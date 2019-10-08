3 سيناريوهات تحسم أزمة الزمالك وجينيراسيون

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

الزمالك

يترقب مسؤولو نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1). المباراة التي لم تلعب بسبب اعتراض النادي السنغالي على تعديل موعدها من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، على الرغم من أن القرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت وتمسكت بلعب المباراة مساء السبت.

وفيما يلي نستعرض 3 سيناريوهات قبل إصدار القرار: السيناريو الأول السيناريو الأول وهو المثالي لعشاق القلعة البيضااء، حيث يتمثل في اعتبار الزمالك فائزا استنادا إلى الموقف الأمني الذي لا دخل للنادي فيه ويندرج تحت الظروف الطارئة، علاوة على موافقة الكاف الرسمية بنقل وتعديل موعد المبارة. السيناريو الثاني السيناريو