الأمم المتحدة: نعاني عجزا قدره 230 مليون دولار

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ ص

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن المنظمة الدولية تعاني عجزا قدره 230 مليون دولار، وأن احتياطاتها المالية قد تستنفد بحلول نهاية أكتوبر الجاري، قائلا إنه من أجل ضمان دفع الرواتب حتى نهاية العام، سيكون من الواجب اتخاذ تدابير منها إمكانية تأجيل مؤتمرات واجتماعات والتقليل من عدد من الخدمات، مع حصر السفر الرسمي بالأنشطة الأساسية فقط واتخاذ تدابير لتوفير الطاقة، وذلك بهدف الحد من النفقات خلال الربع الأخير من السنة، جاء في رسالة وجهها إلى 37 ألف موظف يعملون في أمانة الأمم المتحدة، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء.

وتعليقا على هذه المشكلات النقدية، قال جوتيريش: "حتى الآن، لم تدفع الدول الأعضاء سوى 70% من إجمالي المبلغ اللازم للأنشطة المدرجة في الميزانية العادية لعام 2019".وذكر أنه كتب إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في 4 أكتوبر ليشرح لها أن الأنشطة الممولة من الميزانية العادية تمر بمرحلة حرجة، فالدول الأعضاء