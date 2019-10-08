رياضة

مرتضى منصور: ممدوح عباس حرض جنش على التمرد

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
جنش
جنش
أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إغلاق ملف التعادل مع إف سي مصر بهدف لكل منهما بالجولة الثالثة للدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وأوضح رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية أن الزمالك تأثر بغياب عدة نجوم مثلما تأثر الأهلي حين رحل عنه عبد الله السعيد، وخسر بخماسية في دوري أبطال إفريقيا. وأشار مرتضى منصور إلى أن الزمالك سيفوز على إف سي مصر في لقاء الدور الثاني بالدوري بسبعة أهداف، خاصة أن هذا الفريق تعمد إضاعة الوقت في اللقاء الماضي، لافتا إلى أنه وقع عقوبات على لاعبي الأبيض.
وكشف رئيس الزمالك، عن تواصل ممدوح عباس رئيس النادي السابق، مع الحارس محمود عبد الرحيم "جنش"، من أجل تحريضه على التمرد، ولكن الأخير رفض وتمسك بالتواصل مع إدارة النادي. وأعلن مرتضى منصور أنه يفاضل بين 3 أو 4 أسماء لدعم الجهاز المعاون للصربي ميتشو ولن يكشف عنها منعا للإحراج، موضحا أنه يرفض ذبح المدير
اقرأ المزيد
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (4)

مفاجأة.. لقاء القمة مهدد بالتأجيل بسبب الزمالك

كشف مصدر باتحاد الكرة أن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامته ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، مهدد بتأجيل موعده المحدد مسبقا بيوم 19 أكتوبر الجاري. وقال المصدر إنه حال صدور قرار بإعادة لقاء الزمالك أمام جينراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020 خلال الشهر الجاري، فإن الأقرب هو تأجيل القمة. ويترقب مسؤولو الزمالك، اليوم الثلاثاء، موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراة الفريق أمام جينراسيون، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1).
محمد-صلاح

أحمد حسن: محمد صلاح سيرفض شارة قيادة المنتخب

أكد أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لن يقبل ارتداء شارة قيادة الفراعنة، مشيرًا إلى أن البعض فسّر تصريحاته التي أدلى بها الأسبوع الماضي بشكل خاطئ. وقال الصقر في تصريحات إذعية: "لم أقل إنني ضد منح شارة القيادة لمحمد صلاح، الإعلام يبحث عن الإثارة والبعض فسر تصريحاتي بشكل خاطئ، مشكلتي أن الموضوع تمت إثارته في مؤتمر تقديم مدرب المنتخب، وعمرو الجنايني قال إنه سيتم إرضاء صلاح بمنحه شارة القيادة، هذا لا يجوز خاصةً أنها لعبة جماعية وذلك يخلق نوعا من الحساسية بين اللاعبين".
احمد-حسن-بيراميدز

أحمد حسن: ما يقوله عمرو الجنايني «استخفاف بالعقول»

أكد أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فرضت على حسام البدري، المدير الفني الجديد للفراعنة، الجهاز الفني المعاون له. وقال حسن، في تصريحات إذاعية: "أتمنى أن يكون حسام البدري الأنسب للمرحلة المقبلة، لديه سيرة ذاتية مميزة وخاض تجارب مميزة مع الأهلي ويتمتع بخبرات كبيرة ويعرف كيفية التعامل مع اللاعبين المحترفين، وحسن شحاتة أبلغ بتدريبه لمنتخب مصر وطلبني معه في منصب مدير الكرة بعد تعثر المفاوضات مع إيهاب جلال بسبب الشرط الجزائي وتمسكه بالجهاز المعاون، لكن تم الاتفاق في النهاية على التعاقد مع حسام البدري".
اقرأ المزيد من الأخبار
محمود-الخطيب (2)

الخطيب يعتذر عن عدم حضور اجتماع لجنة مسابقات الكاف

اعتذر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن عدم حضور اجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الذي كان مُقرراً له العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد. جاء ذلك بعدما تلقى الخطيب دعوة من «الكاف» لحضور الاجتماع المُشار إليه، لكن ظروفه الصحية حالت دون الحضور، حيث توجه رئيس الأهلي أمس إلى المستشفى الملكي بالإسكندرية؛ لإجراء بعض الأشعة والفحوصات الطبية، وعرضها على الطبيب الألماني «بيرتا لانفي» الذي يتواجد حالياً بزيارة للمستشفى الملكي، وسبق له أن أجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات جراحية سابقة في المخ والرقبة والظهر.
الزمالك

3 سيناريوهات تحسم أزمة الزمالك وجينيراسيون

يترقب مسؤولو نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1). المباراة التي لم تلعب بسبب اعتراض النادي السنغالي على تعديل موعدها من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، على الرغم من أن القرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت وتمسكت بلعب المباراة مساء السبت.
الزمالك...

الزمالك يترقب القرار الحاسم في أزمة جينيراسيون

يترقب مسؤولو نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1). المباراة التي لم تلعب بسبب اعتراض النادي السنغالي على تعديل موعدها من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، على الرغم من أن القرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت وتمسكت بلعب المباراة مساء السبت.
حازم-امام

حازم إمام: هناك لغز غريب في الزمالك

يرفض حازم إمام، نجم الزمالك السابق، الحملة التي تتردد بشأن اقتراب الأهلي من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز، بعد مرور 3 جولات فقط على بداية المسابقة، وقال إمام في تصريحات إذاعية: "مشوار الدوري ما زال طويلًا، ليس معنى تعثر الزمالك في لقاء أنه خسر اللقب أو ابتعد عن المنافسة، وهناك لغز غريب في الزمالك، الفريق بدأ مشواره مع المدرب الصربي ميتشو بأداء فني مميز وتحقيق نتائج أكثر من رائعة في مسابقة كأس مصر، ثم حدث التراجع الغريب بدايةً من لقاء السوبر أمام الأهلي، وأتمنى أن يعود الفريق الأبيض لتقديم مستويات مميزة من أجل تصحيح المسار من جديد".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]