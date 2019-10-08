نانسي بيلوسي: قرار ترامب بالانسحاب من سوريا مقلق للغاية

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ ص

بيلوسي

انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الإثنين، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قواته من شمال سوريا قبل عملية تركيا، ووصفته بأنه قرار "مقلق للغاية". وقالت بيلوسي في بيان لها أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، "إن قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا هو تطور مقلق للغاية ويعتبر خيانة لحلفائنا الأكراد الذين كانوا شركاء فعالين في مهمتنا للقضاء على داعش".

وأضافت بيلوسي "رغم ما قد يقوله الرئيس لا يزال تنظيم داعش يشكل تهديدًا خطيرًا، وهذا القرار الطائش والمضلل يقوض الجهود التي يبذلها جنودنا لإنهاء استبداد داعش".وأكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي أن هذا القرار يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليميين، "ويرسل رسالة خطيرة إلى إيران وروسيا وكذلك حلفائنا