سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

نائب التعليم: ملف المعلمين صعب وبه سلبيات كثيرة

تحرير:أمينة محمود ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م
معلم - صورة أرشيفية
معلم - صورة أرشيفية
قال محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن ملف المعلمين صعب وفيه سلبيات كتير مرتبطة بثقافات ولتغيير هذه الثقافة تحتاج إلى وقت وجهد، مضيفا أن الفترة الحالية تشهد تطوير شهادة الصلاحية للمعلمين والفترة المقبلة سيكون هناك شهادة مزاولة المهنة، وأنه تم توحيد شكل صحيفة الأحوال للمعلمين، كما تم تنفيذ تدريبات لـ530 ألف معلم بشكل مختلف عن السنوات السابقة، والوزارة تسعى إلى تغيير ثقافة المعلمين، خاصة ما يتعلق بالمهارات لدى بعض المعلمين والتي أصبحت لا تتناسب مع منظومة التطوير التي تتبناها الوزارة.
وذكر عمر، أن هناك نوعين من المعلمين: معلم موجود في المنظومة ويتم التعامل معه بشكل هادئ والتأهيل والتدريب من خلال تفعيل تفعيل البرتكولات، ومعلم يتم تعيينه، مؤكدا أن السياسة التعليمية الجديدة تحتاج خريجا بمهارات معينة.وأوضح أن الوزارة وقعت مع جهات متخصصة في اللغات لقياس مهارات المعلمين، ومن ثم تم استحداث
اقرأ المزيد
وظائف (2)

مدبولي أمام النواب: انخفاض نسبة إلى 7.5%

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن ما حققته مصر من أرقام اقتصادية خلال الفترة الأخيرة، تكشف عن حجم الإنجاز الذي تم على أرض الواقع، إذ تم تحقيق نسبة نمو اقتصادى بلغت 5.6%، وانخفاض نسبة البطالة من 13% الى 7.5%، موضحا أن انخفاض نسبة البطالة في دولة تزداد نسبة سكانها بحوالي 2.5 مليون نسمة سنويا، ما يعني أننا نحتاج إلى توفير 2 مليون فرصة سنويا، ويعد ذلك إنجازا، خاصة إذا نظرنا إلى دول أخرى تصل نسبة البطالة فيها إلى 22%.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

الغاز والطاقة والإرهاب.. السيسي يلتقي نظيره القبرصي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وذلك في إطار فعاليات القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة الرئيس القبرصي لمصر، مشيدا بالتطور والتقارب المستمر في العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص على مختلف الأصعدة، مؤكدا حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.
مصطفى-مدبولى

مدبولي: الإصلاح الاقتصادي أصعب قرار على أي حكومة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن أصعب قرار على أي حكومة، أو أي قيادة سياسية، أن تتبنى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، لأن هذه البرامج غير شعبوية، وتأكل من شعبية الحكومة لأن المواطن همه كله هو قوت يومه ولا يريد أن تزيد الأسعار، وعلى قدر وعيه وإدراكه لا يريد من أحد الاقتراب من أسعار السلع، مشيرا إلى أن الإصلاح الأقتصادى قرار صعب وأي قرار إصلاح صعب، وكان من الوارد أن يتم اتخاذ هذه القرارات في فترات سابقة، وتكون أقل حدة.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

مدبولي من البرلمان: اقتصادنا كان منهار في 2014

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الهم الأكبر للحكومة منذ أن تولت المسؤولية قبل 15 شهرًا من الآن، كان السعي نحو تحقيق الاستقرار الأمني للبلاد، ودفع عجلة البناء والتنمية بعد فترة من الاضطرابات الأمنية التي مرت بها البلاد، لافتا إلى أن هذه الجلسة نتحدث بها بكل صراحة وشفافية، ويجب علينا أن نعرف وضعنا منذ منتصف 2014، حتى نعرف وضعنا خلال هذه المرحلة، ففي منتصف 2014 كانت البنية الأساسية متهالكة ومتداعية بالعديد من المجالات كهرباء ومياه وصرف، مع عدم القدرة علي تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
اقرأ المزيد من الأخبار
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم»: تكليف المعلمين الجدد قبل نهاية أكتوبر

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين، إن تكليف المعلمين الجدد سيكون قبل نهاية شهر أكتوبر الجارى فى حالة انتهاء كل الإجراءات الخاصة بالمتعاقد من إجراءات وضوابط وتحريات، واستيفاء المتعاقد الشروط المطلوبة، مضيفا أن إحدى المؤسسات التابعة للوزارة هى المنوط بها التعاقد مع المعلمين وفقا لقانون العمل وليس قانون الخدمة المدنية، وذلك بعدما أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، عن بحث الوزارة عن 120 ألف معلم للتعاقد لمدة عام.
طارق-شوقى-فى-مؤتمر-التعليم-فى-مصر (1)

التعليم: لدينا آليات كاملة لكشف أي شخص له انتماءات

قال محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن تعيينات المعلمين والتعاقد معهم سيكون على مراحل طوال العام الدراسي، والوزارة لديها آليات كاملة لكشف أي شخص له انتماءات، فسلامة أولادنا لا تحتاج إلى تفكير، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك إجراءات أخرى ضد البعض من العاملين، مضوحا أن هناك رسوم إدارية للتأكد ومراجعة بيانات المتقظمين والمسابقة ستكون على مراحل متعددة، والتقديم سيكون لمدة 10 أيام إلكترونيا، وسيتم عقد اختبارات للمتقدمين.
معلمين-التربية-والتعليم-داخل-الفصول (1)

التعليم: زيادة نصاب الحصص للمعلمين مقابل 15 جنيها

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن المعلم الذي يتقدم للمسابقة متاح له استكمال الأوراق والشهادات المطلوبة لمدة 3 شهور حتى يناير المقبل، وإذا لم يستكمل سيتم اختيار أخر بدلا منه، فالشهادة المهارية أو ما تسمى بشهادة المعلم ستكون الأول في قواعد الاختيار والمفاضلة، مضيفا أن معلم التربية الرياضية يجب أن يكون لدية عضوية في الاتحادات الرياضية للتعاقد معه، وأن عجز المعلمين والذى وصل إلى 320 الف تراكمات منذ سنوات طويلة.
معلمين-التربية-والتعليم-داخل-الفصول (3)

التعليم: إطلاق بوابة إلكترونية للتعاقد مع الخريجين

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشون المعلمين، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن بوابة التوظيف الإلكترونية التى تطلقها الوزارة، يوم الأربعاء المقبل في الساعة الثانية عشر ظهرا، تستهدف إنشاء قاعدة بيانات المؤهلين للعمل في المدارس الحكومية والدولية والخاصة، للتأكد من المعلومات التي تقدم للطلاب صحيحة، مضيفا أن هناك عجز كبير في العمال أيضا ونحتاج إلى عمال بمواصفات خاصة، والبوابة الإلكترونية سيكون بها شروط معينة للتعاقد معه والعمل في المدارس.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]