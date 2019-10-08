عمرو أديب لمنتقدي الدولة: «اللي عايز يشوف الإنجازات هيشوفها»

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ ص

عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المصريين جبابرة ويقومون بإنجازات حقيقية في الكثير من المجالات، متابعًا: "اللي عايز يشوف الإنجازات هيشوفها، واللي مش عايز يشوف مش هيشوفها". وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إن مصر تعمل حاليًا على تطوير العشوائيات، وقامت بإعداد إسكان اجتماعي خلال الـ3 سنوات الماضية يوازي ما حدث الـ30 عامًا الماضية، معقبًا: "السؤال بقى الفلوس دي منين، الدولة بتعمل البدع عشان توفر فلوس، وتطوير مؤسسات الدولة سواء السكة الحديد أو الجماعات أو الطرق".

ولفت أديب إلى أن الإنجازات موجودة على أرض الواقع، وهذه الانجازات كلفت الدولة مليارات، متابعًا: "مش عارف دا عيب ولا ميزة، الإدارة الحالية لا تتحدث عن من أين تأتي بأموال المشروعات التي تحدث على أرض الواقع".وأضاف أن المواطن منذ عشرات السنوات يركب قطار دون شبابيك أو حمام، معقبًا: " قطارات ضد الإنسانية،