يزداد وزنك ولا تعلم السبب| الغدة الدرقية أحد الأسباب

النوم المتقطع يحفز بشكل كبير من زيادة الوزن، بجانب الآثار السلبية الأخرى، التي تتمثل في الشعور بالتوتر والقلق، وعدم القدرة على إنجاز الأعمال اليومية.

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

زيادة الوزن

زيادة الوزن في كثير من الأوقات تحدث دون قصد منك، ولكن تكون نتيجة اتباع بعض من العادات غير الصحية على المدى الطويل، على سبيل المثال الإفراط في تناول الدهون المصنعة، إضافة إلى تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، كما إن السكريات المضافة والمصنعة تؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، لذا عليك بممارسة التمرينات الرياضية بشكل يومي، من أجل الحفاظ على صحتك من جانب، ومن جانب آخر لتجنب تراكم الدهون في الجسم على المدى الطويل، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".

قد تكون زيادة الوزن من الأشياء المرهقة بشكل كبير، وخاصة إذا لم تعلم الأسباب وراء هذه الدهون المتراكمة، وبينما يلعب النظام الغذائي دور كبير في زيادة الوزن، توجد عوامل أخرى تساهم بشكل كبير في زيادة كبيرة دون الانتباه إليها، على سبيل المثال التوتر وقلة النوم، وما يلي بعض من الأسباب التي تفعلها بانتظام،