لماذا خفضت الحكومة أسعار البنزين 25 قرشا فقط؟

قررت لجنة التسعير التلقائي خفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا لمدة 3 أشهر، وأرجعت اللجنة أسباب هذا الخفض إلى تراجع أسعار النفط العالمية، إلى جانب انخفاض سعر صرف الدولار

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

أعلنت الحكومة، يوم الخميس الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بقيمة 25 قرشا للتر الواحد، ويأتي ذلك في إطار تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي بموجبها يتم تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري، مع خضوع قرار زيادة أو خفض أو تثبيت السعر لما ستسفر عنه دراسة الحكومة لمستويات أسعار البترول العالمية وسعر الصرف. وبدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز.

الأسعار الجديدة للبنزين حددت لجنة تسعير المنتجات البترولية أسعار البنزين بعد خفضها بنحو 25 قرشا، ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95. كما قررت اللجنة خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بنحو 250 جنيها ليصبح بنحو 4250 جنيها. فيما أبقت اللجنة على سعر بيع السولار

الأسعار الجديدة للبنزين

حددت لجنة تسعير المنتجات البترولية أسعار البنزين بعد خفضها بنحو 25 قرشا، ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95.

كما قررت اللجنة خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بنحو 250 جنيها ليصبح بنحو 4250 جنيها.

فيما أبقت اللجنة على سعر بيع السولار في السوق المحلي دون تغيير، بعد زيادة التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة، وفقا للحساب الختامي لعام 2018- 2019.

وتستهلك مصر ما يقرب من نحو 81.6 مليون طن من الوقود سنويًّا، فيما يبلغ حجم الإنتاج المحلي نحو 56.4 مليون طن سنويًّا.

أسباب انخفاض أسعار البنزين

حددت لجنة تسعير المنتجات البترولية مجموعة من الأسباب والتي دفعتها لخفض أسعار البنزين، وتشمل كلا من انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019، ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، إلى جانب انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.

وقال الدكتور إبراهيم عبدالله أستاذ الاقتصاد، إن خفض أسعار البنزين يأتى كنتيجة للتغيرات التي طرأت خلال الفترة الماضية على سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وانخفاضه بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجاري.

وأضاف عبدالله، أن من أهم العوامل التي تحدد أسعار الوقود هو سعر صرف الدولار الأمريكي، إلى جانب سعر برميل النفط.

ويبلغ متوسط سعر شراء الدولار فى البنوك نحو 16.24 جنيه، ونحو 16.34 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التوقعات كانت تشير إلى اتجاه الحكومة بتثبيت أسعار المنتجات البترولية، وذلك لعدة أسباب منها الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط عالميا خلال شهري يوليو وأغسطس، بالإضافة إلى التراجع الذي يشهده سعر الدولار، وارتفاع قيمة الجنيه.

من جانبه توقع المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، حدوث انخفاض جديد في أسعار الوقود أول العام الجاري في حالة استمرار تراجع سعر برميل النفط العالمي، مستبعدا حدوث زيادة في أسعار البنزين والسولار بعد تثبيتها لمدة ثلاثة أشهر.

وبلغ متوسط أسعار النفط العالمية 62 دولارا للبرميل خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو أدنى من متوسط سعر البرميل المقدر في الموازنة العامة للعام المالي الحالي بواقع 67 دولارا للبرميل.

صندوق النقد الدولي يشيد بقرار خفض أسعار الوقود

أشاد سوبير لال خبير صندوق النقد الدولي، والمسئول عن التعاون الاقتصادي مع السلطات المصرية، بقرار خفض أسعار بعض المنتجات البترولية بالسوق المصرية في ضوء انخفاض سعر برميل برنت العالمي، وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

وأضاف لال، أن تعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المصرية يتوافق ويتسق مع تطبيق آلية التسعير التلقائي المعلن عنها في يوليو الماضي.

ويقصد بآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، ربط سعر بيعها للمستهلك، بتكلفة توفيرها، بما يسمح للحكومة بتحرير سعر الوقود، وإلغاء الدعم عنه.

وتقوم هذه الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

ووفقا لهذه الآلية من الممكن أن يزيد أو يقل أو يثبت سعر البنزين كل 3 أشهر وفقا لتغير عوامل التكلفة.