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النائب العام السوداني يحقق في دفن جثث «شهداء الثورة»

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ ص
السودان
السودان
أصدر النائب العام المكلف بالسودان عبد الله أحمد عبد الله اليوم الاثنين، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في دفن جثث "شهداء" الثورة، في يوم 2 اكتوبر الجاري. وحدد القرار اختصاصات اللجنة بالتحري والتحقيق في الادعاءات الخاصة بدفن "جثث الشهداء"، بالمخالفة للقوانين واللوائح، ومنح القرار اللجنة اختصاص النيابة العامة الواردة في قانون الاجراءات الجنائية، وقانون النيابة العامة، وأي قانون آخر ذي صلة.
ويرأس اللجنة وكيل نيابة أعلى، وضمت في عضويتها: وكيل أول نيابة، ووكيل نيابة، على أن يكون لها الاستعانة بمن تراه مناسبا، وأمهل القرار اللجنة مدة لا تتجاوز 15 يوما لرفع تقريرها النهائي للنائب العام.في غضون ذلك، جدد السفير عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء المفوض في السودان (لسفر رئيس
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تخصيب-اليورانيوم

إيران تُخطط لاستخدام أجهزة متطورة لتخصيب اليورانيوم

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم الإثنين، إن بلاده تخطط لبدء استخدام مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في عمليات تخصيب اليورانيوم. وأضاف صالحي، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن مجموعة مكونة من 30 جهازًا للطرد المركزي من نوع "آي آر - 6" سيتم استخدامها خلال أسابيع. وأشار المسؤول الإيراني إلى أن طهران تنتج في الوقت الحالي ما يقرب من 6 كيلوجرامات من اليورانيوم المخصب يومياً. ووصف صالحي هذه المرحلة بأنها "تعني أننا استعدنا قدرة ما قبل الاتفاق"، في إشارة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
شمس الدين كباشي

عضو مجلس السيادة بالسودان يؤكد ضرورة فرض هيبة الدولة

أكد الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ضرورة فرض هيبة الدولة، وتأمين المواطنين، وعدم السماح بالتعدي على مؤسسات الدولة، مع احترام مناخ الحرية والتوجه العام نحو إقرار السلام. وزار كباشي اليوم الإثنين، ولاية جنوب كردفان "جنوب السودان"، وأطلع على مجمل الأوضاع الأمنية بها، وذلك خلال لقائه أعضاء اللجنة الأمنية بالولاية برئاسة والي الولاية المكلف اللواء ركن رشاد عبدالحميد.
رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (2)

حمدوك يدعو رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في السودان

التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في مقر مجلس الغرف السعودية، اليوم الاثنين، أصحاب الأعمال السعوديين، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث دعاهم إلى الاستثمار في السودان واغتنام الفرص الجديدة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الاجتماع شارك فيه وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، أحمد القطان، ووزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، ووزير الصناعة والتجارة مدني عباس، ورئيس مجلس الغرف السعودية سامي العبيدي، وسفير المملكة لدى السودان علي جعفر، وسفير السودان لدى المملكة عبد العظيم الكاروري، إضافة إلى كبار القادة والرؤساء التنفيذيين في كبريات الشركات السعودية.
اقتحام المسجد الأقصى 1

مئات المستوطنين يقتحمون قبر يوسف في نابلس

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم الاثنين، بجروح في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف قرب مخيم بلاطة بنابلس شمال الضفة الغربية لإداء الصلوات التلمودية. وقالت مصادر فلسطينية إن 5 مواطنين على الأقل أصيبوا بجروح مختلفة برصاص مطاطي وحالات اختناق جراء إطلاق الاحتلال للرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين خلال المواجهات التي اندلعت في محيط قبر يوسف بينهم المصور الصحفي معتصم سقف الحيط حيث أصيب برصاصة مطاطية في البطن وقد وصفت الإصابة بالطفيفة.
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البشير

اليوم.. استئناف محاكمة عمر البشير بتهم الفساد

تستأنف، اليوم السبت، جلسات محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في تهم تتعلق بالفساد المالي والتربح غير المشروع، وذلك في مقر المحاكمة بمعهد العلوم القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم، حيث يُنتظر أن يمثل أمام المحكمة في الجلسة شاهدان من قناة "طيبة" الفضائية، وقوات الدعم السريع. كانت هيئة محاكمة البشير قد استمعت في الجلسة الماضية إلى شهود دفاع من البنك المركزي السوداني، وجهاز المخابرات العامة، ووزير سابق بالرئاسة السودانية، واستجوبتهم بشأن مبالغ مالية بالنقد الأجنبي ضُبطت بمقر إقامة البشير.
السودان

وزير الدفاع السوداني: الأمل كبير في وقف الحرب وتحقيق السلام

قال وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر "إن الأمل كبير في وقف الحرب وتحقيق السلام، وإن مبدأ السلام لا يتغير أبدا، والفرصة الماثلة تاريخية ويجب اغتنامها لتحقيق مطالب الثورة". وأضاف الوزير في أول حوار صحفي له نشرته جريدة (القوات المسلحة) السودانية اليوم الثلاثاء، أن هدف القوات المسلحة الاستراتيجي هو تحقيق الأمن الوطني وتعزيز سياسة الدولة وفرض هيبتها. ونوه بأن المرحلة الحالية تحتاج إلى أشخاص أكفاء يدركون عظم المسؤولية، لتحقيق مطالب الشعب.
السودان

السودان: برنامج إنقاذ اقتصادي مدته 9 أشهر

قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، اليوم الإثنين، إن الحكومة الانتقالية ستطلق، في أكتوبر المقبل، خطة إنقاذ اقتصادية مدتها 9 أشهر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإن التدابير تشمل ترشيد الإنفاق ومعالجة التضخم، والدعم للخبز أو البنزين سيستمر حتى حوالي يونيو 2020، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "رويترز". وكان البدوي، قبل أيام، قد أعلن الموافقة على تبني فكرة الوديعة لصالح الوطن، مثمنا مبادرة الشعب السوداني لدعم الاقتصاد، قائلا إن البلاد في أمس الحاجة لتضافر جهود جميع أبناء الشعب السوداني. وذلك بحسب وكالة الأنباء السودانية.
جلسة -مُباحثات -مُوسعة- برئاسة رئيسي -وُزراء- مصر-والسودان. (3)

الكهرباء مقابل السلع.. تفاصيل اجتماع مدبولي ورئيس وزراء السودان

أكد رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، استعداد الحكومة المصرية لتقديم كل الدعم اللازم إلى الأشقاء السودانيين، في مُختلف المجالات، وعلى رأسها الربط الكهربائي والسكك الحديدية، وكذا تقديم مساعدات طبية وغذائية، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل لتحديد مجالات التعاون المطلوبة، ووضع خطة زمنية محددة للعمل على تلبيتها، جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدت اليوم بمقر مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان، في إطار زيارته لمصر، بمشاركة وزراء الخارجية، والكهرباء، والمالية من الجانب المصري، ووفد وزاري سُوداني ضم وزيرة الخارجية، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي.
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