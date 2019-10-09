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يزداد وزنك ولا تعلم السبب| الغدة الدرقية أحد الأسباب

النوم المتقطع يحفز بشكل كبير من زيادة الوزن، بجانب الآثار السلبية الأخرى، التي تتمثل في الشعور بالتوتر والقلق، وعدم القدرة على إنجاز الأعمال اليومية.
تحرير:إسراء سليمان ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
زيادة الوزن
زيادة الوزن
زيادة الوزن في كثير من الأوقات تحدث دون قصد منك، ولكن تكون نتيجة اتباع بعض من العادات غير الصحية على المدى الطويل، على سبيل المثال الإفراط في تناول الدهون المصنعة، إضافة إلى تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، كما إن السكريات المضافة والمصنعة تؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، لذا عليك بممارسة التمرينات الرياضية بشكل يومي، من أجل الحفاظ على صحتك من جانب، ومن جانب آخر لتجنب تراكم الدهون في الجسم على المدى الطويل، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
قد تكون زيادة الوزن من الأشياء المرهقة بشكل كبير، وخاصة إذا لم تعلم الأسباب وراء هذه الدهون المتراكمة، وبينما يلعب النظام الغذائي دور كبير في زيادة الوزن، توجد عوامل أخرى تساهم بشكل كبير في زيادة كبيرة دون الانتباه إليها، على سبيل المثال التوتر وقلة النوم، وما يلي بعض من الأسباب التي تفعلها بانتظام،
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تناول العشاء في وقت مبكر يعزز من الحالة المزاجية

صحة الجسم والرشاقة من الأشياء الهامة التي تشغلنا، وخاصة في الآونة الأخيرة، بعد التطور وتقدم الخطط المتعلقة بالتغذية السليمة، وجد الخبراء إن زيادة الوزن تأتي أيضًا من اتباع بعض العادات الخاطئة، وعدم القدرة على التنظيم الجيد للوجبات، بما في ذلك تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، لذا من الهام التعرف على الفوائد الصحية لتناول العشاء في وقت مبكر، على سبيل المثال يقلل من خطورة الإصابة بالسمنة، ويخفض من فرص الإصابة بالسرطان، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
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تناول الأسماك قبل العام الأول لطفلك يجنبه الربو

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأطفال الذين يتناولون الأسماك مرة واحدة في الأسبوع قبل بلوغ عام واحد يقل لديهم خطر الإصابة بالأكزيما والربو، حيث درس علماء الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا وجبات مئات الأطفال. كما أظهرت النتائج أن الأطفال الذين يبلغون من العمر 6 سنوات ويتغذون على الأسماك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وتقل احتمالات الإصابة بالأكزيما والربو بنسبة 28 و40% على التوالي، وبهذا وصفت الجمعيات الخيرية اليوم نتائج الورقة بأنها خطوة "مشجعة" في مكافحة الحساسية.
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يقلل من خطر العيوب الخلقية.. فوائد العدس للحامل

يهتم خبراء التغذية دائمًا بصحة المرأة الحامل والجنين؛ لذا ينصح بطعام غني بالمعادن المهمة، من أجل بناء صحي للطفل، والحفاظ على الجنين من التعرض للعيوب الخلقية، أو المشكلات المتعلقة بالنمو والتطور، ولكن توجد بعض الأطعمة التي ينظر إليها البعض وكأنها أطعمة هامشية؛ على سبيل المثال، العدس، على الرغم من أنه يتميز بقيمة غذائية عالية، ويحمي من الأنيميا، إضافة إلى التقليل من العيوب الخلقية، والتقليل من ضغط الدم المرتفع، فإنه لم يحظَ بشهرة كبيرة. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "bold sky".
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دراسة: تناول الحامل مضادات الاكتئاب قد يعرضها للسكر

يركز الأطباء على ما يحدث للحامل خلال فترتها الصعبة، خاصة أن هناك بعض الأعراض والمشكلات الصحية التي تظهر في الحمل، كالاكتئاب، وبناءً على ذلك كشف الأطباء عن تأثير مضادات الاكتئاب فى زيادة خطر الإصابة بسكري الحمل. وكان الهدف من الربط بين مضادات الاكتئاب وسكري الحمل هو مساعدة النساء على تحديد الأفضل لصحتهن، حيث كشفت دراسة في مجلة BMJ Open عن أن النساء الحاملات اللاتي يأخذن أشكالا من مضادات الاكتئاب كانت لديهن مخاطر أعلى بنسبة تتراوح بين 15 و52% للإصابة بسكري الحمل، وفقا لما ذكره موقع Health line.
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3 خرافات غذائية تؤدي إلى زيادة دهون البطن

حياتنا سريعة، لا يوجد وقت للتفكير في الطعام الذي نتناوله، نعود من العمل في ساعة متاخرة، وبعد ذلك نخلد للنوم، لنستعد لليوم التالي، وفي نفس الوقت، نرغب في اتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على صحتنا من جانب، ومن جانب آخر، نحصل على جسم مثالي كما نود، ولكن نقوم ببعض الأخطاء التي تؤدي إلى تراكم الدهون بشكل كبير في منطقة البطن، على سبيل المثال نعتقد إن تناول أطعمة غذائية تحتوي على معدلات منخفضة من الكربوهيدرات، يساعد على فقدان سريع للوزن، وذلك نقلًا عن "dailyhealthpost".
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لو بتفكر في الدايت.. توقف عن تناول هذه الأطعمة

في الساعات المتأخرة من الليل، نتسلل للمطبخ من أجل البحث عن الطعام، حتى لو لم نشعر بالجوع، ولكن سندفع الضريبة غالية عندما نجد وزن الجسم ازداد بشكل كبير، ولم نعد قادرين على التعايش بشكل صحي، والقيام بالأعمال اليومية. وتتنوع الأطعمة الضارة بالجسم؛ فعلى سبيل المثال، بعضها غني بالسكريات المضافة، والبعض الآخر محمل بمعدلات عالية من الدهون، فعند الشعور بالجوع في الليل، عليك تناول الفواكه والخضراوات والمكسرات، وابتعد تمامًا عن البيتزا، نقلًا عن "times of india".
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السيارة كالحمام تسبب لك مشكلات صحية احذر منها

جميعنا نحب الرفاهية ونسعى دائما لتحقيقها، في كل يوم تساعدنا التكنولوجيا على اختراق العالم الآخر من جانب، وعلى الجانب الآخر، تحاول جاهدة مساعدة البشرية من أجل حياة أفضل؛ على سبيل المثال، السيارة أصبحت جزءا مهما من الحياة، للمساعدة في التنقل من مكان لآخر، فهى توفر لك وقتا وجهدا كبيرين، إضافة إلى الحفاظ على طاقتك حتى تصل إلى عملك، ولكن قد تكون لها بعض الأضرار؛ فعلى سبيل المثال، عند غلق نوافذ السيارة تتراكم الجراثيم وتنتقل إليك، كما أنها تؤدي إلى زيادة الوزن، نقلًا عن "times of india".
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