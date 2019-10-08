إرهاب

انفجار في جامعة غزني بأفغانستان.. وإصابة 13 شخصا

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ ص
جماعة طالبان - صورة أرشيفية
جماعة طالبان - صورة أرشيفية
أعلن مسؤول في مديرية الصحة بولاية غزني وسط أفغانستان، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 13 شخصا في انفجار استهدف جامعة الولاية غزني، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن الانفجار وقع داخل أحد قاعات جامعة غازني في جنوب شرق أفغانستان. وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، في نبأ عاجل لها، أنه لم ترد أي تقارير فورية توضح طبيعة الانفجار أوالخسائر المحتملة. وفي الوقت ذاته لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان لها، أول من أمس الأحد عن مقتل 89 عنصرا من حركة (طالبان) وإصابة 67 آخرين خلال عملية أمنية؛ لاستعادة السيطرة على قريتي (أبدال) و(تختا كابارك) في مديرية بهارك في إقليم (تخار) شمالي البلاد.وأفادت الوزارة، حسبما ذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، بأن القوات
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دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: الجماعات المتطرفة تنفذ حربا نفسية ضد الدولة

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في التقرير الصادر عنه، اليوم الأحد، إن الجماعات المتطرفة والإرهابية، في إطار سعيها لتغيير استراتيجيتها الميدانية، تسعى إلى تبني وتنفيذ تكتيكات الحروب النفسية، والتي تطلقها تنظيمات حروب العصابات، إذ رصد المرصد حملات ترويج تلك الجماعات لكتاب بعنوان "العمليات النفسية في حروب العصابات"، الذي كانت قد أعدته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالأساس لمواجهة الجماعات المسلحة في 1984.
حركة-طالبان

أفغانستان: مقتل 89 عنصرا من طالبان وإصابة 67 آخرين

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان لها، عن مقتل 89 عنصرا من حركة (طالبان) وإصابة 67 آخرين خلال عملية أمنية؛ لاستعادة السيطرة على قريتي (أبدال) و(تختا كابارك) في مديرية بهارك في إقليم (تخار) شمالي البلاد. وأفادت الوزارة، حسبما ذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأمنية تمكنت من تطهير مديرية (بهارك) بالكامل من متمردي حركة (طالبان). وأشارت القناة الأفغانية إلى أن الوزارة لم تقدم أي تقارير عن وقوع خسائر في صفوف القوات الحكومية.
داعش

10 ملايين دولار مقابل معلومة عن زعيم داعش بالصحراء

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن تخصيص مكافأتين، تصل كل منهما إلى 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن مكان عدنان أبو وليد الصحراوي زعيم تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى، وجاء هذا الإعلان في ذكرى مرور عامين على تفجير كمين تبناه داعش، وأودى بحياة 4 جنود أمريكيين و4 نيجريين، على الحدود بين النيجر ومالي. وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن المكافأة الأولى يمكن أن تصل إلى 5 ملايين دولار لأي معلومات يمكن أن تسمح بالتعرف على أو تحديد مكان الصحراوي.
الزينبيات-نساء-مسلحات-فى-اليمن (2)

اليمن: ضبط خلية نسائية حوثية تزرع الألغام في الأسواق

كشف مسؤول أمني في محافظة الجوف اليمنية، شمال شرقي البلاد، عن ضبط خلية نسائية حوثية تزرع الألغام والعبوات الناسفة، في الأسواق الشعبية ومناطق تجمع المدنيين بمدينة الحزم عاصمة المحافظة. ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، عن قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة الجوف العقيد عبد الله البرير، قوله إن أجهزة الأمن تمكنت من إبطال كثير من الألغام التي زرعتها الميليشيات في الأسواق العامة وممرات الطرق ومدارس الطلاب، لافتا إلى أن ميليشيات الحوثي تفننت في تمويه وإخفاء تلك الألغام بعدة طرق، بحيث يصعب اكتشافها ولضمان حصد أكبر عدد من أرواح المدنيين.
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حركة-طالبان

أفغانستان: مقتل 89 عنصرا من طالبان وإصابة 67 آخرين

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان لها، عن مقتل 89 عنصرا من حركة (طالبان) وإصابة 67 آخرين خلال عملية أمنية؛ لاستعادة السيطرة على قريتي (أبدال) و(تختا كابارك) في مديرية بهارك في إقليم (تخار) شمالي البلاد. وأفادت الوزارة، حسبما ذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأمنية تمكنت من تطهير مديرية (بهارك) بالكامل من متمردي حركة (طالبان). وأشارت القناة الأفغانية إلى أن الوزارة لم تقدم أي تقارير عن وقوع خسائر في صفوف القوات الحكومية.
حركة-طالبان

مقتل وإصابة 22 مسلحا من طالبان في أفغانستان

أعلنت القوات الأفغانية، اليوم الخميس، مقتل 10 مسلحين من حركة "طالبان" وإصابة 12 آخرين في عمليات أمنية نفذتها القوات في منطقتين تابعتين لإقليم فارياب شمالي البلاد. وقال فيلق "شاهين 209" التابع للجيش الأفغاني، في بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، إن القوات الأفغانية قتلت 4 من عناصر طالبان وأصابت 5 آخرين بعد كمين نصبته لمجموعة من مسلحي طالبان في منطقة "خواجا موساهي" بإقليم فارياب. كما اشتبكت قوات الأمن، مع عناصر طالبان في قرية قزال في حي خواجا سبوزبوش؛ ما أسفر عن مقتل 6 منها وإصابة 7 آخرين، كما أن اثنين من رجال الأمن قتلا خلال الاشتباك.
تنظيم-داعش-الإرهابي-يتبنى-الهجمات

مرصد الإفتاء: 29 عملية إرهابية في 10 دول خلال أسبوع

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، مؤشر الإرهاب الأسبوعي الذي يرصد ويبحث ويحلل كل ما يتعلق بالعمليات الإرهابية حول العالم، وجاء المؤشر هذا الأسبوع ليشير إلى وقوع 29 عملية إرهابية نفذتها 7 مجموعات إرهابية ضربت 10 دول مختلفة، نتج عنها سقوط 290 شخصا ما بين قتيل ومصاب. وقال المؤشر إن أفغانستان ونيجيريا حلتا في المرتبة الأولى لهذا الأسبوع بواقع 6 عمليات إرهابية في كل منهما بما نسبته 31%، إذ نفذت جماعة "بوكو حرام" العمليات الـ6 التي شهدتها نيجيريا.
داعش

مقتل وإصابة 56 من عناصر داعش في شرق أفغانستان

سقط ما لا يقل عن 50 من عناصر داعش بين قتيل ومصاب في عمليات أمنية مستمرة شرق أفغانستان. وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 50 من عناصر داعش سقطوا بين قتيل ومصاب منذ أن بدأت القوات الأمنية الأفغانية العمليات المشتركة في إقليم ننجارهار. وأفاد "فيلق سيلاب 201"، في بيان، بأن 44 من عناصر داعش قتلوا وأصيب 12 آخرون خلال عمليات قوات الأمن الأفغانية حتى الآن، مضيفا أن قوات الأمن دمرت أيضا مختلف الأسلحة والذخائر والمتفجرات خلال نفس العمليات.
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