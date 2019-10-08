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نانسي بيلوسي: قرار ترامب بالانسحاب من سوريا مقلق للغاية

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ ص
بيلوسي
بيلوسي
انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الإثنين، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قواته من شمال سوريا قبل عملية تركيا، ووصفته بأنه قرار "مقلق للغاية". وقالت بيلوسي في بيان لها أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، "إن قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا هو تطور مقلق للغاية ويعتبر خيانة لحلفائنا الأكراد الذين كانوا شركاء فعالين في مهمتنا للقضاء على داعش".
وأضافت بيلوسي "رغم ما قد يقوله الرئيس لا يزال تنظيم داعش يشكل تهديدًا خطيرًا، وهذا القرار الطائش والمضلل يقوض الجهود التي يبذلها جنودنا لإنهاء استبداد داعش".وأكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي أن هذا القرار يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليميين، "ويرسل رسالة خطيرة إلى إيران وروسيا وكذلك حلفائنا
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تفاصيل جديدة حول مكالمة ترامب والرئيس الأوكراني

أحدثت اتهامات الكونجرس وبعض عملاء الاستخبارات الأمريكية للرئيس دونالد ترامب بشأن مكالمته مع الرئيس الأوكراني، حالة اهتزاز واضحة خلال الأيام القليلة الماضية، لا سيما أنه لا يزال يتم الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن الأزمة. القصة بدأت مع كشف تقارير إعلامية عن محادثات ترامب مع الرئيس الأوكراني في الوقت الذي قدم فيه أحد العملاء من مجتمع الاستخبارات شكوى رسمية إلى المفتش العام في ما يتعلق بالمكالمة التي جمعت الرئيسين، وفقا لما قاله شخص مطلع على الأمر لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.
الشرطة-الأمريكية

مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 في إطلاق نار بولاية أمريكية

قُتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بجراح، اليوم الأحد، إثر إطلاق نار في مدينة كانساس سيتي بولاية كانساس الأمريكية. وقال توماس توماسيك المتحدث باسن شرطة الولاية في تصريح اليوم، "تلقينا اتصالا بشأن إطلاق نار في موقع الحادث في حدود الثانية والنصف من صباح اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وأضاف أن الحادث أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين نقلوا إلى مستشفيات محلية وجميعهم بحالة مستقرة. وأشار إلى أنه لم يتم بعد القبض على مرتكب الحادث، وما زالت المعلومات قليلة بشأن أوصافه سواء كان فردا واحدا أو أكثر أو حتى عددهم.
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ترامب بلا مساندة إعلامية في أزمة مكالمة أوكرانيا

كان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حليف إعلامي ثابت تمثل في قناة فوكس نيوز، وعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وبينما كان ينتقد ما يصفه بـ"وسائل الإعلام المزيفة" ويتهم الصحفيين بأنهم "أعداء الشعب"، حافظ الرئيس على علاقة عميقة مع الإعلاميين المحافظين في فوكس، لكن حتى بعض أنصاره الأكثر صراحةً يعترفون بأن تعامل ترامب في أزمة أوكرانيا الأخيرة، التي أثارت تحقيقًا شمل بعض مسؤولي البيت الأبيض، شكّل مشكلة كبيرة لترامب وإدارة البيت الأبيض، على حد سواء، خاصة مع ضعف المساندة الإعلامية لترامب.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

مقتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم عشوائي بأمريكا

قُتل 4 أشخاص، بينما أصيب خامس بجروح خطيرة، بعدما تعرضوا للضرب المبرح بأنبوب معدني على يد أحد المشردين في جنوب مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية، وفقا لما أعلنت الشرطة الأمريكية، إذ قالت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، إنها احتجزت شابا يبلغ من العمر 24 عاما، يُشتبه في كونه منفّذ الهجوم، كما تحفّظت على أداة القتل المتسخدمة، وهي أنبوب معدني بطول حوالي 3 أقدام استخدمها المعتدي لضرب ضحايا أثناء نومهم، موضحة أن جميع الضحايا من المشرّدين، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عبر موقعها الإلكتروني.
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ترامب

الأزمة مستمرة.. البيت الأبيض تستر على مكالمة ترامب

يبدو أن أزمة مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهاتفية، مع نظيره الأوكراني، التي حثه فيها على التحقيق مع ابن منافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة 2020، جو بايدن، أصبحت مثل كرة الثلج. كشفت تقارير عن أن كبار مسؤولي البيت الأبيض حاولوا "التستر" على جميع تفاصيل المكالمة مع الرئيس الأوكراني، وفقًا لشكوى المُبلغ ضد الرئيس الأمريكي. ففي الدعوى، دفع ترامب، فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، للتحقيق في أنشطة منافسه الرئيسي المحتمل جو بايدن، الاقتصادية في أوكرانيا.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة نيويورك

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل إلى أرض الوطن بعد زيارة للولايات المتحدة الأمريكية، شارك خلالها في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأجري الرئيس السيسي خلال زيارته إلى نيويورك، محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تناولت مناقشة القضايا الاقليمية والدولية والعلاقات الثنائية، وأكد ترمب أن السيسي قائد حقيقى وعظيم فعل أشياء مذهلة حقا فى فترة زمنية قصيرة عندما تولى السلطة قبل وقت قصير كانت هناك فوضى ثم لم تعد فوضى الآن.
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كيف تتم إجراءات عزل ترامب من منصبه؟

بدأت الدعوات لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين بعض الديمقراطيين في اليوم الذي تم تنصيبه فيه، وزادت هذه الدعوات بعد كشف المحقق الخاص السابق روبرت مولر عن تقريره حول علاقة حملة ترامب الانتخابية بروسيا، وجهوده لوقف التحقيقات، وإعاقة العدالة. إلا أنه بعد أن اعترف ترامب بمحاولة التأثير فى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للتحقيق مع جو بايدن في نفس الوقت الذي جمد فيه المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، وصلت الدعوات لعزل ترامب بين الديمقراطيين إلى ذروتها، وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، إن المجلس سيبدأ رسميا في إجراءات مساءلة ترامب.
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تحرش بالرئاسة.. أول تعليق لترامب على بدء إجراءت عزله

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي زعيمة الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس، خلال مؤتمر صحفي، فتح تحقيق لبدء إجراءات عزل الرئيس الجمهوري، وكتب ترامب عبر حسابه على تويتر: "تحرش بالرئاسة"، وقالت بيلوسي، إن مجلس النواب سيبدأ النظر في مسألة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية المعلومات حول ضغطه على أوكرانيا لمصلحته السياسية، فيما ذكر الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي في بيان أن المجلس سيصوت يوم الأربعاء على مشروع قانون يوضح رفض الكونجرس لجهود إدارة ترامب لمنع الكشف عن شكوى شخص أفشى ما دار في اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس أوكرانيا من تعرضه لضغوط.
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