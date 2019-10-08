مرتضى منصور: ممدوح عباس حرض جنش على التمرد

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

جنش

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إغلاق ملف التعادل مع إف سي مصر بهدف لكل منهما بالجولة الثالثة للدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وأوضح رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية أن الزمالك تأثر بغياب عدة نجوم مثلما تأثر الأهلي حين رحل عنه عبد الله السعيد، وخسر بخماسية في دوري أبطال إفريقيا. وأشار مرتضى منصور إلى أن الزمالك سيفوز على إف سي مصر في لقاء الدور الثاني بالدوري بسبعة أهداف، خاصة أن هذا الفريق تعمد إضاعة الوقت في اللقاء الماضي، لافتا إلى أنه وقع عقوبات على لاعبي الأبيض.

وكشف رئيس الزمالك، عن تواصل ممدوح عباس رئيس النادي السابق، مع الحارس محمود عبد الرحيم "جنش"، من أجل تحريضه على التمرد، ولكن الأخير رفض وتمسك بالتواصل مع إدارة النادي. وأعلن مرتضى منصور أنه يفاضل بين 3 أو 4 أسماء لدعم الجهاز المعاون للصربي ميتشو ولن يكشف عنها منعا للإحراج، موضحا أنه يرفض ذبح المدير

وكشف رئيس الزمالك، عن تواصل ممدوح عباس رئيس النادي السابق، مع الحارس محمود عبد الرحيم "جنش"، من أجل تحريضه على التمرد، ولكن الأخير رفض وتمسك بالتواصل مع إدارة النادي.



وأعلن مرتضى منصور أنه يفاضل بين 3 أو 4 أسماء لدعم الجهاز المعاون للصربي ميتشو ولن يكشف عنها منعا للإحراج، موضحا أنه يرفض ذبح المدير الفني واعتباره فاشلا وأنه سيمنحه الفرصة لإعادة ترتيب الأوراق، خاصة أن الدوري سيتوقف مرة أخرى وهو ما سيساعده على خوض فترة إعداد جديدة.



كما أعلن رئيس الزمالك تقدمه بشكوى ضد المعلقين محمد عفيفي وأيمن الكاشف بسبب تجاوزهما ضد النادي في لقاء إف سي مصر، كما وجه رسالة للممثل الأهلاوي نبيل الحلفاوي مؤكدا أنه يرفض سخريته من الفريق خاصة وقت التعادل أو الهزيمة.

