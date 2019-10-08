إيتو: «أحب جوارديولا كمدرب وليس كشخص»

تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ ص

جوارديولا وإيتو

تحدث صامويل إيتو خلال حفل العشاء الذي أقيم في مؤتمر أسباير العالمي بالدوحة مع تيم كاهيل، لاعب كرة القدم السابق في إيفرتون وأسطورة كرة القدم الأسترالية. وقال إيتو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية عن مستقبله بعد الاعتزال: «لكي أكون مدربًا، علي أن أدرس، والحظ الذي حظيت به هو أنني قابلت رجلاً حكيمًا أخبرني: إذا كنت تريد أن تسلك طريقي، فيرجى الاستماع إلي والتعلم، فكرة التدريب إنه في رأسي، لكن لا يزال مطلوب مني أن أقرر، إنه أمر يجب أن أفكر فيه جيدًا.

وتابع: «عندما قال جوزيه مورينيو مؤخرًا أنني كنت سأكون مدربًا جيدًا، كنت سعيدًا، لكن الحقيقة هي أنه لم يكن لجميع اللاعبين الكبار في وقت لاحق مستقبل جيد في التدريب، إذا قررت أن أذهب إلى هذا التوجه سوف يكون الحديث أولا مع زوجتي». علاقته مع جوارديولا علق الأسد الكاميروني على علاقته مع مدربه