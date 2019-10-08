النائب العام السوداني يحقق في دفن جثث «شهداء الثورة»

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ ص

السودان

أصدر النائب العام المكلف بالسودان عبد الله أحمد عبد الله اليوم الاثنين، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في دفن جثث "شهداء" الثورة، في يوم 2 اكتوبر الجاري. وحدد القرار اختصاصات اللجنة بالتحري والتحقيق في الادعاءات الخاصة بدفن "جثث الشهداء"، بالمخالفة للقوانين واللوائح، ومنح القرار اللجنة اختصاص النيابة العامة الواردة في قانون الاجراءات الجنائية، وقانون النيابة العامة، وأي قانون آخر ذي صلة.

ويرأس اللجنة وكيل نيابة أعلى، وضمت في عضويتها: وكيل أول نيابة، ووكيل نيابة، على أن يكون لها الاستعانة بمن تراه مناسبا، وأمهل القرار اللجنة مدة لا تتجاوز 15 يوما لرفع تقريرها النهائي للنائب العام.في غضون ذلك، جدد السفير عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء المفوض في السودان (لسفر رئيس