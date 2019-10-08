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الرئاسة: اليوم مصر تستضيف قمة مع قبرص واليونان

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه ستعقد صباح اليوم الثلاثاء بقصر الاتحادية القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان، ومن المقرر أن تتناول القمة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعة مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. يذكر أن الرئيس ألقى يوم الأحد، كلمة بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، قال فيها إن مصر تحتفل بأحد أعظم وأمجد الأيام وهو عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبل.
وأضاف الرئيس أن السادس من أكتوبر لا يمثل فقط نصرا عسكريا باهرا حققته القوات المسلحة باقتدار وإنما تعبير عن إرادة أمة، فحرب أكتوبر شهدت تكاتف الشعب المصري وراء قواته المسلحة، متابعا أن من حق الأجيال الحالية أن تعرف ماذا حدث خلال تلك الفترة، فالأمواج العاتية تتحطم دوما أمام صلابة وتماسك الشعب المصري. وذكر
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قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
عمرو أديب

عمرو أديب لمنتقدي الدولة: «اللي عايز يشوف الإنجازات هيشوفها»

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المصريين جبابرة ويقومون بإنجازات حقيقية في الكثير من المجالات، متابعًا: "اللي عايز يشوف الإنجازات هيشوفها، واللي مش عايز يشوف مش هيشوفها". وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إن مصر تعمل حاليًا على تطوير العشوائيات، وقامت بإعداد إسكان اجتماعي خلال الـ3 سنوات الماضية يوازي ما حدث الـ30 عامًا الماضية، معقبًا: "السؤال بقى الفلوس دي منين، الدولة بتعمل البدع عشان توفر فلوس، وتطوير مؤسسات الدولة سواء السكة الحديد أو الجماعات أو الطرق".
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خالد صديق: انفقنا 22 مليار جنيه على العشوائيات (فيديو)

كشف المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن تكلفة الانتهاء من المناطق العشوائية غير الآمنة تقدر بـ31 مليار جنيه، تم انفاق حتى الآن 22 مليار جنية منذ 2014، موضحًا أن الصندوق تم إنشاءه مع سقوط صخرة الدويقة. وأكد صديق خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على فضائية "تن"، أن المناطق غير الآمنة لها أربع درجات، الدرجة الأولى والأخطر تكمن في الأماكن ذات خطر على الحياة، مثل منطقة صخرة الدويقة أو المناطق التي يوجد بها سقوط صخور أو انهيارات جبلية أو مجرى سيول أو بجوار خط سكة حديد، حيث إن هذه المناطق يتعرض سكانها غالبا للموت المفاجئ.
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كاتب كويتي: الإخوان يريدون حرق مصر للعودة للحكم

قال الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الصراف، اليوم الإثنين، إن تنظيم الإخوان الإرهابي، يسعى لحرق مصر بأكملها، وقتل أكبر عدد من مواطنيها وسياحها، من أجل عودتهم لحكم، لم يستحقوا شرف الاحتفاظ به طويلا، مضيفا أن ما يقوم به تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر من تخريب، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة، يؤكد أنهم ليسوا فقط على استعداد لإفشال خططه المتعلقة بتطوير وتنمية مصر واستقرارها، بل يبدو واضحا أنهم على أتم الاستعداد، وسعوا ويسعون لحرق مصر بأكملها، جاء ذلك في مقاله اليومي بجريدة (القبس) الكويتية تحت عنوان (يا ريس عبد الفتاح .. نحن معاك).
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السيسي: الحروب الحديثة تصور الدولة كأنها العدو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لنصر حرب السادس من أكتوبر المجيدة، إن ما حققته القوات المسلحة باقتدار تعبير عن ارادة وشجاعة شعب استمد الصلابة والقوة من التاريخ، مضيفا: "شعب مصر من حق الأجيال الحالية أن تعرف ماحدث في هذه الحقبة، ومن حقنا أن نوضح كيف كان الاختبار قاسي، وكيف كان الشعب وراء قواتهم المسلحة، خلال العقود الأخيرة تغيرت أساليب الحرب وأصبحت تتمثل في استهداف الروح المعنوية للشعب تصل للمواطن داخل بيته من خلال وسائل الاتصال الحديثة".
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السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، مضيفا أن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، إذ تم تأكيد أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، حفاظاً على الأمن القومي العربي، كما أن ملك البحرين أعرب عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية التي تقوم بها على الساحة العربية على نحو يرسخ من دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي.
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قمة ثلاثية بين وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان قريبا

أكد وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان، تطلعهم لانعقاد القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي خلال شهر أكتوبر المقبل، بالقاهرة، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، على هامش أعمال الجمعية العامة بنيويورك، مع نيكوس كريستودوليديس وزير خارجية قبرص، ونيكوس دندياس وزير خارجية اليونان، وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تطرق إلى الترتيبات اللازمة لعقد هذه القمة بالشكل الذي يعكس عمق وخصوصية العلاقات بين الدول الثلاث أسوة بالقمم السابقة التي تمت في هذا الإطار، وبما يساهم في الحفاظ على الزخم السياسي والاقتصادي الذي أولدته هذه الآلية الهامة ومواصلة تطويره.
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