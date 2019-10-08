أياكس يطلب مبلغ ضخم لبيع فان دي بيك

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

فان دي بيك

حدد أياكس أمستردام الهولندي، قيمة متوسط ميدانه الشاب دوني فان دي بيك، للأندية الراغبة في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك في الوقت الذي أكد فيه اللاعب في وقت سابق بأن لا يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق الهولندي في الميركاتو الشتوي المقبل، وعلى أنه سيبقى في صفوف أياكس إلى نهاية الموسم الجاري، ومع اهتمام ريال مدريد الصيف الماضي بضمه كتعويض للفشل في التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد، حدد أياكس ثمن دي بيك بـ112 مليون يورو، للموافقة على التفريط في خدماته.

ورغم توصل ريال مدريد لاتفاق مبدئي مع فان دي بيك وأياكس، لكن إصرار زيدان على ضم بوجبا، عرقل انضمام الهولندي الشاب لصفوف الميرنجي، في الميركاتو الصيفي الماضي.ويعد فان دي بيك من أبرز المواهب الصاعدة بقوة في القارة الأوروبية، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر في صفوف أياكس الموسم الماضي، الذي تمكن فيه الفريق

ورغم توصل ريال مدريد لاتفاق مبدئي مع فان دي بيك وأياكس، لكن إصرار زيدان على ضم بوجبا، عرقل انضمام الهولندي الشاب لصفوف الميرنجي، في الميركاتو الصيفي الماضي.



ويعد فان دي بيك من أبرز المواهب الصاعدة بقوة في القارة الأوروبية، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر في صفوف أياكس الموسم الماضي، الذي تمكن فيه الفريق الهولندي من الفوز بالثنائية المحلية، إلى جانب الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد إقصاء كل من ريال مدريد ويوفنتوس من دور الـ16 وربع النهائي على الترتيب.



يذكر أن ريال مدريد فكر أيضًا في التعاقد مع النجم الدنماركي كريستيان إيريكسن من صفوف توتنهام، كخيار بديل للتعاقد مع بول بوجبا، خاصة أن عقد إيريكسن مع السبيرز ينتهي الصيف المقبل، وبالتالي من السهل التعاقد معه في صفقة انتقال حر في شهر يناير المقبل.