا في إدراك غايتهم بعدما أحرز درايس مينتيز الهدف الأول من ضربة جزاء، واضاف لورينتي الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
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