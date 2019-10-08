مرتضى منصور: رفضت تعطيل الفار بنهائي الكونفيدرالية

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

مرتضى منصور

يرى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريق جينراسيون السنغالي انسحب مرتين من مباراة إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، وذلك حسبما أفاد عبر قناة الحدث اليوم. وقال رئيس القلعة البيضاء: "الفريق السنغالي انسحب مرتين بعدم حضوره إلى الملعب، ومقاطعته للاجتماع الفني للمباراة وتسجيل اعتراضه على نقلها إلى برج العرب أو عدم إبلاغه بذلك قبل 10 أيام، لقد تنازل عن حقه بهذه الخطوة، ولا أجد سببا أو مبررا أو دليلا لإعادة اللقاء، فهل حكم المباراة والمراقب وكاميرات التليفزيون الناقلة لها ذهبوا إلى برج العرب صدفة؟".

وأشار مرتضى: "هل تعرض فريق جينراسيون للاعتداء لتعاد المباراة، لم تكن هناك أحداث شغب مثل مباراة مصر وزيمبابوي الشهيرة، لا أعتقد أن الكاف سيبيع ضميره لحساب أحد". وواصل: "في مباراة نهائي الكونفيدرالية ضد نهضة بركان، طالبني البعض بتعطيل أجهزة (الفار) في الجمارك، ولكني رفضت، فهي حماية لي وللفريق الضيف وبسببها

وأشار مرتضى: "هل تعرض فريق جينراسيون للاعتداء لتعاد المباراة، لم تكن هناك أحداث شغب مثل مباراة مصر وزيمبابوي الشهيرة، لا أعتقد أن الكاف سيبيع ضميره لحساب أحد".



وواصل: "في مباراة نهائي الكونفيدرالية ضد نهضة بركان، طالبني البعض بتعطيل أجهزة (الفار) في الجمارك، ولكني رفضت، فهي حماية لي وللفريق الضيف وبسببها احتسبت ركلة جزاء سجلنا منها هدف الفوز".



واستطرد مرتضى: "وجدنا معاملة قذرة في السنغال، ما الداعي لاعتبار فريق جينراسيون فائزا؟ إذا حدث ذلك، فليرحل الاتحاد الإفريقي فورا، إنها وصمة عار وتصفية حسابات مع أحمد أحمد رئيس الكاف".



ويرى مرتضى أن رئيس الكاف ضعف بعد شكاوى السكرتير العام السابق عمرو فهمي ضده في جهات دولية، مضيفا: "الزمالك لن يكون ضحية الأهلي والمنتمين له، ولا مانع من إعادة اللقاء، ولكن ماذا فعلت لألعب في بلد محايد".

