يزداد وزنك ولا تعلم السبب| الغدة الدرقية أحد الأسباب

النوم المتقطع يحفز بشكل كبير من زيادة الوزن، بجانب الآثار السلبية الأخرى، التي تتمثل في الشعور بالتوتر والقلق، وعدم القدرة على إنجاز الأعمال اليومية.
زيادة الوزن في كثير من الأوقات تحدث دون قصد منك، ولكن تكون نتيجة اتباع بعض من العادات غير الصحية على المدى الطويل، على سبيل المثال الإفراط في تناول الدهون المصنعة، إضافة إلى تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، كما إن السكريات المضافة والمصنعة تؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، لذا عليك بممارسة التمرينات الرياضية بشكل يومي، من أجل الحفاظ على صحتك من جانب، ومن جانب آخر لتجنب تراكم الدهون في الجسم على المدى الطويل، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
قد تكون زيادة الوزن من الأشياء المرهقة بشكل كبير، وخاصة إذا لم تعلم الأسباب وراء هذه الدهون المتراكمة، وبينما يلعب النظام الغذائي دور كبير في زيادة الوزن، توجد عوامل أخرى تساهم بشكل كبير في زيادة كبيرة دون الانتباه إليها، على سبيل المثال التوتر وقلة النوم، وما يلي بعض من الأسباب التي تفعلها بانتظام،
قد تكون زيادة الوزن من الأشياء المرهقة بشكل كبير، وخاصة إذا لم تعلم الأسباب وراء هذه الدهون المتراكمة، وبينما يلعب النظام الغذائي دور كبير في زيادة الوزن، توجد عوامل أخرى تساهم بشكل كبير في زيادة كبيرة دون الانتباه إليها، على سبيل المثال التوتر وقلة النوم، وما يلي بعض من الأسباب التي تفعلها بانتظام، وتؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن:
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1-الإفراط في استهلاك الأطعمة المصنعة
توجد العديد من الأطعمة الصحية التي نتناولها بانتظام، على سبيل المثال الشوفان والزبادي والفواكه المجمدة، ولكن الذي لا تعرفه إن هذه الأطعمة تم معالجتها أيضًا، ولكن بشكل جزئي، نستطيع أن نقول أنه تم تصنيعها، وبالتالي فإن الأطعمة التي تم تصنيعها كليًا، بما في ذلك الحبوب المحلاة بالسكريات المضافة، والأطعمة السريعة، إضافة إلى تناول طعام تم تسخينه في الميكروويف، مما يؤدي إلى انبعاث العديد من المكونات الضارة، بالإضافة إلى السكريات المضافة والمواد الحافظة والدهون غير الصحية.
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ربطت العديد من الدراسات بين الأطعمة المصنعة وزيادة الوزن، إضافة إلى ذلك، تزيد من معدلات الإصابة بالسمنة حول العالم، على سبيل المثال أُجريت دراسة على مجموعة من البالغين، وكشفت النتائج إن هؤلاء الذين يتناولون كميات كبيرة من الأطعمة المصنعة، هم الأكثر عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة تصل إلى 32%.
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2-لديك مشكلة طبية غير مشخصة
على الرغم من أن العديد من عوامل نمط الحياة تساهم في زيادة الوزن بشكل غير مقصود، إلا أن بعض الحالات الطبية قد تلعب أيضًا دورًا، وتشمل على:
قصور الغدة الدرقية. تؤثر هذه الحالة على الغدة الدرقية وقد تسبب زيادة في الوزن أو صعوبة في فقدان الوزن.
الاكتئاب. هذه الحالة الذهنية الشائعة مرتبطة بزيادة الوزن والسمنة.
متلازمة المبيض المتعدد التكيسات (متلازمة تكيس المبايض). متلازمة تكيس المبايض تتميز باختلالات هرمونية تؤثر على النساء في سن الإنجاب. قد يسبب زيادة الوزن ويجعل من الصعب فقدان الوزن .
هناك حالات أخرى مثل مرض السكري يرتبط أيضًا بزيادة الوزن، لذلك من المهم الحصول على التشخيص الصحيح من طبيبك، كما أن بعض الأدوية ، بما في ذلك الأدوية المضادة للاكتئاب ومضادات الذهان، يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن.
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3-عدم تناول ما يكفي من الأطعمة الكاملة
إذا كنت تأكل بانتظام الأطعمة المصنعة، فإن التحول إلى نظام غذائي صحي في الأطعمة الكاملة يعد وسيلة سهلة وفعالة لتعزيز فقدان الوزن، إضافة إلى تحسين العديد من الجوانب الأخرى لصحتك، لا يزال الإفراط في تناول الطعام أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن، فإذا كنت تأخذ سعرات حرارية أكثر مما تحرقه يوميًا، فمن المحتمل أن تكتسب وزناً، لذا كلما شعرت بالجوع، عيك بتناول الفواكه الطازجة.
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