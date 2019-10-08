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موزع أغنية ديسباسيتو يشارك في ألبوم عمرو مصطفى

تحرير:محمد عبدالمنعم ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
عمرو مصطفى
عمرو مصطفى
يصدر ألبوم الفنان عمرو مصطفى الجديد "لعبت مع الأسد"، بعد أيام قليلة، وكتب جميع كلمات أغانيه تركي آل الشيخ، الألبوم مكون من 10 أغنيات قام بتوزيعها أشهر الموزعين الموسيقيين في العالم، مثل Emrah Karaduman، Afrojack، والموزع Boi-1da الذي تعاون مسبقًا مع العديد من النجوم العالميين في أنجح أغانيهم مثل النجوم Drake، Eminem، Rihanna، Kanye West، Nicki Minaj، بالإضافة الى المؤلف والموزع الموسيقي الهندي A. R. Rahman الحاصل على جائزتي أوسكار، بجانب الموزعين Andres Torres & Mauricio Rengifo اللذين قاما بتوزيع أغنية Despactio.
الألبوم من إنتاج شركة فيولين، ومن المقرر إطلاقه قريبًا، ويعتبر ألبوم عمرو مصطفى المقبل بمثابة عودة غنائية قوية بعد غياب 10 سنوات عن آخر ألبوماته. كشف منذ فترة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن اشتراكه مع عمرو مصطفى فى عمل فنى جديد، وكتب تركي
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عمرو-مصطفى

تعرف على تفاصيل ألبوم عمرو مصطفى الجديد

يتابع الفنان عمرو مصطفى في أمستردام بهولندا اللمسات النهائية للمكساج والماستر الخاص بأحدث ألبوماته الفنية، الألبوم مكوّن من 10 أغنيات جميعها من كلمات تركى آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى ومن توزيع موزعين عالميين لم يتم الإفصاح عنهم بعد ولكن ظهر في الصور الخاصة بكواليس الألبوم الموزع الموسيقي العالمي ريهاب. الألبوم من إنتاج شركة فيولين، ومن المقرر إطلاقه قريبًا، ويعتبر ألبوم عمرو مصطفى المقبل بمثابة عودة غنائية قوية بعد غياب 10 سنوات عن آخر ألبوماته.
تامر حسنى

تامر حسني يعلن تأجيل حفل جامعة الإسكندرية

نشر الفنان تامر حسنى بوستر حفله الجديد، المقرر إقامته غدا بالإسكندرية، على حسابه بموقع «إنستجرام» وعلق عليه: «تم تأجيل حفل تخرج كلية آداب جامعة الإسكندرية من يوم 29 سبتمبر إلى يوم 1 أكتوبر»، ولم يكشف عن أسباب تأجيل الحفل، وهو ما زاد من حيرة الجمهور الذى أخذ يتساءل عن السبب. وفى سياق آخر، انتهى "تامر" مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد «الفلوس» الذى كان من المفترض أن يُعرض خلال موسم عيد الأضحى المنقضي، لكنه أُجل بسبب عدم انتهاء عملية المونتاج والمكساج. الفيلم من إخراج سعيد الماروق وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، بطولة زينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد.
محمد رمضان

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ألقى الفنان محمد رمضان، كلمة في احتفالية دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ميدان المصنة بمدينة نصر، بمشاركة عشرات الآلاف من المواطنين المحتشدين بأعلام مصر وصور الرئيس، بعد أداء أحدث أغانيه "هما عايزينه فوضى"، وبدأ قائلا: "تحيا مصر بيكم وتحيا بالرئيس والشعب"، مضيفا: "اللي ملوش كبير بيشتريلوه كبيرـ وإحنا اتربينا على كده، ومش قلالات الأصل ولا بنبيع أرضنا، وإحنا طول عمرنا كبار وعندنا أصل، وملائكة مصر تطرد أي شخص وحش وهي محمية"، ووجه رسالة لقطر وتركيا، قائلا "أهم رجالة مصر.. أهم المصريين".
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عمرو-مصطفى

تعرف على تفاصيل ألبوم عمرو مصطفى الجديد

يتابع الفنان عمرو مصطفى في أمستردام بهولندا اللمسات النهائية للمكساج والماستر الخاص بأحدث ألبوماته الفنية، الألبوم مكوّن من 10 أغنيات جميعها من كلمات تركى آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى ومن توزيع موزعين عالميين لم يتم الإفصاح عنهم بعد ولكن ظهر في الصور الخاصة بكواليس الألبوم الموزع الموسيقي العالمي ريهاب. الألبوم من إنتاج شركة فيولين، ومن المقرر إطلاقه قريبًا، ويعتبر ألبوم عمرو مصطفى المقبل بمثابة عودة غنائية قوية بعد غياب 10 سنوات عن آخر ألبوماته.
مهرجان- الجونة

لدعم المهرجان.. الجونة السينمائي يتعاقد مع فيسبوك وانستجرام

وقعت إدارة مهرجان الجونة السينمائي اليوم السبت، على هامش فعاليات الدورة الثالثة? عقد تعاون مع شركة فيسبوك، وحرص على الحضور عدد كبير من الفنانين منهم حلا شيحة وأحمد حاتم وكريم قاسم وصبا مبارك وريم مصطفي، بالاضافة إلى عمرو منسي المدير الفني للمهرجان، الذي قال إن مذكرة التعاون بين الجونة السينمائي وفيسبوك "مهمة جدا"، وذلك لكون السوشيال ميديا عاملا مهما للعالم كله، مشيرا إلى أن فيسبوك وانستجرام، سيعطيان دعما كبيرا للمهرجان، ويعرفا العالم بالأفلام التي نعرضها.
المخرج أمجد أبو العلا

نجوم يهنئون أبطال «ستموت في العشرين» على أسد فينسيا

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