انفجار في جامعة غزني بأفغانستان.. وإصابة 13 شخصا

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ ص

جماعة طالبان - صورة أرشيفية

أعلن مسؤول في مديرية الصحة بولاية غزني وسط أفغانستان، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 13 شخصا في انفجار استهدف جامعة الولاية غزني، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن الانفجار وقع داخل أحد قاعات جامعة غازني في جنوب شرق أفغانستان. وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، في نبأ عاجل لها، أنه لم ترد أي تقارير فورية توضح طبيعة الانفجار أوالخسائر المحتملة. وفي الوقت ذاته لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان لها، أول من أمس الأحد عن مقتل 89 عنصرا من حركة (طالبان) وإصابة 67 آخرين خلال عملية أمنية؛ لاستعادة السيطرة على قريتي (أبدال) و(تختا كابارك) في مديرية بهارك في إقليم (تخار) شمالي البلاد.وأفادت الوزارة، حسبما ذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، بأن القوات