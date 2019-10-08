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إيران تُخطط لاستخدام أجهزة متطورة لتخصيب اليورانيوم

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ ص
تخصيب اليورانيوم
تخصيب اليورانيوم
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم الإثنين، إن بلاده تخطط لبدء استخدام مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في عمليات تخصيب اليورانيوم. وأضاف صالحي، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن مجموعة مكونة من 30 جهازًا للطرد المركزي من نوع "آي آر - 6" سيتم استخدامها خلال أسابيع. وأشار المسؤول الإيراني إلى أن طهران تنتج في الوقت الحالي ما يقرب من 6 كيلوجرامات من اليورانيوم المخصب يومياً. ووصف صالحي هذه المرحلة بأنها "تعني أننا استعدنا قدرة ما قبل الاتفاق"، في إشارة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
جدير بالذكر أن الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 يمنع إيران من استخدام هذه المجموعة المذكورة حتى أواخر عام 2023.وأعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الأوروبيين ليسوا في وضع يسمح لهم بالانسحاب من الاتفاق النووي، مؤكدًا أن الاتفاق النووي، هو اتفاق دولي صادقت عليها الأمم المتحدة وله إطار
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احتجاجات-السودان (2)

النائب العام السوداني يحقق في دفن جثث «شهداء الثورة»

أصدر النائب العام المكلف بالسودان عبد الله أحمد عبد الله اليوم الاثنين، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في دفن جثث "شهداء" الثورة، في يوم 2 اكتوبر الجاري. وحدد القرار اختصاصات اللجنة بالتحري والتحقيق في الادعاءات الخاصة بدفن "جثث الشهداء"، بالمخالفة للقوانين واللوائح، ومنح القرار اللجنة اختصاص النيابة العامة الواردة في قانون الاجراءات الجنائية، وقانون النيابة العامة، وأي قانون آخر ذي صلة.
شمس الدين كباشي

عضو مجلس السيادة بالسودان يؤكد ضرورة فرض هيبة الدولة

أكد الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ضرورة فرض هيبة الدولة، وتأمين المواطنين، وعدم السماح بالتعدي على مؤسسات الدولة، مع احترام مناخ الحرية والتوجه العام نحو إقرار السلام. وزار كباشي اليوم الإثنين، ولاية جنوب كردفان "جنوب السودان"، وأطلع على مجمل الأوضاع الأمنية بها، وذلك خلال لقائه أعضاء اللجنة الأمنية بالولاية برئاسة والي الولاية المكلف اللواء ركن رشاد عبدالحميد.
رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (2)

حمدوك يدعو رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في السودان

التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في مقر مجلس الغرف السعودية، اليوم الاثنين، أصحاب الأعمال السعوديين، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث دعاهم إلى الاستثمار في السودان واغتنام الفرص الجديدة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الاجتماع شارك فيه وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، أحمد القطان، ووزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، ووزير الصناعة والتجارة مدني عباس، ورئيس مجلس الغرف السعودية سامي العبيدي، وسفير المملكة لدى السودان علي جعفر، وسفير السودان لدى المملكة عبد العظيم الكاروري، إضافة إلى كبار القادة والرؤساء التنفيذيين في كبريات الشركات السعودية.
اقتحام المسجد الأقصى 1

مئات المستوطنين يقتحمون قبر يوسف في نابلس

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم الاثنين، بجروح في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف قرب مخيم بلاطة بنابلس شمال الضفة الغربية لإداء الصلوات التلمودية. وقالت مصادر فلسطينية إن 5 مواطنين على الأقل أصيبوا بجروح مختلفة برصاص مطاطي وحالات اختناق جراء إطلاق الاحتلال للرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين خلال المواجهات التي اندلعت في محيط قبر يوسف بينهم المصور الصحفي معتصم سقف الحيط حيث أصيب برصاصة مطاطية في البطن وقد وصفت الإصابة بالطفيفة.
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الرئيس-الإيراني-حسن-روحاني (4)

في رسالة للسعودية.. روحاني: إيران جارتكم وليست أمريكا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن منطقة الخليج على "حافة الانهيار"، وأن خطأ واحدا يمكن أن يشعل حريقا كبيرا، مشددا خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن طهران "لن تتسامح مع التدخل الأجنبي الاستفزازي بحجة حماية أمن الخليج"، ووجه روحاني، رسالة إلى المملكة العربية السعودية، التي تشهد علاقات بلاده معها توترا كبيرا في الفترة الأخيرة، إذ قال: "أقول للسعودية إن إيران هي جارتكم، وليست الولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرا إلى أن أمن الخليج لن يستتب إلا بخروج القوات الأمريكية منها.
روحانى

روحاني: إذا أرادت أمريكا اتفاقا نوويا جديدا عليها أن تدفع أكثر

اشترط الرئيس الإيراني حسن روحاني، وقف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على بلاده، لفتح الطريق أمام المفاوضات والحوار، مؤكدا خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك، تأثر الاقتصاد الإيراني بالعقوبات الأمريكية، مشددا على أن "ردنا على المحادثات هو لا.. وشعبنا لن يتفاوض أبدا مع من يريد دفع إيران إلى الاستسلام لسلاح الفقر والعقوبات"، مستكملا: "إذا أردت الولايات المتحدة إبرام اتفاق نووي آخر، عليها أن تدفع أكثر"،
مايك -بومبيو -وزير- خارجية- أمريكا (2)

أمريكا: إيران هي المعتدية على «أرامكو» وليست ضحية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن "الاعتداء على أرامكو يعد هجوما على الاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى أن "إيران هي المعتدية وليست ضحية بأي شكل من الأشكال". واتهم بومبيو، خلال كلمته أمام ندوة بعنوان "الاتحاد في مواجهة نووي إيران"، اليوم الأربعاء، طهران بإيجاد الفوضى عن طريق دعم الحوثيين في اليمن وميليشيات شيعية في العراق، وفقا لـ"العربية". ولفت إلى أنه مع بدء إستراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران، أوقفنا أرباح إيران وضاعفنا الضغوط على النظام.
مبنى-الخزانة-الأمريكية

أمريكا تفرض عقوبات على شركات صينية مرتبطة بإيران

أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على شركة شحن صينية وأخرى نفطية على صلة بإيران، وفقا لـ"سكاي نيوز". يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه واشنطن من محاولة التفاف إيران على العقوبات الدولية، من خلال حلفائها في المنطقة. وأدرجت الخزانة الأمريكية أيضًا في وقت سابق شركة النفط الصينية "تشوهاى تشن رونج"، ورئيسها التنفيذي يو مين لي، على قائمة العقوبات، بذريعة "مواصلة شرائهم النفط من إيران". العقوبات الأمريكية أثارت أزمة كبيرة مع التنين الصيني، ودفعت رئيسها إلى الرد بالمثل على العقوبات.
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