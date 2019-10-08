رياضة

ريال مدريد يستعد لتجديد عقد كريم بنزيما

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م
كريم بنزيما
كريم بنزيما
يبدو أن ريال مدريد يرغب في مكافأة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، على المستويات المميزة التي قدمها في الآونة الأخيرة مع الفريق الملكي، فوفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مسؤولي ريال مدريد نجحوا في إقناع بنزيما بالتوقيع على عقد جديد مع النادي الملكي حتى صيف 2022، على أن يحصل المهاجم الفرنسي بموجب العقد الجديد على أجر سنوي يصل إلى 11 مليون يورو، وذلك في الوقت الذي ينتهي فيه عقد بنزيما الحالي مع ريال مدريد في صيف عام 2021، ويحصل بموجب العقد الحالي على أجر سنوي يصل إلى 8 ملايين يورو.
ويعد بنزيما هو الهداف الأول لريال مدريد في كل البطولات منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن "سانتياجو برنابيو" صوب يوفنتوس في صيف 2018. وشارك كريم بنزيما في 7 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف بواقع هدفين في شباك ليفانتي، وهدف في شباك كل من سيلتا فيجو وبلد الوليد
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الفار

الاتحاد السعودي ينفي واقعة تقنية الفيديو

نفى الاتحاد السعودي لكرة القدم ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن سبب تعطل تقنية الفيديو، في مباراة الفتح والنصر ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، جاء ذلك في بيان رسمي نشره الاتحاد، عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم صحة ما تم تداوله متمنيًا من وسائل الإعلام التواصل عبر النافذة الإعلامية المخصصة لتلقي الاستفسارات والأسئلة في الموقع الرسمي للاتحاد لتقديم المواد الإعلامية الصحيحة".
جينيراسيون فوت

الكاف يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون

قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف "، إعادة مبارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وستقام المواجهة في القاهرة، على أن يحسم الموعد النهائي، خلال الأيام المقبلة، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي بهدفين لهدف، واعترض النادي السنغالي على تعديل موعد المباراة التي لم تلعب، من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (5)

تعديل موعد مباراتي الدراويش مع الحدود وطنطا بالدورى

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعديل موعد مباراتى النادي الإسماعيلى مع حرس الحدود وطنطا ضمن مواجهات الأسبوعين الرابع والخامس لمسابقة الدورى الممتاز لموسم 2019- 2020. وأفادت لجنة المسابقات بالجبلاية، بأن لقاء الإسماعيلى مع طنطا فى الأسبوع الخامس سيقام يوم الأربعاء 16 أكتوبر، بدلا من إقامتها يوم الخميس 24 أكتوبر، كما تقرر إقامة لقاء الداويش مع الحدود فى الأسبوع الرابع يوم السبت 19 أكتوبر، بدلا من إقامتها يوم الجمعة 18 أكتوبر.
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ريال مدريد

ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بالفوز على غرناطة

حقق فريق ريال مدريد، فوزًا ثمينًا على نظيره غرناطة، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني، افتتح كريم بنزيما التسجيل، وأضاف هازارد الهدف الثاني، وسجل لوكا مودريتش الهدف الثالث، وقلص داروين مخيس الفارق لغرناطة، وأضاف دوارتي الهدف الثاني للضيوف، واختتم خاميس رودريجيز رباعية الملكي، الذي رفع رصيده إلى 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما توقف رصيد غرناطة عند 14 نقطة في المركز الثاني.
ريال مدريد

الريال في رحلة الحفاظ على صدارة «الليجا» أمام غرناطة

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وستكون المواجهة الأبرز عندما يستقبل ريال مدريد نظيره غرناطة على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة الرابعة مساءً، ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما يوجد غرناطة في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، وتواجه الفريقان في 46 مباراة سابقة في الدوري الإسباني، حقق خلالها الريال الانتصار في 32 مباراة مقابل 6 انتصارات لغرناطة، وتعادلا في 8 مواجهات، وفي تلك المباريات سجل ريال مدريد 116 هدفًا، واهتزت شباكه بـ43 هدفًا.
كورتوا

كورتوا يتعهد باستعادة أفضل مستوياته مع الريال

يقدم الحارس البلجيكي ثيبو كورتوا مستويات مهتزة في موسمه الثاني مع ريال مدريد، إلا أنه عازم على استعادة أفضل مستوياته، وأشارت صحيفة "ماركا" إلى إصابة الحارس البلجيكي بالتهاب في المعدة تسبب في خسارته 3 كجم من وزنه خلال ساعات قليلة، ومع ذلك يدرك جيدًا ما يعنيه أن يكون هو الحارس الأول لفريق مثل ريال مدريد، وأكدت الصحيفة أن كورتوا حريص على معالجة موقفه الحالي في ريال مدريد باحترافية شديدة، بهدف استعادة مستواه خلال الموسم الجاري، خاصة أنه لم يثبت قدراته حتى الآن رفقة الميرنجي، ولكنه لا يلوم نفسه بأنه سبب في الأهداف التي يتلقاها مع ريال مدريد.
أتليتكوا مدريد وريال مدريد

ديربي مدريد يشعل لهيب الدوري الإسباني

يحتضن ملعب واندا متروبوليتانو، اليوم السبت، ديربي العاصمة بين الجارين الغريمين أتلتيكو مدريد المضيف، وريال مدريد المتصدر في قمة المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وتخطى كلا الفريقين أزمة نتائج عانى منها لفترة قصيرة في مسابقتي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، فاستعاد كل منهما توازنه، خصوصا النادي الملكي بفوزين متتاليين عقب الخسارة المدوية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 0-3 في المسابقة القارية العريقة، فانتزع الصدارة بفارق نقطة أمام جاره ومطارده المباشر أتلتيكو.
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