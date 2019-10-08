إيران تُخطط لاستخدام أجهزة متطورة لتخصيب اليورانيوم

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ ص

تخصيب اليورانيوم

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم الإثنين، إن بلاده تخطط لبدء استخدام مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في عمليات تخصيب اليورانيوم. وأضاف صالحي، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن مجموعة مكونة من 30 جهازًا للطرد المركزي من نوع "آي آر - 6" سيتم استخدامها خلال أسابيع. وأشار المسؤول الإيراني إلى أن طهران تنتج في الوقت الحالي ما يقرب من 6 كيلوجرامات من اليورانيوم المخصب يومياً. ووصف صالحي هذه المرحلة بأنها "تعني أننا استعدنا قدرة ما قبل الاتفاق"، في إشارة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

جدير بالذكر أن الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 يمنع إيران من استخدام هذه المجموعة المذكورة حتى أواخر عام 2023.وأعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الأوروبيين ليسوا في وضع يسمح لهم بالانسحاب من الاتفاق النووي، مؤكدًا أن الاتفاق النووي، هو اتفاق دولي صادقت عليها الأمم المتحدة وله إطار