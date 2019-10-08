تفاصيل جلسة البدري الأولى مع نجوم المنتخب

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

حسام البدري

عقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، جلسة مع لاعبي الفراعنة عقب انضمامهم إلى معسكر الفراعنة استعدادا للقاء بوتسوانا وديا في الـ14 من شهر سبتمبر الجاري. وقال البدري في محاضرته الأولى للاعبين: "نحن جميعا أسرة واحدة وعلينا العمل جميعا من أجل منتخب مصر، نحن محظوظون بالتواجد في هذا المكان.. اسم مصر كبير للغاية والجميع عليه مسؤولية ضخمة ويجب أن نحقق أهداف المنتخب، وأثق فيكم جميعا ومن لديه هدف وفكر وطموح سيكون الباب مفتوح أمامه، والوصول لمنتخب مصر هو أمر صعب جدا ومهما وصل اللاعب إلى نجومية كبيرة فهو يحتاج للمنتخب ليكتب تاريخا رائعا معه".

وشدد مدرب الفراعنة: "من لديه قدرات وإمكانيات ومستويات مميزة سينجح وسيكون له مكان مع الفريق والأمر ليس سهلا هذه مسؤولية كبيرة علينا الحفاظ عليها".وواصل البدري: "نحتاج لبذل مجهود كبير وأن نعمل بشكل ضخم والعمل مع المجموعة هو سر النجاح وأن يكون الجميع قريب من بعضه، وعلى كل واحد منكم التفاني في عمله لإثبات

وشدد مدرب الفراعنة: "من لديه قدرات وإمكانيات ومستويات مميزة سينجح وسيكون له مكان مع الفريق والأمر ليس سهلا هذه مسؤولية كبيرة علينا الحفاظ عليها".



وواصل البدري: "نحتاج لبذل مجهود كبير وأن نعمل بشكل ضخم والعمل مع المجموعة هو سر النجاح وأن يكون الجميع قريب من بعضه، وعلى كل واحد منكم التفاني في عمله لإثبات أحقيته بارتداء قميص المنتخب".



يشار إلى أن حسام البدري، وافق على حضور لاعبي الأهلي المنضمين لقائمة الفراعنة لحفل تسلم ناديهم درع الدوري عن موسم 2018-2019.



ويتسلم الأهلي درع الدوري يوم الخميس المقبل ولكن لم يتم تحديد موعد انطلاق الحفل بناء على قرار حسام البدري، علمًا بأنه يتواجد محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وأحمد فتحي وحسين الشحات وعمرو السولية في معسكر الفراعنة.

