رياضة

3 سيناريوهات تحسم أزمة الزمالك وجينيراسيون

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص
الزمالك
الزمالك
يترقب مسؤولو نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1). المباراة التي لم تلعب بسبب اعتراض النادي السنغالي على تعديل موعدها من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، على الرغم من أن القرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت وتمسكت بلعب المباراة مساء السبت.
وفيما يلي نستعرض 3 سيناريوهات قبل إصدار القرار: السيناريو الأول السيناريو الأول وهو المثالي لعشاق القلعة البيضااء، حيث يتمثل في اعتبار الزمالك فائزا استنادا إلى الموقف الأمني الذي لا دخل للنادي فيه ويندرج تحت الظروف الطارئة، علاوة على موافقة الكاف الرسمية بنقل وتعديل موعد المبارة. السيناريو الثاني السيناريو
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الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (4)

مفاجأة.. لقاء القمة مهدد بالتأجيل بسبب الزمالك

كشف مصدر باتحاد الكرة أن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامته ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، مهدد بتأجيل موعده المحدد مسبقا بيوم 19 أكتوبر الجاري. وقال المصدر إنه حال صدور قرار بإعادة لقاء الزمالك أمام جينراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020 خلال الشهر الجاري، فإن الأقرب هو تأجيل القمة. ويترقب مسؤولو الزمالك، اليوم الثلاثاء، موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراة الفريق أمام جينراسيون، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1).
محمد-صلاح

أحمد حسن: محمد صلاح سيرفض شارة قيادة المنتخب

أكد أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لن يقبل ارتداء شارة قيادة الفراعنة، مشيرًا إلى أن البعض فسّر تصريحاته التي أدلى بها الأسبوع الماضي بشكل خاطئ. وقال الصقر في تصريحات إذعية: "لم أقل إنني ضد منح شارة القيادة لمحمد صلاح، الإعلام يبحث عن الإثارة والبعض فسر تصريحاتي بشكل خاطئ، مشكلتي أن الموضوع تمت إثارته في مؤتمر تقديم مدرب المنتخب، وعمرو الجنايني قال إنه سيتم إرضاء صلاح بمنحه شارة القيادة، هذا لا يجوز خاصةً أنها لعبة جماعية وذلك يخلق نوعا من الحساسية بين اللاعبين".
احمد-حسن-بيراميدز

أحمد حسن: ما يقوله عمرو الجنايني «استخفاف بالعقول»

أكد أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فرضت على حسام البدري، المدير الفني الجديد للفراعنة، الجهاز الفني المعاون له. وقال حسن، في تصريحات إذاعية: "أتمنى أن يكون حسام البدري الأنسب للمرحلة المقبلة، لديه سيرة ذاتية مميزة وخاض تجارب مميزة مع الأهلي ويتمتع بخبرات كبيرة ويعرف كيفية التعامل مع اللاعبين المحترفين، وحسن شحاتة أبلغ بتدريبه لمنتخب مصر وطلبني معه في منصب مدير الكرة بعد تعثر المفاوضات مع إيهاب جلال بسبب الشرط الجزائي وتمسكه بالجهاز المعاون، لكن تم الاتفاق في النهاية على التعاقد مع حسام البدري".
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الزمالك...

الزمالك يترقب القرار الحاسم في أزمة جينيراسيون

يترقب مسؤولو نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1). المباراة التي لم تلعب بسبب اعتراض النادي السنغالي على تعديل موعدها من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، على الرغم من أن القرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت وتمسكت بلعب المباراة مساء السبت.
حازم-امام

حازم إمام: هناك لغز غريب في الزمالك

يرفض حازم إمام، نجم الزمالك السابق، الحملة التي تتردد بشأن اقتراب الأهلي من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز، بعد مرور 3 جولات فقط على بداية المسابقة، وقال إمام في تصريحات إذاعية: "مشوار الدوري ما زال طويلًا، ليس معنى تعثر الزمالك في لقاء أنه خسر اللقب أو ابتعد عن المنافسة، وهناك لغز غريب في الزمالك، الفريق بدأ مشواره مع المدرب الصربي ميتشو بأداء فني مميز وتحقيق نتائج أكثر من رائعة في مسابقة كأس مصر، ثم حدث التراجع الغريب بدايةً من لقاء السوبر أمام الأهلي، وأتمنى أن يعود الفريق الأبيض لتقديم مستويات مميزة من أجل تصحيح المسار من جديد".
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كيف اشتعلت نار الفتنة بين الخطيب ومرتضى منصور؟

اشتعلت نار الفتنة بين الجماهير على موقعى التواصل الاجتماعي (فيسبوك- تويتر)، بعد التصريحات النارية التي خرج بها مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تجاه مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، وهو ما يشير إلى تأجيل عودة الجماهير إلى المدرجات، خوفًا من وقوع كارثة جديدة بعد حادثتي "أحداث استاد بورسعيد" التي راح ضحيتها 72 مشجعًا من المارد الأحمر في الأول من فبراير لعام 2012، والدفاع الجوي التي راح ضحيتها 20 مشجعًا من القلعة البيضاء في الثامن من فبراير لعام 2015.
ميتشو

كيف هاجم نجوم الزمالك القدامى ميتشو؟

انقلبت جماهير الزمالك وبعض نجوم القلعة البيضاء السابقين على المدرب الصربي ميلوتين سيرجوفيتش "ميتشو"، بعد التعادل مع إف سي مصر. وانتقد فاروق جعفر، مدرب الزمالك الأسبق، عبر تصريحات تليفزيونية، طريقة إعداد ميتشو للمباراة، مؤكدا أنه اهتم بشكل زائد بلقاء الأهلي في الجولة المقبلة، ولكنه رفض فكرة إجراء تغييرات في الجهاز الفني وطالب بتوفير الاستقرار. وأكد مدحت عبد الهادي، مدافع الزمالك الأسبق، أن الفريق الأبيض كان بحاجة إلى حسم اللقاء مبكرا من أجل تحقيق الفوز على حساب إف سي مصر، مشيرا إلى أن الأبيض قادر على تصحيح المسار بشرط استعادة الروح القتالية.
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