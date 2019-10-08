الصحف العربية تبرز الانسحاب الأمريكي من سوريا

الصحف أشارت إلى فوز "النهضة" فوزا بشق الأنفس وبفارق ضئيل عن منافسها الحزب الليبرالي "قلب تونس" بينما خلت قائمة باقي الأحزاب المتصدرة من موالين لها يمكنها عقد تحالفات معهم

تحرير:وفاء بسيوني ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

أبرزت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الانسحاب الأمريكي من سوريا وطالعتنا أيضا على تطورات الأحداث في العراق، كما استعرضت نتائج الانتخابات التونسية إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن الولايات المتحدة بدأت الإثنين سحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سوريا، مما يفتح الطريق أمام تنفيذ أنقرة تهديدها بشن هجوم ضد المقاتلين الأكراد. وأشارالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن قرار الولايات المتحدة سحب جنودها من شمال سوريا جاء لترك الأطراف الضالعة في النزاع "تحل الوضع".

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قالت إن الولايات المتحدة لا تؤيد العملية التركية المرتقبة في شمال سوريا ولن يدعمها الجيش الأمريكي بأي شكل من الأشكال، لتنأى واشنطن بنفسها عن عملية تهدد المقاتلين الأكراد السوريين الذين تدعمهم. وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قالت إن الولايات المتحدة لا تؤيد العملية التركية المرتقبة في شمال سوريا ولن يدعمها الجيش الأمريكي بأي شكل من الأشكال، لتنأى واشنطن بنفسها عن عملية تهدد المقاتلين الأكراد السوريين الذين تدعمهم.



وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان في بيان: "وزارة الدفاع أوضحت لتركيا، مثلما فعل الرئيس، أننا لا نؤيد أي عملية تركية في شمال سوريا.. القوات المسلحة الأمريكية لن تدعم أي عملية من هذا النوع أو تشارك فيها".



وتحت عنوان "ترامب يهاجم بايدن ويطالبه بالانسحاب من سباق الرئاسة"، أفادت صحيفة "الخليج" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجوما حادا على نائب الرئيس السابق جو بايدن، مطالبا المرشّح الأوفر حظا لنيل بطاقة الترشيح الديمقراطية إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة بالانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض.



وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "عائلة بايدن تم شراؤها، نقطة على السطر! يجب على وسائل الإعلام المضللة أن تتوقف عن تقديم الأعذار لشيء لا يمكن تبريره بتاتا".



بينما أشارت صحيفة "البيان" تحت عنوان "التراشقات اللفظية بين ترامب وبايدن تستعر"، إلى أن بايدن لجأ إلى "تويتر" أيضا لشن هجوم مضاد، متهما الملياردير الجمهوري بأنه "طلب من حكومة أجنبية اختلاق أكاذيب عنه"، كما سخرت الحملة الانتخابية لبايدن من تغريدات ترامب.



وبالانتقال إلى العراق وتحت عنوان "حديث المؤامرة يتصاعد في بغداد"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن مسؤولا عراقيا رفيعا كشف أمس، عن تفاصيل "مؤامرة" قال إن جهات حاولت تنفيذها لـ"إسقاط النظام السياسي".



وقال المسؤول، الذي اشترط عدم نشر اسمه، إن جهات منظمة على شكل أفراد دخلت وسط المتظاهرين بهدف التخريب والعبث، بما في ذلك الاعتداء على القوات الأمنية والمتظاهرين أنفسهم، لغرض توفير الغطاء اللازم لهذه المؤامرة.



وأوضحت صحيفة "عكاظ" أن مصادر عراقية موثوقة، كشفت عن خطة إيرانية لمنع سقوط بغداد في أيدي المتظاهرين، مؤكدة أن ميليشيات "الحشد الشعبي" الموالية لطهران كلفت بتنفيذ الخطة التي تقضي بحماية مقرات الحكومة والبرلمان والوزارات السيادية والمطار ومنع الاقتراب منها.



وأفصحت المصادر لـ"عكاظ"، أن الخطة الإيرانية كانت تستهدف محاصرة العاصمة العراقية من خلال تطويق مناطق حزام بغداد التي تشمل المدائن، الاستقلال، الطارمية، المحمودية، أبو غريب والتاجي.

