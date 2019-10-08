فان دايك يعلق على فارق النقاط مع مانشستر سيتي

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

فان دايك

أشار المدافع فيرجيل فان دايك، إلى عدم إهتمام فريقه ليفربول بفارق النقاط الحالي بينه وبين حامل اللقب مانشستر سيتي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويأتي ذلك بعدما سقط السيتي بصورة مفاجأة على ملعبه في الجولة الماضية أمام وولفرهامبتون، في الوقت الذي تغلب فيه الريدز على ليستر سيتي، ليستع الفارق بينهما إلى 8 نقاط بعد مرور 8 جولات، وقال فان دايك لشبكة "سكاي سبورتس": " حتى الآن نحن نحصد النقاط، وهناك دائمًا مجال للتحسين، وأعتقد أننا يجب أن نركز فقط على جميع المباريات ولا ننظر إلى فارق النقاط مع الآخرين، ومن ضمنهم مانشستر سيتي".

وتابع: "هناك فترات مزدحمة بالمباريات في ديسمبر، ويناير، ويمكن أن يحدث أي شيء".وتطرق فان دايك للحديث عن خسارة مانشستر سيتي المفاجآة أمام وولفرهامبتون قائلًا: "لم أتوقع ذلك بالتأكيد، لكن الجميع كان على يقين بصعوبة المباراة على السيتي، لكن الأصعب الذي لم يكن متوقعا، ألا يُسجل (فريق جوارديولا) أي هدف في

وتابع: "هناك فترات مزدحمة بالمباريات في ديسمبر، ويناير، ويمكن أن يحدث أي شيء".



وتطرق فان دايك للحديث عن خسارة مانشستر سيتي المفاجآة أمام وولفرهامبتون قائلًا: "لم أتوقع ذلك بالتأكيد، لكن الجميع كان على يقين بصعوبة المباراة على السيتي، لكن الأصعب الذي لم يكن متوقعا، ألا يُسجل (فريق جوارديولا) أي هدف في ملعبه (خلال اللقاء)".



واختتم: "وولفرهامبتون قدم أداءً رائعًا ويجب أن نُشيد بهم، ولكن مانشستر سيتي سيحاول العودة، وحتى ذلك الحين يتوجب علي أن أركز فقط مع منتخب بلادي في الفترة الحالية".



يذكر أن ليفربول يتطلع هذا الموسم للتتويج بلقبه الـ19 في الدوري الإنجليزي، والأول منذ عام 1990، والأول في عصر البريميرليج الذي بدأ في عام 1992.