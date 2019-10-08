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لماذا خفضت الحكومة أسعار البنزين 25 قرشا فقط؟

قررت لجنة التسعير التلقائي خفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا لمدة 3 أشهر، وأرجعت اللجنة أسباب هذا الخفض إلى تراجع أسعار النفط العالمية، إلى جانب انخفاض سعر صرف الدولار
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
بنزين
بنزين
أعلنت الحكومة، يوم الخميس الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بقيمة 25 قرشا للتر الواحد، ويأتي ذلك في إطار تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي بموجبها يتم تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري، مع خضوع قرار زيادة أو خفض أو تثبيت السعر لما ستسفر عنه دراسة الحكومة لمستويات أسعار البترول العالمية وسعر الصرف. وبدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز.
  الأسعار الجديدة للبنزين حددت لجنة تسعير المنتجات البترولية أسعار البنزين بعد خفضها بنحو 25 قرشا، ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95. كما قررت اللجنة خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بنحو 250 جنيها ليصبح بنحو 4250 جنيها. فيما أبقت اللجنة على سعر بيع السولار
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بعد تراجع البنزين.. لماذا لم تخفض الحكومة أسعار السولار؟

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انخفضت 25 قرشا.. الحكومة تعلن أسعار البنزين الجديدة

أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 5ر6 جنيه لبنزين 80، و75ر7 جنيه لبنزين 92، و75ر8 جنيه لبنزين 95 ، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
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