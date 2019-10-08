رياضة

تفاصيل جلسة البدري الأولى مع نجوم المنتخب

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
حسام البدري
حسام البدري
عقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، جلسة مع لاعبي الفراعنة عقب انضمامهم إلى معسكر الفراعنة استعدادا للقاء بوتسوانا وديا في الـ14 من شهر سبتمبر الجاري. وقال البدري في محاضرته الأولى للاعبين: "نحن جميعا أسرة واحدة وعلينا العمل جميعا من أجل منتخب مصر، نحن محظوظون بالتواجد في هذا المكان.. اسم مصر كبير للغاية والجميع عليه مسؤولية ضخمة ويجب أن نحقق أهداف المنتخب، وأثق فيكم جميعا ومن لديه هدف وفكر وطموح سيكون الباب مفتوح أمامه، والوصول لمنتخب مصر هو أمر صعب جدا ومهما وصل اللاعب إلى نجومية كبيرة فهو يحتاج للمنتخب ليكتب تاريخا رائعا معه".
وشدد مدرب الفراعنة: "من لديه قدرات وإمكانيات ومستويات مميزة سينجح وسيكون له مكان مع الفريق والأمر ليس سهلا هذه مسؤولية كبيرة علينا الحفاظ عليها".وواصل البدري: "نحتاج لبذل مجهود كبير وأن نعمل بشكل ضخم والعمل مع المجموعة هو سر النجاح وأن يكون الجميع قريب من بعضه، وعلى كل واحد منكم التفاني في عمله لإثبات
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الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (4)

مفاجأة.. لقاء القمة مهدد بالتأجيل بسبب الزمالك

كشف مصدر باتحاد الكرة أن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامته ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، مهدد بتأجيل موعده المحدد مسبقا بيوم 19 أكتوبر الجاري. وقال المصدر إنه حال صدور قرار بإعادة لقاء الزمالك أمام جينراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020 خلال الشهر الجاري، فإن الأقرب هو تأجيل القمة. ويترقب مسؤولو الزمالك، اليوم الثلاثاء، موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراة الفريق أمام جينراسيون، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1).
محمد-صلاح

أحمد حسن: محمد صلاح سيرفض شارة قيادة المنتخب

أكد أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لن يقبل ارتداء شارة قيادة الفراعنة، مشيرًا إلى أن البعض فسّر تصريحاته التي أدلى بها الأسبوع الماضي بشكل خاطئ. وقال الصقر في تصريحات إذعية: "لم أقل إنني ضد منح شارة القيادة لمحمد صلاح، الإعلام يبحث عن الإثارة والبعض فسر تصريحاتي بشكل خاطئ، مشكلتي أن الموضوع تمت إثارته في مؤتمر تقديم مدرب المنتخب، وعمرو الجنايني قال إنه سيتم إرضاء صلاح بمنحه شارة القيادة، هذا لا يجوز خاصةً أنها لعبة جماعية وذلك يخلق نوعا من الحساسية بين اللاعبين".
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أحمد حسن: ما يقوله عمرو الجنايني «استخفاف بالعقول»

أكد أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فرضت على حسام البدري، المدير الفني الجديد للفراعنة، الجهاز الفني المعاون له. وقال حسن، في تصريحات إذاعية: "أتمنى أن يكون حسام البدري الأنسب للمرحلة المقبلة، لديه سيرة ذاتية مميزة وخاض تجارب مميزة مع الأهلي ويتمتع بخبرات كبيرة ويعرف كيفية التعامل مع اللاعبين المحترفين، وحسن شحاتة أبلغ بتدريبه لمنتخب مصر وطلبني معه في منصب مدير الكرة بعد تعثر المفاوضات مع إيهاب جلال بسبب الشرط الجزائي وتمسكه بالجهاز المعاون، لكن تم الاتفاق في النهاية على التعاقد مع حسام البدري".
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الجهاز الفني للفراعنة - جهاز منتخب مصر (2)

بركات: «أنا بهرج كتير بس في الشغل ببقى جد جدا»

أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أنه لن يسمح بالزيارات للاعبي منتخب مصر في الفندق، وذلك حسبما أفاد في تصريحات صحفية، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، وجهازه المعاون، لوسائل الإعلام. وقال بركات: "لن يُسمح بالزيارات للاعبي منتخب مصر في الفندق بقدر الإمكان، وأوعدكم بأن المشكلات اللي كنا بنشوفها قبل كده مش هتتكرر، وإحنا داخلين على فترة جديدة ولازم يبقى فيه التزام ومسؤولية من اللاعبين، ولاعب منتخب مصر لازم يكون عارف المسؤولية اللي عليه، ولو مش عارفها يقعد في النادي بتاعه وميجيش".
محمد صلاح

التعليق الأول من حسام البدري على أزمة محمد صلاح

أكد حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، أنه لم يتواصل مع محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، وجهازه المعاون لوسائل الإعلام. وقال مدرب الفراعنة: "هناك أزمات حدثت لصلاح من قبل، كنت أتابعها كواحد من الجمهور بدقة وبتركيز. سأسترجع كل المعلومات، لو كان هناك أخطاء يجب ألا تتكرر. لم أتواصل معه بعد وسيحدث ذلك قريبا جدا، وتابعت أزمة التصويت، هو قيمة كبيرة جدا ونفخر به كثيرا. كل الدعم والتقدير له".
حسام-البدرى

البدري: هناك نواقص في المنتخب وهذا مصير شارة القيادة

كشف حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، أنه سيكون هناك تنسيق مستمر مع شوقي غريب، مدرب المنتخب الأوليمبي، لضمان النجاح للمنتخبين الأول والأوليمبي، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، وجهازه المعاون لوسائل الإعلام، والذي قدمه المذيع إبراهيم عبد الجواد. وواصل مدرب الفراعنة: "تم عرض لقاء البرازيل الودي على اللجنة في عدم وجود مدير فني فلم يتم البت فيه، وعلمت بمباراة الأرجنتين أمس، ولكن المنطق أن نواجه فريقا إفريقيا والأقرب بتسوانا".
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البدري: هدفي التأهل لكأس الأمم الإفريقية مع الفراعنة

كشف حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، أنه شعر برغبة حقيقية من عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، ومجموعته، في المساندة الحقيقية له كمدرب للفراعنة، مؤكدًا أن الجهاز يضم أسماء كبيرة وأصحاب تاريخ، اختارهم لأنهم يملكون نفس نهج تفكيره والاحترام وتحقيق الأهداف. وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة وجهازه المعاون لوسائل الإعلام، والذي قدمه المذيع إبراهيم عبد الجواد.
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