تشديدات أمنية بـ«التعليم» تحسبا لتظاهرات المفصولين

تحرير:أمينة محمود ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص

طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية

شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الثلاثاء، حالة من التشديدات الأمنية حول محيط الوزارة بمنطقة المنيرة، تحسبا لتظاهرات المعلمينالمفصولين، واصطفت سيارات الأمن المركزي على الأرصفة المجاورة للوزارة، وتم إخلاء محيط الوزارة من البائعيين وتم إغلاق مداخل محيط وزارة التعليم. يذكر أن الوزارة، أعلنت أمس الإثنين، أنها بدأت فعليا في تطبيق العديد من الآليات للتطهير الداخلي؛ حفاظا على مستقبل طلاب مصر، وحمايتهم من الأفكار المتطرفة التي قد تؤذيهم.

وأوضحت الوزارة أنه في إطار إجراءات الوزارة لتحقيق الانضباط المدرسي، ومحاربة الإرهاب، صدر قرار بفصل 1070 معلما منتمين للجماعات المحظورة وعليهم أحكام قضائية بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية.وقال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن جميع المعلمين الذين تقرر فصلهم، حاصلين

وأوضحت الوزارة أنه في إطار إجراءات الوزارة لتحقيق الانضباط المدرسي، ومحاربة الإرهاب، صدر قرار بفصل 1070 معلما منتمين للجماعات المحظورة وعليهم أحكام قضائية بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية.



وقال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن جميع المعلمين الذين تقرر فصلهم، حاصلين على أحكام قضائية وهاربين خارج مصر، وللأسف كان يتم تجديد إجازاتهم من وظائفهم في وزارة التربية والتعليم طوال السنوات الماضية، مضيفا أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وقع رسميا على القرار الخاص بفصل هؤلاء المعلمين، مشيرا إلى أنه لم يقدم على هذه الخطوة إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معهم منعا لظلم أحد.



