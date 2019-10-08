رياضة

الخطيب يعتذر عن عدم حضور اجتماع لجنة مسابقات الكاف

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
الخطيب
الخطيب
اعتذر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن عدم حضور اجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الذي كان مُقرراً له العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد. جاء ذلك بعدما تلقى الخطيب دعوة من «الكاف» لحضور الاجتماع المُشار إليه، لكن ظروفه الصحية حالت دون الحضور، حيث توجه رئيس الأهلي أمس إلى المستشفى الملكي بالإسكندرية؛ لإجراء بعض الأشعة والفحوصات الطبية، وعرضها على الطبيب الألماني «بيرتا لانفي» الذي يتواجد حالياً بزيارة للمستشفى الملكي، وسبق له أن أجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات جراحية سابقة في المخ والرقبة والظهر.
ويعاني رئيس الأهلي من بعض الآلام القاسية في الظهر خلال الفترة الأخيرة كانت سبباً في قيامه ببعض الفحوصات والأشعة الطبية، ثم الاعتذار عن حضور اجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالكاف اليوم. ويترقب مسؤولو نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراة الفريق أمام جينيراسيون
اقرأ المزيد
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (4)

مفاجأة.. لقاء القمة مهدد بالتأجيل بسبب الزمالك

كشف مصدر باتحاد الكرة أن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامته ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، مهدد بتأجيل موعده المحدد مسبقا بيوم 19 أكتوبر الجاري. وقال المصدر إنه حال صدور قرار بإعادة لقاء الزمالك أمام جينراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020 خلال الشهر الجاري، فإن الأقرب هو تأجيل القمة. ويترقب مسؤولو الزمالك، اليوم الثلاثاء، موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراة الفريق أمام جينراسيون، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1).
محمد-صلاح

أحمد حسن: محمد صلاح سيرفض شارة قيادة المنتخب

أكد أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لن يقبل ارتداء شارة قيادة الفراعنة، مشيرًا إلى أن البعض فسّر تصريحاته التي أدلى بها الأسبوع الماضي بشكل خاطئ. وقال الصقر في تصريحات إذعية: "لم أقل إنني ضد منح شارة القيادة لمحمد صلاح، الإعلام يبحث عن الإثارة والبعض فسر تصريحاتي بشكل خاطئ، مشكلتي أن الموضوع تمت إثارته في مؤتمر تقديم مدرب المنتخب، وعمرو الجنايني قال إنه سيتم إرضاء صلاح بمنحه شارة القيادة، هذا لا يجوز خاصةً أنها لعبة جماعية وذلك يخلق نوعا من الحساسية بين اللاعبين".
احمد-حسن-بيراميدز

أحمد حسن: ما يقوله عمرو الجنايني «استخفاف بالعقول»

أكد أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فرضت على حسام البدري، المدير الفني الجديد للفراعنة، الجهاز الفني المعاون له. وقال حسن، في تصريحات إذاعية: "أتمنى أن يكون حسام البدري الأنسب للمرحلة المقبلة، لديه سيرة ذاتية مميزة وخاض تجارب مميزة مع الأهلي ويتمتع بخبرات كبيرة ويعرف كيفية التعامل مع اللاعبين المحترفين، وحسن شحاتة أبلغ بتدريبه لمنتخب مصر وطلبني معه في منصب مدير الكرة بعد تعثر المفاوضات مع إيهاب جلال بسبب الشرط الجزائي وتمسكه بالجهاز المعاون، لكن تم الاتفاق في النهاية على التعاقد مع حسام البدري".
اقرأ المزيد من الأخبار
مرتضى منصور (1) (1)

كيف اشتعلت نار الفتنة بين الخطيب ومرتضى منصور؟

اشتعلت نار الفتنة بين الجماهير على موقعى التواصل الاجتماعي (فيسبوك- تويتر)، بعد التصريحات النارية التي خرج بها مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تجاه مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، وهو ما يشير إلى تأجيل عودة الجماهير إلى المدرجات، خوفًا من وقوع كارثة جديدة بعد حادثتي "أحداث استاد بورسعيد" التي راح ضحيتها 72 مشجعًا من المارد الأحمر في الأول من فبراير لعام 2012، والدفاع الجوي التي راح ضحيتها 20 مشجعًا من القلعة البيضاء في الثامن من فبراير لعام 2015.
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى يهاجم الشناوي ويطلب إلغاء الفقرات التحكيمية

طالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اتحاد الكرة، بإلغاء الفقرات التحليلية التحكيمية في أستوديوهات القنوات الفضائية للدوري الممتاز، مهاجمًا أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، لتأكيده أن فريق مصر للمقاصة يستحق ضربتي جزاء. اقتنص الزمالك فوزا صعبا بهدف على مضيفه مصر للمقاصة، باستاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية، وسجل هدف الزمالك أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 56 من عمر المباراة، ورفع الزمالك رصيده بقيادة مدربه الصربي ميتشو إلى 6 نقاط، ليتساوى مع الأهلي وبيراميدز في صدارة الترتيب بينما تجمد رصيد المقاصة عند 3 نقاط بقيادة مدربه أحمد حسام "ميدو".
الزمالك-وجينراسيون ‎ (1)

تفاصيل أزمة مسؤولي كاف بسبب لقاء الزمالك وجينيراسيون

علمت "التحرير" من مصادر مطلعة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن هناك أزمة مع أنتوني بافوي السكرتير العام الثاني لـ"كاف"، بعدما أصدر خطابا بتأجيل لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، دون موافقة الناديين أو موافقة مسؤولي "كاف" على إرسال الخطاب. وتابعت المصادر أن أنتوني بافوي هو من وقع على خطاب التأجيل، أما خطاب عدم حسم تأهل الزمالك فجاء بتوقيع معاذ حجي، كما كشفت المصادر عن أن اللجان المختصة داخل الاتحاد الإفريقي ستصدر قرارها النهائي مساء اليوم الإثنين.
الزمالك...

ميتشو يبدي غضبه بسبب أزمة جينيراسيون فوت

أبدى الصربي ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو"، المدير الفني لنادي الزمالك، غضبه إزاء اتهام البعض بأن ممثل مصر في دوري أبطال إفريقيا هو سبب أزمة مباراته ضد جينيراسيون فوت بطل السنغال، والتي لم تلعب بسبب رفض الأخير السفر إلى الإسكندرية لخوض المباراة على استاد برج العرب. وكتب مدرب الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين: "ما يقال هراء بحت، هذا سخيف، الزمالك لم يخطئ في شيء تجاه منافسه ولا نقبل توجيه اتهامات غبية لنا، كنا جاهزين للفوز في الملعب".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]