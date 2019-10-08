رياضة

إيتو: «أحب جوارديولا كمدرب وليس كشخص»

تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ ص
جوارديولا وإيتو
جوارديولا وإيتو
تحدث صامويل إيتو خلال حفل العشاء الذي أقيم في مؤتمر أسباير العالمي بالدوحة مع تيم كاهيل، لاعب كرة القدم السابق في إيفرتون وأسطورة كرة القدم الأسترالية. وقال إيتو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية عن مستقبله بعد الاعتزال: «لكي أكون مدربًا، علي أن أدرس، والحظ الذي حظيت به هو أنني قابلت رجلاً حكيمًا أخبرني: إذا كنت تريد أن تسلك طريقي، فيرجى الاستماع إلي والتعلم، فكرة التدريب إنه في رأسي، لكن لا يزال مطلوب مني أن أقرر، إنه أمر يجب أن أفكر فيه جيدًا.
وتابع: «عندما قال جوزيه مورينيو مؤخرًا أنني كنت سأكون مدربًا جيدًا، كنت سعيدًا، لكن الحقيقة هي أنه لم يكن لجميع اللاعبين الكبار في وقت لاحق مستقبل جيد في التدريب، إذا قررت أن أذهب إلى هذا التوجه سوف يكون الحديث أولا مع زوجتي». علاقته مع جوارديولا علق الأسد الكاميروني على علاقته مع مدربه
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رمضان صبحي

فتحي مبروك: رمضان صبحي أعاد الروح للأهلي

أكد فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أن رمضان صبحي، نجم الفريق الأحمر من أفضل اللاعبين في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه أضاف عنصر الروح القتالية الذي كان يفتقده الفريق. وأضاف مبروك، خلال حواره ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «رمضان صبحي يدافع ويقاتل ويسدد ويفعل كل شئ في الملعب، وهنا تكمن أهميته الكبيرة مع الفريق منذ عودته في يناير الماضي، ولديه إصرار للرد على الانتقادات التي يوجهها إليه البعض عبر وسائل الإعلام».
محمد صلاح (1.) (2)

محمد صلاح رجل العام في اختيارات مجلة «جي كيو»

اختارت مجلة «جي كيو» العالمية، اللاعب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصرى، للفوز بجائزة رجل العام في 2019، وذلك بالحفل الذي أقيم بمدينة أبوظبي الإماراتية، إذ شهد الحفل المقام بدولة الإمارات، حضور العديد من نجوم الشرق الأوسط في مختلف المجالات. وسجل نجم الريدز مع ليفربول خلال 12 مباراة حتى الآن 6 أهداف منذ بداية الموسم بواقع هدفين في دوري أبطال أوروبا، و 4 أهداف في الدوري الإنجليزي (البريمرليج)، ويبتعد صلاح حتى الان عن المنافسة على لقب الهداف حيث يتصدر هدافي الدوري حاليًا تامي إبراهام، لاعب تشيلسي برصيد 8 أهداف.
حسين الشحات

الشحات يكشف كواليس خناقة بشتيل.. وأول راتب تقاضاه

تحدث حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في أحد الفيديوهات المصورة للموقع الرسمي للنادي الأحمر، أجاب فيه على عدد من الأسئلة بعيدًا عن لعبة كرة القدم، قائلًا إن عمرو دياب مطربه المفضل ويحب كثيرا أغنيةـ مثل "تملي معاك"، إلى جانب أن أبرز هواياته الجلوس بمنزله مفضلا ذلك على الخروج منه، كاشفًا عن أول راتب حصل عليه في حياته كان 15 جنيه بعد خصم الضرائب، ثم بعد ذلك تقاضى 200 جنيه، مشيرًا إلى أن انتقاله للأهلي يعد من أفضل لحظات حياته، فضلًا عن أن اللحظة الأصعب الخروج من دوري أبطال إفريقيا العام الماضي.
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برشلونة-وفالنسيا‎

مفاجآت فى تشكيل برشلونة ودورتموند بدورى الأبطال

أعلن أرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الثلاثاء، أمام فريق بوروسيا دورتموند الألمانى، فى إطار الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الخامسة. ومن المقرر إقامة المباراة فى تمام التاسعة مساءً على ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل الفريق الألمانى، ويعد هذا ثالث لقاء لدورتموند أمام كيبر كتالونيا، ولم يستطع الفريق الألماني الفوز في اللقاءين السابقين، حيث حقق البلوجارنا فوزا وحيدا وتعادل في آخر، وكان كلاهما فى كأس السوبر الأوروبي.
برشلونة‎

تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع أمام دورتموند

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن التشكيل المتوقع لبرشلونة في مباراة بروسيا دورتموند، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019- 2020، والمقرر إقامتها على ملعب سيجنال إيدونا بارك. وتعد مباراة اليوم أول مواجهة بين الفريقين في تاريخ المسابقة، ويشارك دورتموند في دور المجموعات للمرة الثامنة في آخر 9 مواسم، أما البرسا فيشارك للموسم الـ16 على التوالي في دور المجموعات، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى السوبر الأوروبي عام 1997 وفاز البرسا حينها 3-1 بمجموع المباراتين.
ريال- مدريد‎ (1)

الأرقام القياسية للأندية في مجموعات دوري الأبطال

ينتظر عشاق كرة القدم بشغف انطلاق مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم، وبالنظر إلى الأرقام القياسية للأندية في مرحلة المجموعات، نجد أن أكثر من شارك في تلك المرحلة هما ريال مدريد وبرشلونة بواقع 24 مرة، ويعد ريال مدريد الأكثر جمعًا للنقاط بواقع 297 نقطة، كما يحمل ريال مدريد الرقم القياسي للأكثر تسجيلًا بواقع 333 هدفًا، وهو أيضًا أكثر من تأهل من تلك المرحلة بواقع 23 مرة، والأكثر تأهلًا بصورة متتالية بواقع 22 مرة بداية من موسم 1997- 1998، أما برشلونة فهو أكثر من تصدر مجموعته بواقع 17 مرة، والأكثر تصدرًا على التوالي بواقع 12 مرة بداية من موسم 2007- 2008.
ليفربول‎

عودة دوري أبطال أوروبا.. 8 مباريات بافتتاح المجموعات

يشهد اليوم الثلاثاء، عودة بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد (2019-2020) للدوران من جديد، من خلال العديد من المواجهات القوية والمثيرة، في المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، ويحل ليفربول الإنجليزي حامل لقب النسخة الأخيرة ضيفًا على نابولي الإيطالي بملعب سان باولو، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وفي المجموعة السادسة يحل برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا على بوروسيا دورتموند الألماني بملعب سيجنال ايدونا بارك، وفي المجموعة الثامنة يستضيف تشيلسي الإنجليزي نظيره فالنسيا الإسباني بملعب ستامفورد بريدج.
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