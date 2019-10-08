متى يتسلم ليونيل ميسي الحذاء الذهبي؟

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

ليونيل ميسي

بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قريبًا من تسلم جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في كل الدوريات الأوروبية الموسم الماضي، وأصبح ميسي على موعد مع الفوز بالجائزة للمرة السادسة في مسيرته كرقم قياسي، وذلك بعد تسجيله 36 هدفًا في الدوري الإسباني الموسم الماضي، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فمن المنتظر أن يتسلم ميسي الجائزة يوم 16 أكتوبر المقبل، وسبق أن حصل ميسي على الجائزة في 5 مناسبات أخرى وتحديدا بمواسم 2009 – 2010، 2011 – 2012، 2012 – 2013، 2016 – 2017، و2017 – 2018.

ويعد ميسي أكثر اللاعبين تتويجًا بالجائزة بواقع 6 مرات، مقابل 4 مرات لغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو. وهناك 9 لاعبين توجوا بالحذاء الذهبي مرتين من قبل وهم: أوزيبيو ودود جيورجيسكو وجيرد مولر وفيرناندو جوميز وألي ماكويست وماريو جارديل وتييري هنري ودييجو فورلان ولويس سواريز. وبالنسبة لأكثر الأندية

ويعد ميسي أكثر اللاعبين تتويجًا بالجائزة بواقع 6 مرات، مقابل 4 مرات لغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وهناك 9 لاعبين توجوا بالحذاء الذهبي مرتين من قبل وهم: أوزيبيو ودود جيورجيسكو وجيرد مولر وفيرناندو جوميز وألي ماكويست وماريو جارديل وتييري هنري ودييجو فورلان ولويس سواريز.



وبالنسبة لأكثر الأندية تتويجًا بالجائزة، فهي برشلونة بواقع 9 مرات مقابل 4 مرات لريال مدريد و3 مرات لكل من دينمو بوخارست وبورتو، ومرتين لكل من سيسكا صوفيا وليفربول وأياكس وسبورتينج لشبونى وأرسنال وبايرن ميونخ وبنفيكا ورينجرز.



أما أكثر الجنسيات تتويجًا بالحذاء الذهبي، فهي البرتغالية بواقع 8 مرات مقابل 7 مرات للأرجنتين و4 مرات لكل من هولندا وأوروجواي و3 مرات لكل من بلغاريا ورومانيا والبرازيل.