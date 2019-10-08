بشرى: محمد رمضان رائد «الراب» فى مصر

من يقولون إن «مهرجان الجونة» للفساتين «بيسنوا السكاكين علينا دون إنصاف»..تم حل المشكلات مع محمد خضر.. لا افتقد أى عمل سينمائي لهذا السبب.

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

بشرى ومحمد رمضان

بشرى بجانب كونها فنانة، كانت لمدة 3 أعوام مديرة العمليات بمهرجان الجونة السينمائى الذى عقدت دورته الثالثة هذا العام فى الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر، وكانت دورة هذا العام مليئة بالمسؤوليات والمفاجآت التى ظهرت خلال فعاليات المهرجان، من ضمنها ظهور الفنان محمد رمضان ضمن الضيوف رغم مهاجمته سابقا للمهرجان، إلى جانب وجود المخرج محمد خضر الذى اتهم المهرجان قبل ذلك بسرقة فكرته. وكان لـ"التحرير" حوار مع الفنانة بشرى، أجابت خلاله على تساؤلاتنا، وكشفت لنا عن رأيها فى من يصفون المهرجان بأنه للفساتين فقط.

- فى البداية، ما تقييمك للدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى؟ لا يمكن أن أحكم على الدورة إلا بعد رصد ما حدث فيها، كما أنى أحب أن أنوه بأننا شعوب انطباعية بشكل كبير، فنجد عددا كبيرا من جمهور السوشيال ميديا وغيرهم يأخذون انطباعات عن مهرجان الجونة قبل الرجوع لباقى التفاصيل، فلا يمكن أن نقيم