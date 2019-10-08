فتحي مبروك: رمضان صبحي أعاد الروح للأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ ص

رمضان صبحي

أكد فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أن رمضان صبحي، نجم الفريق الأحمر من أفضل اللاعبين في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه أضاف عنصر الروح القتالية الذي كان يفتقده الفريق. وأضاف مبروك، خلال حواره ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «رمضان صبحي يدافع ويقاتل ويسدد ويفعل كل شئ في الملعب، وهنا تكمن أهميته الكبيرة مع الفريق منذ عودته في يناير الماضي، ولديه إصرار للرد على الانتقادات التي يوجهها إليه البعض عبر وسائل الإعلام».

وكشف المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، أنه وجه نصائحه إلى صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، عقب انضمام الأخير للفريق قبل سنوات، قائلًا: «عندما توليت مسئولية الأهلي تحدثت مع الوافد الجديد في ذلك الوقت صالح جمعة، وأكدت له اننا سعداء بوجوده وأنه لابد أن ينسجم مع باقي اللاعبين، لأن السمات الشخصية توثر