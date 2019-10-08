رياضة

فتحي مبروك: رمضان صبحي أعاد الروح للأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
أكد فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أن رمضان صبحي، نجم الفريق الأحمر من أفضل اللاعبين في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه أضاف عنصر الروح القتالية الذي كان يفتقده الفريق. وأضاف مبروك، خلال حواره ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «رمضان صبحي يدافع ويقاتل ويسدد ويفعل كل شئ في الملعب، وهنا تكمن أهميته الكبيرة مع الفريق منذ عودته في يناير الماضي، ولديه إصرار للرد على الانتقادات التي يوجهها إليه البعض عبر وسائل الإعلام».
وكشف المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، أنه وجه نصائحه إلى صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، عقب انضمام الأخير للفريق قبل سنوات، قائلًا: «عندما توليت مسئولية الأهلي تحدثت مع الوافد الجديد في ذلك الوقت صالح جمعة، وأكدت له اننا سعداء بوجوده وأنه لابد أن ينسجم مع باقي اللاعبين، لأن السمات الشخصية توثر
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إيتو: «أحب جوارديولا كمدرب وليس كشخص»

تحدث صامويل إيتو خلال حفل العشاء الذي أقيم في مؤتمر أسباير العالمي بالدوحة مع تيم كاهيل، لاعب كرة القدم السابق في إيفرتون وأسطورة كرة القدم الأسترالية. وقال إيتو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية عن مستقبله بعد الاعتزال: «لكي أكون مدربًا، علي أن أدرس، والحظ الذي حظيت به هو أنني قابلت رجلاً حكيمًا أخبرني: إذا كنت تريد أن تسلك طريقي، فيرجى الاستماع إلي والتعلم، فكرة التدريب إنه في رأسي، لكن لا يزال مطلوب مني أن أقرر، إنه أمر يجب أن أفكر فيه جيدًا.
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محمد صلاح رجل العام في اختيارات مجلة «جي كيو»

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فايلر: أسعى لتجهيز جميع اللاعبين في الأهلي

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز اليوم على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة من منافسات الدوري العام. وأضاف فايلر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سجلنا اليوم خمسة أهداف وهو أمر رائع للغاية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي خضنا فيها المباراة الممثلة في سوء أرضية الملعب وارتفاع درجات الحرارة". الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الأسواني عند نقطة وحيدة في المركز السابع عشر.
الأهلي - أسوان

الأهلي يخطف الصدارة من بيراميدز بخماسية في أسوان

اكتسح فريق الأهلي نظيره أسوان، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، سجل جونيور أجاي هدف التقدم للمارد الأحمر، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني، وعزز حمدي فتحي بهدف ثالث، وأحرز محمد مجدى أفشة رابع الأهداف، واختتم رمضان صبحي خماسية الضيوف، فيما سجل أوميد أوكري هدف أصحاب الأرض، الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الأسواني عند نقطة وحيدة في المركز السابع عشر.
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الأهلي يسحق كانو سبورت ويتأهل لمجموعات دوري الأبطال

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2019- 2020، بعد تغلبه على ضيفه كانو سبورت الغيني، برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32 للبطولة. وكان المارد الأحمر، قد تغلب على كانو سبورت قبل أيام، في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، بهدفين سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان، ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي (مرحلة المجموعات) بنتيجة 6- 0 في مجموع المباراتين.
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تشكيل الأهلي المتوقع ضد كانو سبورت والقنوات الناقلة

يخوض الأهلي تحديًا جديدا عندما يستضيف نظيره كانو سبورت الغيني، بعد غد السبت، على ملعب "برج العرب" في غياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. المارد الأحمر تغلب على بطل غينيا بيساو، في مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أيام، وهو ما قد يدفع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، لإجراء العديد من التبديلات في تشكيل الفريق، والدفع ببعض اللاعبين الذين لم يتم الاعتماد عليهم في المواجهتين الماضيتين، أمام الزمالك في السوبر، وفي الجولة الأولى للدوري المصري أمام سموحة.
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