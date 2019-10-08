ريال مدريد يستعد لتجديد عقد كريم بنزيما

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م

كريم بنزيما

يبدو أن ريال مدريد يرغب في مكافأة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، على المستويات المميزة التي قدمها في الآونة الأخيرة مع الفريق الملكي، فوفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مسؤولي ريال مدريد نجحوا في إقناع بنزيما بالتوقيع على عقد جديد مع النادي الملكي حتى صيف 2022، على أن يحصل المهاجم الفرنسي بموجب العقد الجديد على أجر سنوي يصل إلى 11 مليون يورو، وذلك في الوقت الذي ينتهي فيه عقد بنزيما الحالي مع ريال مدريد في صيف عام 2021، ويحصل بموجب العقد الحالي على أجر سنوي يصل إلى 8 ملايين يورو.

ويعد بنزيما هو الهداف الأول لريال مدريد في كل البطولات منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن "سانتياجو برنابيو" صوب يوفنتوس في صيف 2018. وشارك كريم بنزيما في 7 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف بواقع هدفين في شباك ليفانتي، وهدف في شباك كل من سيلتا فيجو وبلد الوليد