ولفتت إلى أن هذا الجزء من الخطة كلفت به ألوية الحشد القريبة من بغداد، بينما تتولى بقية ألوية الحشد حماية المناطق التي تنتشر فيها.

وأفادت أن الجزء الثاني من الخطة يقضي بإغلاق الحدود البرية للعراق باستثناء الحدود مع إيران، ونشر قوات الحشد في منطقة الحدود الأردنية - العراقية.



وكشفت "الخليج" عن إقرار القوات العراقية أمس الإثنين، للمرة الأولى، باستخدام "القوة المفرطة" ضد المتظاهرين، وتعهدت حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتحقيق ومحاكمة المسؤولين عن القتل، وقررت إعادة خدمة الإنترنت بشكل جزئي كما أمرت بسحب قوات الجيش من مدينة الصدر بعد سقوط 15 قتيلا، في الاحتجاجات التي اندلعت ليل الأحد، وتواصلت بشكل متقطع حتى صباح أمس الإثنين.



وبعد ليلة من الفوضى في المدينة التي تعتبر معقلا لأنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي دعا الجمعة إلى استقالة الحكومة، نددت طهران على لسان مرشدها الأعلى بعملية "تآمر" باءت بالفشل.



وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن عدد قتلى الاضطرابات القائمة في العراق منذ أسبوع ارتفع إلى 110 معظمهم محتجون، بينما امتدت الاحتجاجات إلى مدينة الصدر ببغداد.

وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، امتدت الاشتباكات مع قوات الأمن إلى الحي الفقير المترامي الأطراف بالعاصمة العراقية لأول مرة منذ انطلاق التظاهرات.

في المقابل أشارت الصحيفة إلى إعادة فتح المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد.



وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن إعادة فتح المنطقة جاء بعد استقرار الأوضاع وعودة الحياة إلى طبيعتها، كما أشارت إلى أن "هذه الخطوة جاءت بعد نجاح المفاوضات بين مكتب رئيس الوزراء والمتظاهرين، والشروع فى تلبية المطالب المشروعة".



وحول الانتخابات التونسية وتحت عنوان "فوز بطعم الهزيمة لـ(النهضة) في تشريعية تونس"، ذكرت "الخليج" أن نتائج الانتخابات التشريعية في تونس أسفرت عن فوز حزب حركة النهضة الإخوانية بالمركز الأول بحسب ما كشفت عنه نتائج استطلاعات الرأي عند غلق مكاتب الاقتراع، بينما تسير الحركة باتجاه عزلة سياسية لرفض معظم الأحزاب التحالف معها في البرلمان، في حين اقترح حزب التيار الديمقراطي حكومة إنقاذ وطني غير متحزبة.



وحققت "النهضة" فوزا بشق الأنفس وبفارق ضئيل عن منافسها الحزب الليبرالي "قلب تونس"، بينما خلت قائمة باقي الأحزاب المتصدرة من موالين لها يمكنها عقد تحالفات معهم وتكوين حكومة بأريحية.



جاء الفوز الفاتر للإسلاميين ليضيف صدمة جديدة في الشارع التونسي بسبب معضلة تشتت الأصوات واستمرار منظومة حكم قديمة منذ 2011 برغم المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد طيلة تلك السنوات.



ويؤشر الوضع الحالي إلى شلل متوقع في البرلمان الجديد بسبب معارضة أغلب الأحزاب الرئيسية الانضمام إلى الحكومة وتفضيلها البقاء في صفوف المعارضة.



وأوضحت "الشرق الأوسط" أنه يبدو أن الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في تونس أول من أمس، لم تفرز، كما كان متوقعا، قوة أساسية تهيمن على البرلمان الجديد، الأمر الذي ينذر بمفاوضات صعبة لتشكيل الحكومة الجديدة.



وقبل إعلان النتائج الأولية الرسمية غدا، بقي التنافس على أشده حول زعامة المشهد البرلماني، بين حركة "النهضة" بزعامة راشد الغنوشي من جهة، وحزب "قلب تونس" الذي يتزعمه المرشح الرئاسي المسجون نبيل القروي من جهة أخرى.

كما أظهر اقتراع الأحد أن أحزابا أخرى باتت خارج الحسابات السياسية وعلى رأسها حزب "النداء" الذي أسسه الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي.