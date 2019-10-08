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أمريكا تدرج 28 شركة صينية على قائمتها السوداء

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ ص
أمريكا والصين - صورة تعبيرية
أمريكا والصين - صورة تعبيرية
ذكرت صحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أدركت 28 شركة صينية على قائمتها السوداء ومنعتها من شراء المنتجات الأمريكية بشكل فعال، وذلك وسط مخاوف بشأن الدور الذي تلعبه هذه الشركات في انتهاكات حقوق الإنسان في الصين. وجاء في تقرير أعدته وزارة التجارة الأمريكية، أن المنظمات المحظورة قد تورطت في حملة الصين التي استهدفت من خلالها أقلية اليوغور المسلمة وغيرها من الأقليات ذات الأغلبية المسلمة في إقليم شينجيانج المتمتع بالحكم الذاتي، حسب الصحيفة.
وشملت القائمة السوداء شركتي (هيكفيجن) و(داهوا تكنولوجي)؛ المتخصصتين في منتجات المراقبة بالفيديو، كما ضمت القائمة فئة من الشركات الصينية الناشئة التي تحظى بتمويل جيد في مجال الذكاء الصناعي، وتلعب هذه الشركات جميعها دورا مركزيا في طموح الصين لتكون أكبر مصدر عالمي لتكنولوجيا المراقبة.وتم الإعلان عن هذا
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البنتاجون

البنتاجون يوقف التنسيق الجوي مع تركيا فوق سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن مركز العمليات الجوية المشتركة، أخرج تركيا من ترتيب المهام الجوية في سوريا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية كارلا جليسون، وفقا لراديو (سوا) الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن المركز أوقف تزويد تركيا بمعلومات مراقبة واستكشاف. وحول ما إذا كانت هذه الخطوة بمثابة إغلاق المجال الجوي بوجه سلاح الجو التركي، أوضحت أنه من الناحية التقنية لا يمكننا القول إن المجال الجوي أغلق في وجه الطيران التركي، لكن عندما يتم إخراج آلية جوية من ترتيب المهام الجوية، فإن تحليقها في مجال جوي دون تنسيق أشبه بالمستحيل.
نانسي-بيلوسي (2)

نانسي بيلوسي: قرار ترامب بالانسحاب من سوريا مقلق للغاية

انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الإثنين، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قواته من شمال سوريا قبل عملية تركيا، ووصفته بأنه قرار "مقلق للغاية". وقالت بيلوسي في بيان لها أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، "إن قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا هو تطور مقلق للغاية ويعتبر خيانة لحلفائنا الأكراد الذين كانوا شركاء فعالين في مهمتنا للقضاء على داعش".
ترامب (2)

تفاصيل جديدة حول مكالمة ترامب والرئيس الأوكراني

أحدثت اتهامات الكونجرس وبعض عملاء الاستخبارات الأمريكية للرئيس دونالد ترامب بشأن مكالمته مع الرئيس الأوكراني، حالة اهتزاز واضحة خلال الأيام القليلة الماضية، لا سيما أنه لا يزال يتم الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن الأزمة. القصة بدأت مع كشف تقارير إعلامية عن محادثات ترامب مع الرئيس الأوكراني في الوقت الذي قدم فيه أحد العملاء من مجتمع الاستخبارات شكوى رسمية إلى المفتش العام في ما يتعلق بالمكالمة التي جمعت الرئيسين، وفقا لما قاله شخص مطلع على الأمر لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.
الشرطة-الأمريكية

مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 في إطلاق نار بولاية أمريكية

قُتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بجراح، اليوم الأحد، إثر إطلاق نار في مدينة كانساس سيتي بولاية كانساس الأمريكية. وقال توماس توماسيك المتحدث باسن شرطة الولاية في تصريح اليوم، "تلقينا اتصالا بشأن إطلاق نار في موقع الحادث في حدود الثانية والنصف من صباح اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وأضاف أن الحادث أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين نقلوا إلى مستشفيات محلية وجميعهم بحالة مستقرة. وأشار إلى أنه لم يتم بعد القبض على مرتكب الحادث، وما زالت المعلومات قليلة بشأن أوصافه سواء كان فردا واحدا أو أكثر أو حتى عددهم.
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النفط-الايراني (2)

بعد انسحاب بكين.. أزمات تلاحق أكبر مشروع غاز إيراني

يبدو أن الأوضاع في إيران مستمرة في التدهور، حيث أعلنت الصين نيتها وقف مشاركتها في مشروع ضخم للغاز الطبيعي في إيران. حيث قال وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنه، إن شركة الصين الوطنية للبترول "سي إن بي سي" لم تعد شريكا في أكبر مشروع للغاز الطبيعي في إيران، وهو ما سيدفع الدولة الواقعة على الخليج العربي إلى البدء في تطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل "بارس" الجنوبي العملاق. وكانت الشركة الصينية هي الشريك الدولي الوحيد المتبقي في المشروع، بعد انسحاب شركة "توتال" الفرنسية العام الماضي بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي 2015.
ترامب-هواوي (3)

رغم التحالفات.. هواوي تضع خطط الانتصار على ترامب

بدا من الواضح أن محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لحصر التكنولوجيا الصينية، وبالأخص ما يتعلق منها بخطط شركة هواوي للجيل الخامس، تواجه صعوبات واضحة في الوقت الحالي، لا سيما أن ذلك قد يحتاج لتعاون مكثف من بلدان أخرى. حلفاء الولايات المتحدة وجدوا أيضًا صعوبات مماثلة لحصر التكنولوجيا الصينية، خاصة أنها تمتلك قوة كبيرة على مستوى المشروعات التي تحتاج لها تلك البلدان، بالإضافة إلى عمق العلاقات التجارية بين الصين وتلك البلدان بشكل واضح، سواء على مستوى التكنولوجيا أو الاستثمارات.
ادونالد-ترامب-والرئيس الصيني-شي جين بينج

الصين تؤكد التزامها بعدم الدخول في مواجهة مع أمريكا

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، أن بلاده ملتزمة بعدم الدخول في صراع أو مواجهة مع الولايات المتحدة، مع تعزيز الاحترام المتبادل والتعاون القائم على الفوز المشترك معها. وقال وانج خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت: "إن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وصلت مرة أخرى إلى مفترق طرق". وأضاف أنه من الخطر أن يؤيد بعض الناس في الولايات المتحدة مسألة النظر للصين بوصفها خصما، أو حتى اللعب على أوتار فكرة الانفصال عن الصين.
مبنى-الخزانة-الأمريكية

أمريكا تفرض عقوبات على شركات صينية مرتبطة بإيران

أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على شركة شحن صينية وأخرى نفطية على صلة بإيران، وفقا لـ"سكاي نيوز". يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه واشنطن من محاولة التفاف إيران على العقوبات الدولية، من خلال حلفائها في المنطقة. وأدرجت الخزانة الأمريكية أيضًا في وقت سابق شركة النفط الصينية "تشوهاى تشن رونج"، ورئيسها التنفيذي يو مين لي، على قائمة العقوبات، بذريعة "مواصلة شرائهم النفط من إيران". العقوبات الأمريكية أثارت أزمة كبيرة مع التنين الصيني، ودفعت رئيسها إلى الرد بالمثل على العقوبات.
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