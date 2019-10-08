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بشرى: محمد رمضان رائد «الراب» فى مصر

من يقولون إن «مهرجان الجونة» للفساتين «بيسنوا السكاكين علينا دون إنصاف»..تم حل المشكلات مع محمد خضر.. لا افتقد أى عمل سينمائي لهذا السبب.
تحرير:محمد عبد المنعم ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م
بشرى ومحمد رمضان
بشرى ومحمد رمضان
بشرى بجانب كونها فنانة، كانت لمدة 3 أعوام مديرة العمليات بمهرجان الجونة السينمائى الذى عقدت دورته الثالثة هذا العام فى الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر، وكانت دورة هذا العام مليئة بالمسؤوليات والمفاجآت التى ظهرت خلال فعاليات المهرجان، من ضمنها ظهور الفنان محمد رمضان ضمن الضيوف رغم مهاجمته سابقا للمهرجان، إلى جانب وجود المخرج محمد خضر الذى اتهم المهرجان قبل ذلك بسرقة فكرته. وكان لـ"التحرير" حوار مع الفنانة بشرى، أجابت خلاله على تساؤلاتنا، وكشفت لنا عن رأيها فى من يصفون المهرجان بأنه للفساتين فقط.
- فى البداية، ما تقييمك للدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى؟   لا يمكن أن أحكم على الدورة إلا بعد رصد ما حدث فيها، كما أنى أحب أن أنوه بأننا شعوب انطباعية بشكل كبير، فنجد عددا كبيرا من جمهور السوشيال ميديا وغيرهم يأخذون انطباعات عن مهرجان الجونة قبل الرجوع لباقى التفاصيل، فلا يمكن أن نقيم
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اختيار طارق صبري مديرا تنفيذيا لشرم الشيخ للمسرح

اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الفنان طارق صبري مديرا تنفيذيا للدورة الخامسة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي والتي ستنطلق يوم 1 أبريل 2020 وتستمر حتى يوم 7 من نفس الشهر. من أشهر أعماله المسرحية مسرحيات: (يوم أن قتلوا الغناء) ومسرحية "عفوا أنا المؤلف" ومسرحية "الدائنون" ومسرحية "الحضيض" ومسرحية "الوافد" ومسرحية "دون جوان" كما له مشاركات في مسلسلات، منها مسلسل "عوالم خفية" مع النجم عادل إمام وفي السينما شارك في فيلم "ساعة رضا".
النجوم يتألقون في حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي-6

يبدأ غدا.. تفاصيل الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية

تنطلق، غدا الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والتى تقام بمحافظة الإسكندرية تحت شعار «السينما والتجريب»، برئاسة الناقد الأمير أباظة، خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر، وقد اختارت إدارة المهرجان دولة إسبانيا ضيف شرف هذه الدورة التي تحمل اسم النجمة نبيلة عبيد، التى سيتم تكريمها إلى جوار عدد من الأسماء المصرية والعربية، وهم الفنان محمود قابيل، والمخرج محمد فاضل، واسم الناقد أحمد رأفت بهجت، والممثل اللبناني رفيق على أحمد، والمخرج التونسي رشيد فرشيو.
هند-صبرى

هند صبري: «حلم نورا» ينقل مشكلات الشارع التونسي

"نورا" أم لثلاثة أولاد، يقضى زوجها "سفيان" عقوبته فى السجن، وهى تعمل فى محل تنظيف ملابس، تقع فى حب رجل يدعى "الأسعد"، ويمران بمواقف صعبة بعد خروج زوجها المفاجئ من السجن. هذه هى قصة فيلم "حلم نورا" الذى تقوم ببطولته الفنانة هند صبرى، والذى وصفته مخرجته بأنه عمل يهدم جدار الخوف لدى المرأة التونسية، وأنه عمل جريء ينتمى إلى السينما المستقلة. وبعد جولة عالمية خاضها الفيلم بالخارج، عُرض مؤخرًا لأول مرة فى الوطن العربى من خلال فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.
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جوائز -منصة -الجونة -الرئيسية

انتهى الماراثون.. إعلان الفائزين بجوائز منصة الجونة السينمائي

انتهت اليوم الخميس، فعاليات منصة الجونة، المنعقدة على هامش مهرجان الجونة السينمائي، وبدأ الحفل بكلمة لمدير المهرجان انتشال التميمي، أثنى خلالها على كل الأفلام المشاركة، كما شكر فريق عمل منصة الجونة السينمائية على مجهوداتهم طوال ايام المنصة، ووجه الشكر أيضا، لكل الرعاة على دعمهم الكامل للفن الحقيقي، ثم ألقت مديرة منصة الجونة سيزا زايد، كلمة بدأتها بتوجيه الشكر للحضور وكل فريق العمل، واختصت بالشكر كلا من الفنانة بشرى، والمدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، وانتشال التميمي والمدير الفني للمهرجان أمير رمسيس على دعمهم الدائم.
احسان عبد القدوس (2)

مواقف إحسان عبدالقدوس.. ثائر ترك السياسة من أجل الأدب

احتفل مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة، التى انطلقت الخميس الماضى، وتستمر حتى الجمعة 27 سبتمبر، بالذكرى المئوية للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وافتتح اليوم السبت، معرضا لتكريمه ضم بعض أغراضه وكتبه ورواياته ومجموعة من صوره وأفيشات أفلامه ومقتنياته، وحرص عدد كبير من النقاد والفنانين منهم يسرا وإيناس الدغيدى وبشرى، وعمرو منسي، على زيارة المعرض، إلى جانب اهتمام رجل الأعمال نجيب ساويرس بأن يأتي إلى المعرض ومعه والده على كرسي متحرك، كما حرص أيضا على الحضور ابن الكاتب إحسان عبدالقدوس.
مهرجان- الجونة

لدعم المهرجان.. الجونة السينمائي يتعاقد مع فيسبوك وانستجرام

وقعت إدارة مهرجان الجونة السينمائي اليوم السبت، على هامش فعاليات الدورة الثالثة? عقد تعاون مع شركة فيسبوك، وحرص على الحضور عدد كبير من الفنانين منهم حلا شيحة وأحمد حاتم وكريم قاسم وصبا مبارك وريم مصطفي، بالاضافة إلى عمرو منسي المدير الفني للمهرجان، الذي قال إن مذكرة التعاون بين الجونة السينمائي وفيسبوك "مهمة جدا"، وذلك لكون السوشيال ميديا عاملا مهما للعالم كله، مشيرا إلى أن فيسبوك وانستجرام، سيعطيان دعما كبيرا للمهرجان، ويعرفا العالم بالأفلام التي نعرضها.
عروض- مهرجان- الجونة (2)

محمد رمضان وخضر الأبرز.. ملاحظات على افتتاح «الجونة السينمائي»

انطلق مساء أمس حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي تستمر حتى 27 من الشهر الجاري، وشهد حفل الافتتاح عدد من الملاحظات التي لفتت انتباه الحضور، أثناء الحفل الذي أقيم لتكريم المخرجة الفلسطينية مي مصري، وعرض فيه فيلم به أبرز الراحلين عن السينما منهم عزت أبو عوف، وفاروق الفيشاوي والناقد يوسف شريف رزق الله.
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