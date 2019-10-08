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الأمم المتحدة: نعاني عجزا قدره 230 مليون دولار

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ ص
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن المنظمة الدولية تعاني عجزا قدره 230 مليون دولار، وأن احتياطاتها المالية قد تستنفد بحلول نهاية أكتوبر الجاري، قائلا إنه من أجل ضمان دفع الرواتب حتى نهاية العام، سيكون من الواجب اتخاذ تدابير منها إمكانية تأجيل مؤتمرات واجتماعات والتقليل من عدد من الخدمات، مع حصر السفر الرسمي بالأنشطة الأساسية فقط واتخاذ تدابير لتوفير الطاقة، وذلك بهدف الحد من النفقات خلال الربع الأخير من السنة، جاء في رسالة وجهها إلى 37 ألف موظف يعملون في أمانة الأمم المتحدة، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء.
وتعليقا على هذه المشكلات النقدية، قال جوتيريش: "حتى الآن، لم تدفع الدول الأعضاء سوى 70% من إجمالي المبلغ اللازم للأنشطة المدرجة في الميزانية العادية لعام 2019".وذكر أنه كتب إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في 4 أكتوبر ليشرح لها أن الأنشطة الممولة من الميزانية العادية تمر بمرحلة حرجة، فالدول الأعضاء
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بعد انسحاب بكين.. أزمات تلاحق أكبر مشروع غاز إيراني

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مصرع وإصابة 3 أشخاص جراء زلزال في باكستان

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين؛ إثر انهيار منزل في مدينة "ميربور" بعد أن ضرب زلزال صباح اليوم الأحد، المدينة الواقعة في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير ومناطق مجاورة لها. وذكرت قناة "جيونيوز" الباكستانية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الزلزال الذي ضرب ميربور والمناطق المجاورة لها وقع في تمام الساعة "10:28 صباحا" بالتوقيت المحلي واستمر لثلاث ثواني تقريبًا. وكانت قناة "سماء تي في" الباكستانية قد أفادت بأن الزلزال بلغت شدته 3.8 درجة على مقياس ريختر، ووقع على عمق ضحل نسبيا بلغ 15 كيلومترًا؛ وذلك بحسب المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان.
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عبدالفتاح السيسي

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