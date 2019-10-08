أمريكا تدرج 28 شركة صينية على قائمتها السوداء

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ ص

أمريكا والصين - صورة تعبيرية

ذكرت صحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أدركت 28 شركة صينية على قائمتها السوداء ومنعتها من شراء المنتجات الأمريكية بشكل فعال، وذلك وسط مخاوف بشأن الدور الذي تلعبه هذه الشركات في انتهاكات حقوق الإنسان في الصين. وجاء في تقرير أعدته وزارة التجارة الأمريكية، أن المنظمات المحظورة قد تورطت في حملة الصين التي استهدفت من خلالها أقلية اليوغور المسلمة وغيرها من الأقليات ذات الأغلبية المسلمة في إقليم شينجيانج المتمتع بالحكم الذاتي، حسب الصحيفة.

وشملت القائمة السوداء شركتي (هيكفيجن) و(داهوا تكنولوجي)؛ المتخصصتين في منتجات المراقبة بالفيديو، كما ضمت القائمة فئة من الشركات الصينية الناشئة التي تحظى بتمويل جيد في مجال الذكاء الصناعي، وتلعب هذه الشركات جميعها دورا مركزيا في طموح الصين لتكون أكبر مصدر عالمي لتكنولوجيا المراقبة.وتم الإعلان عن هذا