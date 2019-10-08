بشرى: محمد رمضان رائد «الراب» فى مصر

من يقولون إن «مهرجان الجونة» للفساتين «بيسنوا السكاكين علينا دون إنصاف»..تم حل المشكلات مع محمد خضر.. لا افتقد أى عمل سينمائي لهذا السبب.
بشرى بجانب كونها فنانة، كانت لمدة 3 أعوام مديرة العمليات بمهرجان الجونة السينمائى الذى عقدت دورته الثالثة هذا العام فى الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر، وكانت دورة هذا العام مليئة بالمسؤوليات والمفاجآت التى ظهرت خلال فعاليات المهرجان، من ضمنها ظهور الفنان محمد رمضان ضمن الضيوف رغم مهاجمته سابقا للمهرجان، إلى جانب وجود المخرج محمد خضر الذى اتهم المهرجان قبل ذلك بسرقة فكرته.
وكان لـ"التحرير" حوار مع الفنانة بشرى، أجابت خلاله على تساؤلاتنا، وكشفت لنا عن رأيها فى من يصفون المهرجان بأنه للفساتين فقط.
- فى البداية، ما تقييمك للدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى؟
لا يمكن أن أحكم على الدورة إلا بعد رصد ما حدث فيها، كما أنى أحب أن أنوه بأننا شعوب انطباعية بشكل كبير، فنجد عددا كبيرا من جمهور السوشيال ميديا وغيرهم يأخذون انطباعات عن مهرجان الجونة قبل الرجوع لباقى التفاصيل، فلا يمكن أن نقيم
- فى البداية، ما تقييمك للدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى؟
لا يمكن أن أحكم على الدورة إلا بعد رصد ما حدث فيها، كما أنى أحب أن أنوه بأننا شعوب انطباعية بشكل كبير، فنجد عددا كبيرا من جمهور السوشيال ميديا وغيرهم يأخذون انطباعات عن مهرجان الجونة قبل الرجوع لباقى التفاصيل، فلا يمكن أن نقيم دورة من خلال افتتاح أو ختام، ولكن بالفعاليات والأفلام المشاركة يجب أن نقيم الجونة سينمائيا؛ لأن المهرجان هذا العام أنضج، وأثبت نفسه على الساحة السينمائية.
- كيف ترين من ينتقد المهرجان ويقول "للفساتين فقط"؟
بيسنوا السكاكين علينا دون أى إنصاف، وهذا لن أقبله أبدا، نحن نعمل من خلال الجونة السينمائى على تحسين صورتنا أمام العالم سينمائيا، وأصبحنا على الخريطة العالمية، ولن نستمع للأصوات السلبية التى لا تفعل شيئا سوى الانتقاد ونركز فقط على هدفنا وتكبير المهرجان كل عام.
- هل قل دعم رجل الأعمال نجيب ساويرس للمهرجان؟
قل قليلا ولكن وجودهم معنا مهم، فهذا المهرجان قائم على عنصرين "شغف العاملين بالمهرجان، ودعم ساويرس"، وإذا أردت أن أكمل مشوارى فى المهرجان فيجب أن يكون بشروط ومعايير لا تقل عن الدورات الماضية من أجل أن نستمر فى نجاحنا، وكل عام نحرص على تجديد دماء من فى المهرجان وإعطاء فرص للغير، حتى النجوم نرى وجوها غير التى اعتدنا أن نراها، ودائما نحرص على وجود أفلام جديدة تزيد من ثقل المهرجان.
- لفت انتباهنا وجود المخرج محمد خضر فى حفل افتتاح المهرجان بعد هجومه الكبير عليكم واتهامكم بسرقة فكرته.. فماذا حدث؟
حدثت تسوية، لأن الأمر معه منتهٍ من قبل أن يخرج بالفيديو الذى اتهمنا فيه بالسرقة، لأنه كان قد خسر القضية فى المحكمة، ونحن وقتها امتنعنا عن الرد حتى لا نؤثر فى الرأى العام والتزمنا بالقانون، لكنه جلس مع عمرو منسى وتم حل كل المشكلات، وأحب أن أنوه بأن خضر ليس هو من وضعنى فى مشكلته مع المهرجان، وإنما الجمهور الذى هاجمنى بعد الفيديو، لكنه فتح بابا للجمهور ليهاجمونى من خلاله، وخضر له أموال عند المهرجان منذ الدورة الأولى، لكنه لم يكن يأتى ليتسلمها، ولكن بعد الصلح حصل على كل أمواله.
- هل وجود الفنان محمد رمضان فى الدورة الثالثة من الجونة دليل على انتهاء الخلافات بينكما؟
ليس هناك خلافات مع الفنان محمد رمضان كما يشاع، فالحقائق ستظل عند أصحابها ورمضان من أذكى الفنانين الموجودين على الساحة الفنية، وما حدث بيننا اسمه فنيًّا "أغانى وجهات النظر" وكل مطربى الراب يقدمونها فى العالم كله، ومحمد رمضان فهم ما قدمته، لأن هذه طريقة فنية للتعبير عن الرأى، وهى جديدة علينا فى مصر ولكن محمد رمضان رائد الراب فى مصر، وأحب أن أنوه بأن رمضان يُدعى لمهرجان الجونة كل عام، ولكن ظروفه لم تكن تسمح بالوجود، وهذا العام استطاع أن يحضر، ونهاية هذا الكلام أنه لم تكن هناك مشكلات بيننا ليكون هناك صلح.
- هل سنرى عملا يجمعك بالفنان محمد رمضان قريبا؟
هناك أكثر من عمل ننوى أن نقدمه معًا، وستكون هناك أغانٍ وأفلام، ولكن حتى الآن لم نستقر على الصيغة الفنية التى تجمعنا معًا.
- ماذا عن كواليس تحضير مهرجان للموسيقى فى الجونة؟
الحديث عن وجود مهرجان موسيقى موجود منذ فترة كبيرة، ولكن الأولوية كانت للسينما، ولم تكن لدينا فى البداية قاعة لتشهد الحفلات، ولكن بدأنا الآن فى بناء قاعة تسمح بوجود احتفال بها، ونحضرها على الطراز السويسرى، وحتى الآن لا أعلم ما إذا كنت سأحضر فى المهرجان أم لا، فلم يخبرنى أحد بأى شىء.
- هل سنرى عودتك للسينما قريبا؟
لا أفتقد أى عمل فليس لدينا سينما ولا إنتاج سينمائى يجعلنى أندم، والتحضير لمهرجان الجونة يأخذ أغلب وقتى.