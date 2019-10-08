مصرع شخصين وإصابة 33 آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ م

حادث سير - صورة أرشيفية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 33 آخرون؛ نتيجة انقلاب سيارة نصف نقل بطريق البويطي بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام في مركز مغاغة، والمصابين إلى مستشفى التكامل بمستشفى الشيخ فضل في مركز بني مزار، وأُزيلت آثار الحادث، وتم تسيير حركة المرور، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة نصف نقل، بطريق البويطي- الواحات.

انتقلت أجهزة الأمن و9 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أنه أسفر عن مصرع 2 وإصابة 33 آخرين، ورجحت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة الأمامي. تم نقل الجثتين إلي مشرحة المستشفى العام بمركز مغاغة، ونقل جميع المصابين إلى مستشفى التكامل بقرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، وتحرر