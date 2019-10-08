الرئاسة: اليوم مصر تستضيف قمة مع قبرص واليونان

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه ستعقد صباح اليوم الثلاثاء بقصر الاتحادية القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان، ومن المقرر أن تتناول القمة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعة مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. يذكر أن الرئيس ألقى يوم الأحد، كلمة بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، قال فيها إن مصر تحتفل بأحد أعظم وأمجد الأيام وهو عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبل.

وأضاف الرئيس أن السادس من أكتوبر لا يمثل فقط نصرا عسكريا باهرا حققته القوات المسلحة باقتدار وإنما تعبير عن إرادة أمة، فحرب أكتوبر شهدت تكاتف الشعب المصري وراء قواته المسلحة، متابعا أن من حق الأجيال الحالية أن تعرف ماذا حدث خلال تلك الفترة، فالأمواج العاتية تتحطم دوما أمام صلابة وتماسك الشعب المصري. وذكر