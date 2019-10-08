ميلان يستعد لإقالة مدربه اليوم لضعف النتائج

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص

ميلان

بات ماركو جيامباولو قريبًا من الرحيل عن تدريب صفوف ميلان الإيطالي، وذلك بعدما كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن ميلان سيصدر اليوم الثلاثاء قرار إقالة جيامباولو، على أن يتم تعيين ستيفانو بيولي خلفًا له، وأوضح الموقع الإيطالي، أن مسؤولي ميلان أبلغوا جيامباولو بالفعل بقرار الإقالة، ويظل أمر تعيين بيولي مسألة وقت فقط، وتحرك ميلان للتعاقد مع ستيفانو بيولي؛ بسبب أن لوتشيانو سباليتي، الخيار الأول لإدارة الروسونيري، لديه خلافات مالية مع ناديه السابق إنتر.

يُذكر أن قرار إقالة جيامباولو، يعود للنتائج السلبية التي حققها الروسونيري تحت قيادته هذا الموسم، حيث إن الفريق حصل على 9 نقاط فقط خلال أول 7 جولات من الدوري الإيطالي. ويملك بيولي خبرة تدريبة كبيرة في الدوري الإيطالي، حيق سبق أن أشرف على أندية متوسطة من عام 2003 وحتى 2014، قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية