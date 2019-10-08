رياضة

متى يتسلم ليونيل ميسي الحذاء الذهبي؟

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قريبًا من تسلم جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في كل الدوريات الأوروبية الموسم الماضي، وأصبح ميسي على موعد مع الفوز بالجائزة للمرة السادسة في مسيرته كرقم قياسي، وذلك بعد تسجيله 36 هدفًا في الدوري الإسباني الموسم الماضي، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فمن المنتظر أن يتسلم ميسي الجائزة يوم 16 أكتوبر المقبل، وسبق أن حصل ميسي على الجائزة في 5 مناسبات أخرى وتحديدا بمواسم 2009 – 2010، 2011 – 2012، 2012 – 2013، 2016 – 2017، و2017 – 2018.
ويعد ميسي أكثر اللاعبين تتويجًا بالجائزة بواقع 6 مرات، مقابل 4 مرات لغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو. وهناك 9 لاعبين توجوا بالحذاء الذهبي مرتين من قبل وهم: أوزيبيو ودود جيورجيسكو وجيرد مولر وفيرناندو جوميز وألي ماكويست وماريو جارديل وتييري هنري ودييجو فورلان ولويس سواريز. وبالنسبة لأكثر الأندية
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مفاجأة.. لقاء القمة مهدد بالتأجيل بسبب الزمالك

كشف مصدر باتحاد الكرة أن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامته ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، مهدد بتأجيل موعده المحدد مسبقا بيوم 19 أكتوبر الجاري. وقال المصدر إنه حال صدور قرار بإعادة لقاء الزمالك أمام جينراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020 خلال الشهر الجاري، فإن الأقرب هو تأجيل القمة. ويترقب مسؤولو الزمالك، اليوم الثلاثاء، موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراة الفريق أمام جينراسيون، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1).
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أكد أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لن يقبل ارتداء شارة قيادة الفراعنة، مشيرًا إلى أن البعض فسّر تصريحاته التي أدلى بها الأسبوع الماضي بشكل خاطئ. وقال الصقر في تصريحات إذعية: "لم أقل إنني ضد منح شارة القيادة لمحمد صلاح، الإعلام يبحث عن الإثارة والبعض فسر تصريحاتي بشكل خاطئ، مشكلتي أن الموضوع تمت إثارته في مؤتمر تقديم مدرب المنتخب، وعمرو الجنايني قال إنه سيتم إرضاء صلاح بمنحه شارة القيادة، هذا لا يجوز خاصةً أنها لعبة جماعية وذلك يخلق نوعا من الحساسية بين اللاعبين".
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أحمد حسن: ما يقوله عمرو الجنايني «استخفاف بالعقول»

أكد أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فرضت على حسام البدري، المدير الفني الجديد للفراعنة، الجهاز الفني المعاون له. وقال حسن، في تصريحات إذاعية: "أتمنى أن يكون حسام البدري الأنسب للمرحلة المقبلة، لديه سيرة ذاتية مميزة وخاض تجارب مميزة مع الأهلي ويتمتع بخبرات كبيرة ويعرف كيفية التعامل مع اللاعبين المحترفين، وحسن شحاتة أبلغ بتدريبه لمنتخب مصر وطلبني معه في منصب مدير الكرة بعد تعثر المفاوضات مع إيهاب جلال بسبب الشرط الجزائي وتمسكه بالجهاز المعاون، لكن تم الاتفاق في النهاية على التعاقد مع حسام البدري".
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كواليس أزمة عدم تصويت اتحاد الكرة لصلاح في «ذا بيست»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن الترتيب النهائي للاعبين العشرة في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم في عام 2019، والتي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، حيث جاء الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في المركز الرابع، بعدما حل ثالثا في العام الماضي. وتكشف «التحرير» عن تفاصيل أزمة عدم تصويت اتحاد الكرة لصلاح في جائزة أفضل لاعب بالعالم، وجاءت التفاصيل كالتالي: - الفيفا أخطر الجبلاية بتصويت المدير الفني وكابتن المنتخب في منتصف يوليو 2019 عبر السيستم الإلكتروني.
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فالفيردي يطالب برشلونة بالتألق بعيدا عن «الكامب نو»

أعرب إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، عن سعادته بالانتصار الذي حققه العملاق الكتالوني، أمس الثلاثاء، على حساب فياريال بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، مطالبًا لاعبيه بتطوير المستوى في المباريات التي يخوضها الفريق خارج ميدانه. وقال فالفيردي، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المعتاد بالنسبة لنا هو الفوز، وأعتقد أننا لعبنا مباريات جيدة في ملعبنا، واليوم كان صعبًا، كان لدينا لحظات صعبة في الشوط الأول، لكننا نواصل السير بشكل جيد في المباريات على أرضنا، ونريد أن نواصل تحقيق هذه النتائج في الخارج".
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«ويفا» يعلن عن بطولة جديدة وملاعب دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن الملاعب التي ستستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الثلاثة المقبلة، ويقام نهائي النسخة الحالية، على ملعب أتاتورك الأوليمبي في إسطنبول بتركيا، وسيقام نهائي العام المقبل على ملعب مدينة سان بطرسبرج الروسية، ثم يستضيف ملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونيخ نهائي نسخة (2022)، على أن يحتضن ملعب ويمبلي التاريخي في إنجلترا نهائي (2023)، كما حدد "ويفا" ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل فريق إشبيلية ليستضيف نهائي الدوري الأوروبي (2021)، بينما يُلعب السوبر الأوروبي على ملعب "ويندسور بارك" في أيرلندا الشمالية.
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كيف علق منتخب البرتغال على خسارة رونالدو لذا بيست؟

للعام الثاني على التوالي خسر النجم البرتغالي جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في الحفل السنوي الخاص بتوزيع جوائز الأفضل والذي أقيم أمس الإثنين في مدينة ميلانو الإيطالية، وحل رونالدو في المركز الثالث، في الوقت الذي توج فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة للمرة السادسة في تاريخه، والمرة الأولى تحت المسمى الجديد للجائزة "ذا بيست"، بينما حل في المركز الثاني مدافع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك.
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